تاریخ انتشار : ۲۵ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۷
برگزاری اردوی مشترک دوومیدانی و وزنهبرداری در آینده نزدیک!
در دیدار احسان حدادی رئیس فدراسیون دوومیدانی و سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون وزنهبرداری، مقرر شد تیمهای ملی دو رشته، بهزودی اردوی مشترک داشته باشند.
در این دیدار که در فدراسیون دوومیدانی برگزار شد، دو طرف به بحث و تبادل نظر درباره برگزاری برنامههای مشترک پرداختند. همچنین تصمیم بر این شد تا اردوی مشترک تیمهای ملی وزنهبرداری و دوومیدانی، به زودی در مجموعه آفتاب انقلاب برگزار شود. استفاده از ظرفیتهای فنی و امکانات متقابل طرفین از دیگر موارد مطرح شده در این دیدار بود. احسان حدادی، سجاد انوشیروانی، هاشم صیامی و محمدعلی جلالی اعضای حاضر در این جلسه بودند.