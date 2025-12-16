رئیس فدراسیون ناشنوایان: به خاطر بدهی استعفا ندادم

رئیس فدراسیون ناشنوایان در مورد استعفای خود از ریاست این فدراسیون پس از بازی‌های المپیک ژاپن صحبت کرد.

مصطفی نکو لعل آزاد در گفت‌وگو با ایسنا، درباره علت استعفای خود از ریاست فدراسیون ناشنوایان، اظهار کرد: صادقانه کار کردم و عملکرد داشتم و سعی کردم صدای ناشنوایان در جامعه بیشتر شنیده شود اما به همین نسبت افراد حسود و بی‌هنر دست و پا می‌زنند تا در فدراسیون برای خود جا باز کنند. یک‌سری حواشی مصنوعی سبب شد تا از ریاست فدراسیون استعفا بدهم وگرنه نه کار من را خسته می‌کند نه به خاطر بدهی استعفا دادم. طی یک‌سال و ۱۰ ماه برنامه‌های زیادی را اجرا کردم و برای آینده نیز برنامه‌های زیادی داشتم اما زمانی که دوستان و یک‌سری رقبا منبع خبر می‌شوند حواشی کار کردن با این‌گونه افراد سخت می‌شود. متاسفانه این‌گونه حواشی روی برخی از مسئولان نیز تاثیر می‌گذارد و به جای این که واقعیت را بشنوند سراغ حواشی می‌روند.

او درباره هزینه اعزام کاروان به المپیک ژاپن اظهار کرد: ۱۲۵ میلیارد هزینه‌ سفر کاروان ۱۹۱ نفره به توکیو بود (حدودا نفری ۷۸۰ میلیون تومان) که از این میزان، ۸۳ میلیارد کمک وزارت ورزش بود. مبلغی را اسپانسر و خیرین کمک کردند و چیزی حدود ۳۰ میلیارد بدهی داریم. رئیس فدراسیون ناشنوایان در پاسخ به این پرسش که آیا به خاطر بدهی استعفا ندادید، افزود: اگر بی‌هنرها اجازه بدهند ظرف دو ماه می‌توانم بدهی‌ها را تسویه کنم. با اسپانسرهای خوبی در این زمینه صحبت کردیم. ۹۰ درصد برای سال آینده می‌توانیم از مجلس ردیف بودجه مستقل بگیریم.

وی در پایان گفت: طی یک‌سال و ۱۰ ماهی که در فدراسیون بودم در رشد و توسعه ورزش ناشنوایان، جذب اسپانسر و... در چارچوب مقررات و قوانین وزارت ورزش کار کرده‌ام طوری که صدای ناشنوایان امروز بیشتر شنیده می‌شود؛ در جایی که در گذشته ناشنوایان مورد توجه قرار نمی‌گرفتند و الان مورد توجه و حمایت هستند. قبلا وزیر با من هم رای بود اما این قدر صدای افراد بی‌هنر زیاد شده که موضع وزیر را دقیقا نمی‌دانم و دوست دارم ببینم باز هم با من هم نظر است یا خیر؟