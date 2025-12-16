ملی‌پوش رویینگ ایران گفت: به‌خاطر وزیر ورزش و رئیس فدراسیون به تیم ملی ایران برگشتم و محسن شادی گفت باید همه با هم رویینگ ایران را نجات دهیم.

بهمن نصیری در مورد تصمیم خود برای بازگشت مجدد به تیم ملی رویینگ مردان ایران بیان کرد: محسن شادی وقتی به عنوان سرپرست فدراسیون تعیین شد، اولین کاری که انجام داد با من تماس گرفت و خواستار این شد که با هم دیداری داشته باشیم اما من در مسابقات بودم. در اولین فرصتی که به وجود آمد با هم صحبت کردیم. شادی به من گفت وضعیت رویینگ خوب نیست و پشتوانه هم نداریم که البته درست بود چون رویینگ بعد از بازی‌های آسیایی اینچئون پشتوانه خوبی نداشت. او خواستار این شد به ایران برگردم و گفت، باید همه با هم دست به دست هم دهیم و رویینگ را نجات دهیم. همچنین عنوان کرد که از مشکلات آگاه است و قول می‌دهد که همه چیز را درست کند.

او ادامه داد: دلیل اول من برای بازگشت به تیم ملی ایران، انتخاب آقای دنیامالی به عنوان وزیر ورزش و جوانان بود چرا که آقای دنیامالی ورزش را می‌فهمد. از طرفی چون محسن شادی به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شد دلیل دیگری پیدا کردم که به تیم ملی ایران برگردم. قبلا هم به من گفته می‌شد به ایران برگردم و همه چیز درست می‌شود اما نمی‌توانستم اعتماد کنم. از آنجا که آقای دنیامالی و محسن شادی را می‌شناسم، به خاطر آنها برگشتم. انتخاب دنیامالی به عنوان وزیر ورزش یک اتفاق خوب برای ورزش ایران و انتخاب محسن شادی یک اتفاق خوب برای رویینگ است.