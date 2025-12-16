اندونگ با استقلال فسخ نکرده است

رئیس هیئت مدیره و سرپرست مدیرعاملی استقلال گفت: اندونگ بازیکن استقلال است و برخواهد گشت.

علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره و سرپرست مدیرعاملی استقلال درباره اینکه سیدورف زمان زیادی است به ایران سفر نکرده است هم بیان کرد: برای اینکه بتوانیم استفاده خوبی از حضورش کنیم، برنامه درازمدت‌تری را برای سفر بعدی ایشان طرح کردیم و به همین دلیل تاخیر پیدا کرده و به زودی حضور پیدا می‌کند و جبران می‌شود. می‌توانیم از ایشان بخواهیم بازی با المحرق را در ورزشگاه حضور داشته باشد و اعلام آمادگی هم کرده است.

تاجرنیا همچنین درباره اینکه گفته می‌شود اندونگ با استقلال فسخ کرده است گفت: اندونگ هیچ بحث فسخی ندارد و برای همراهی تیم ملی خود رفته است. بازیکن ماست و منتظر بازگشت او هستیم.

آخرین فرصت به گل‌محمدی برای ماندن در فولاد

تیم فوتبال فولاد خوزستان با وجود هزینه‌های سنگین تا اینجای لیگ برتر شرایط خوبی تجربه نکرده است.

تیم فوتبال فولاد خوزستان که در فصل جاری با هزینه‌های زیاد وارد مسابقات لیگ برتر شده تا اینجای مسابقات نتوانسته رضایت هوادارانش را جلب کند به‌طوری‌که از ۱۴ بازی انجام شده در لیگ برتر، تنها

۱۳ امتیاز کسب کرده تا میانگین کمتر از یک امتیاز در هر بازی را به ثبت

برساند.

روز دوشنبه بود که تیم فوتبال فولاد خوزستان در اهواز مقابل سپاهان شکست خورد تا یحیی گل محمدی سرمربی این تیم که در اواخر نیمه اول از کنار زمین اخراج شده بود در پایان بازی شعار «حیا کن رها کن» را از سوی هواداران بشنود تا فشار بیشتر از همیشه روی او باشد.

با تغییر مدیریت در باشگاه فولاد، گل محمدی ابراز امیدواری کرده بود که بتواند در دوران حمیدرضا گرشاسبی نتایج خوبی بگیرد اما از زمان این تغییر، فولاد نتوانسته عملکرد خوبی داشته باشد تا حالا زمزمه‌های تغییرات در کادر فنی به گوش برسد. فولاد در هفته جاری در جام حذفی در اهواز میزبان چادرملو خواهد بود؛ دیداری تکراری که در لیگ برتر با باخت شاگردان گل‌محمدی همراه بود.

درصورتی‌که فولاد در جام حذفی مقابل چادرملو نتیجه نگیرد این احتمال وجود دارد که تغییرات در کادر فنی این تیم ریشه‌دار اهوازی، زودتر از چیزی که تصور می‌شد صورت بگیرد چرا که این نتایج باعث شده تا نه مدیران ارشد کارخانه و نه هواداران روی سکوها از عملکرد گل‌محمدی رضایت نداشته باشند.

فولاد در هفته پایانی نیم‌فصل اول لیگ برتر در شیراز میهمان فجری خواهد بود که روز گذشته در انزلی، 4 گل به ملوان زد تا بازی سختی انتظار این تیم را بکشد.

برنامه مسابقات فوتبال جام حذفی

دیدار معوقه مرحله یک شانزدهم نهائی

پنجشنبه ۲۷ آذر 1404

* تراکتور تبریز............................................................... پرسپولیس (ساعت ۱۶:۱۵)

دیدار‌های مرحله یک هشتم نهائی

شنبه ۲۹ آذر 1404

* هوادار....................................................................................... سایپا (ساعت ۱۴:۳۰)

* مس رفسنجان................................................ گل گهر سیرجان (ساعت ۱۶:۱۵)

* نفت و گاز گچساران........................................................... پیکان (ساعت ۱۶:۳۰)

* ملوان بندرانزلی.................................................. مس شهربابک (ساعت ۱۶:۳۰ )

* فولاد خوزستان.................................................. چادرملو اردکان (ساعت ۱۸:۳۰)

* یکشنبه ۳۰ آذر1404

* سپاهان.................................................................... خیبر خرم‌آباد (ساعت ۱۶:۳۰)

- دیدار فولاد هرمزگان با استقلال تهران با توجه به درخواست باشگاه استقلال برای تعویق این بازی در مرحله یک‌هشتم نهائی جام حذفی و دیدار حساس نماینده ایران با المحرق بحرین در روز چهارشنبه ۳ دی‌ماه، بازی دو تیم استقلال و فولاد هرمزگان لغو شد. تاریخ برگزاری این دیدار متعاقباً اعلام خواهد شد.

- برنده بازی تراکتور- پرسپولیس با شمس آذر از مرحله یک هشتم، روز دوشنبه ۲۲ دی ماه برگزار خواهد شد.