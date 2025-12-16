«دو قطبی» برای مدیریت کمیته المپیک

طرحی که کمیته المپیک برای ادامه حضور دو ساله مدیرانش و گرفتن تأییدیه آن در مجمع دارد باعث ایجاد «دوقطبی» جدید در ورزش شده چرا که مخالفان، اجرای آن را مشروط به «رای‌گیری» کرده‌اند نه «صلوات».

ششم شهریور سال آینده مدیریت فعلی کمیته ملی المپیک به پایان دوره چهار ساله می‌رسد و طبق روال همیشه باید برگزاری مجمع انتخاباتی در دستور کار این کمیته قرار بگیرد تا بعد از بازی‌های آسیایی ناگویا (۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر ۱۴۰۵) تکلیف مدیریت کمیته ملی المپیک برای دوره چهار ساله بعد مشخص شود.

این در حالی است که «طرحی نو» برای انتخابات کمیته ملی المپیک در برنامه مدیریت فعلی آن قرار گرفته است که البته جزئیاتش و روش اجرای آن مورد تأیید وزارت ورزش و متصدی آن نیست و همین مسئله منجر به شکل گیری «دو قطبی» میان این دو نهاد شده است.

طرح مورد نظر محمود خسروی‌وفا و مهدی علی‌نژاد، رئیس و دبیرکل کمیته ملی المپیک این است که در مجمع عمومی و سالیانه پیش رو، موضوع انتخاباتی که باید سال آینده برگزار شود و «زودهنگام» بودن آن مطرح و همانجا تأییدیه لازم از اعضای مجمع گرفته شود.

این مجمع ۱۰ دی برگزار می‌شود و مبنای کمیته ملی المپیک این است که در جریان آن، موافقت لازم از اعضای شرکت‌کننده گرفته شود تا بعد از اتمام دوره چهارساله (۶ شهریور ۱۴۰۵)، مدیریت فعلی برای مدت دو سال دیگر به فعالیت خود ادامه دهد. این‌گونه زمان مقرر برای انتخابات بعدی به بعد از بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس موکول می‌شود.

در واقع مدیریت فعلی کمیته ملی المپیک به دنبال این است که زمان هر دوره انتخابات این کمیته از «بعد از بازی‌های آسیایی» به «بعد از بازی‌های المپیک» تغییر زمان پیدا کند. اهمیت بازی‌های المپیک و اینکه در ورزش جهان، زمان برگزاری این رویداد فراگیر و مهم و حتی بازه زمانی بعد از آن، ملاک خیلی از تغییرات و جابه جایی‌ها و حتی انتخابات است، مبنای این «تصمیم نو» در کمیته ملی المپیک شده است.

آن طور که شنیده می‌شود مجموعه مدیریت و اعضای هیئت اجرائی کمیته ملی المپیک برای اجرائی شدن قطعی این طرح و اطمینان از ادامه حضور ۲ ساله خود بعد از اتمام دوره چهارساله فعلی و پیگیری فعالیت‌هایشان تا المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس، رایزنی‌هایی را از طریق برخی افراد با اعضای مجمع و به ویژه رؤسای موافقِ خود آغاز کرده‌اند. اتفاقاً وزارت ورزش هم با کلیات طرح موردنظر موافق است و منعی برای اجرای آن ندارد اما با جزئیاتش مخالف است و همین محل بحث شده است.

آنها به دنبال این هستند که با موافقتی که از آن به عنوان «صلواتی» در ورزش یاد می‌شود، تأییدیه اعضای مجمع ۱۰ دی را برای ادامه فعالیت ۲ ساله خود بگیرند اما نظر وزارت ورزش و برخی رؤسای فدراسیون‌ها این است که «رأی‌گیری» باید جایگزین «صلوات» شود تا این‌گونه هیچ بحثی برای این طرح تازه نباشد و پیگیری فعالیت قانونمند شود.

در هر صورت با توجه به طرح ارائه شده در کمیته ملی المپیک و رایزنی‌هایی که برای اجرائی شدن آن در دستور کار قرار گرفته است و به خصوص موافقت ضمنی وزارت ورزش با کلیات این طرح، برای نخستین بار کمیته ملی المپیک بعد از بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، یک دوره ۲ ساله مدیریت به خود خواهد دید که تا بعد از المپیک ۲۰۲۸ ادامه خواهد داشت. بعد از آن مجدداً دوره‌های مدیریت کمیته ملی المپیک چهارساله و بازه زمانی میان هر دو دوره المپیک خواهد شد.

اما اینکه این دوره جدید و دو ساله که تنها یک بار هم اتفاق خواهد افتاد، با صلوات آغاز می‌شود یا رأی‌گیری، محل اختلاف میان وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک شده است. البته پیش از این هم ورزش ایران انتخاب رئیس کمیته ملی المپیک بدون رأی‌گیری و با تنها با صلوات و قیام را تجربه کرده است.

موضوع مربوط به انتخابات سال ۱۳۹۶ می‌شود که انتخابات کمیته ملی المپیک تنها دو کاندیدا برای ریاست داشت که از میان آنها محمود خسروی‌وفا پیش از آغاز رأی‌گیری انصراف داد و این‌گونه رضا صالحی امیری تنها کاندیدای ریاست شد. بنابراین برای انتخاب رئیس رأی‌گیری کتبی انجام نشد و فقط اعضای مجمع قیام کردند و این‌گونه ریاست صالحی امیری قطعی شد.

موضوع اما برای انتخابات دوره جدید کاملاً متفاوت است و شاید به همین دلیل است که برخی رؤسای فدراسیون‌ها و وزارت ورزش با روش اجرای آن موافق نیستند و طرفین در حال افزایش رایزنی‌ها هستند تا نظر خود را در مجمع اعمال کنند. اتفاقی که می‌تواند در فرصت باقی مانده تا زمان برگزاری مجمع با چالشی جدید در ورزش تبدیل شود.