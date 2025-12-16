انوشیروانی: تمرکز بانوان وزنهبرداری روی ناگویاست
رئیس فدراسیون وزنهبرداری گفت: تیم ملی بانوان تمام تمرکز خود را روی آمادهسازی برای بازیهای آسیایی ناگویا گذاشته است اما روند تغییر نسل در وزنهبرداری زمان خواهد برد.
سجاد انوشیروانی در تازهترین صحبتهای خود اظهار داشت: کمیته فنی تأکید دارد تیم بانوان با نفرات مشخص و طبق برنامه، بدون شرکت در مسابقات دیگر، تمام تمرکز خود را صرف آمادهسازی برای بازیهای آسیایی ناگویا و همچنین حضور در اولین انتخابی المپیک لسآنجلس کند. سرمربی تیم ملی وزنهبرداری بانوان هم این موضوع را پذیرفتهاند و قرار بر این شد که پس از شروع دو مرحله اردو، نفرات جدید دعوت و انتخاب شوند و پس از آن اردوی اصلی دوباره آغاز میشود. درخواست سرمربی تیم ملی وزنهبرداری بانوان این بود که اردوها از مشهد آغاز شود و اردوی جوانان و نوجوانان آقایان هم با هماهنگی سرمربی و کمیته فنی در شیراز برگزار خواهد شد. تمام تمرکز فدراسیون بر این است که اردوها با کیفیت بالا برگزار شود تا مسابقات شلوغ سال آینده را به نحو احسن به پایان برسانیم.
رئیس فدراسیون وزنهبرداری در مورد شلوغی رویدادهای وزنهبرداری در سال ۲۰۲۶ عنوان کرد: با توجه به محدودیتهای بودجهای در سال آینده با آن روبهرو هستیم، به سرمربیان تیمها تأکید کردیم که برنامهها طوری تنظیم شود که هزینههای اضافی کاهش پیدا کند و اردوها با انسجام و هدفمندی بیشتری برگزار شود. سال آینده برای وزنهبرداری ایران سال شلوغی است و همه هدفمان این است که بهترین نتایج ادوار را در بازیهای آسیایی ناگویا کسب کنیم. تمامی برنامههای فنی پس از بررسی به اجرا درخواهد آمد. روند وزنهبرداری باید رو به رشد باشد و ورزشکاران و مربیان تحت حمایت ما هستند.