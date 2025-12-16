خواندنی از ورزش
* سرمربیان تیمهای ملی کشتی آزاد نوجوانان و جوانان منصوب شدند. غلامرضا محمدی دارنده ۲ مدال نقره و ۲ مدال برنز جهان و سرمربی اسبق تیمهای ملی کشتی بزرگسالان، جوانان و نوجوانان بهعنوان سرمربی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان منصوب شد. همچنین احسان امینی قهرمان کشتی آزاد آسیا، و مربی ارشد تیم ملی در رقابتهای جهانی و المپیک طی سالهای ۲۰۲۱، ۲۰۲۲، ۲۰۲۳، ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ نیز بهعنوان سرمربی تیم ملی کشتی آزاد جوانان منصوب شد.
* مدت زمان حبس دوومیدانیکاران ایران در پرونده تجاوز دختر کرهای مشخص شد.دادگاه رسیدگی به پرونده دوومیدانیکاران ایرانی متهم به تجاوز به دختر اهل کرهجنوبی، رای اولیه را اعلام کرد. براساس رای اولیه، دو نفر از دوومیدانی کاران به ۲ تا ۴ سال حبس محکوم شدند و دو نفر دیگر هم تبرئه شدند. البته دوومیدانیکارانی که به حبس محکوم شدند، به این رای اعتراض کردهاند و حکم نهائی از سوی دادگاه اعلام خواهد شد.