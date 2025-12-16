دبیر فدراسیون بسکتبال: توانایی برگزاری هر رقابتی را داریم لبنان را برای میزبانی پیشنهاد نمیدهیم
سرویس ورزشی-
دبیر فدراسیون بسکتبال گفت: در درجه اول به دنبال احیای حق میزبانی و در درجه دوم، معرفی کشوری مناسب برای میزبانی بازیهای تیم ملی بسکتبال هستیم.
ابتدای هفته بود که فدراسیون بسکتبال در خبری اطلاع داد که با وجود تمامی تلاشهای انجامشده از سوی فدراسیون بسکتبال و پیگیریهای مستمر در سطح بینالمللی، میزبانی دیدارهای خانگی تیم ملی بسکتبال ایران در پنجره دوم مرحله مقدماتی جامجهانی بسکتبال ۲۰۲۷ در نهایت به کشور ثالث منتقل شد.
طبق اعلام رسمی فیبا، هیئت مرکزی این نهاد در آخرین نشست خود، تصمیم کمیته اجرائی فیبا مبنی بر برگزاری مسابقات خانگی ایران، خارج از کشور را تا اطلاع ثانوی تأیید کرد. فیبا اعلام کرده وضعیت ایمنی و امنیت در ایران و رژیم غاصب صهیونی همچنان در حال بررسی است و در صورت فراهم شدن شرایط مناسب، آمادگی بازگرداندن میزبانیها به سرزمینهای مربوطه وجود دارد.
بر همین اساس، دو دیدار تیم ملی ایران در پنجره دوم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ شامل مسابقه ایران و اردن در۲۷ فوریه ۲۰۲۶ (۸ اسفند ۱۴۰۴) و ایران و سوریه در دوم مارس ۲۰۲۶ (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) در خارج از ایران برگزار خواهد شد. محل برگزاری این مسابقات هنوز توسط فدراسیون بسکتبال مشخص نشده و تصمیمگیری نهائی در این خصوص در آینده اعلام خواهد شد.
داوری: توقع چنین تصمیمی را نداشتیم
در واکنش به انتشار این خبر، جواد داوری رئیس فدراسیون بسکتبال در گفتوگویی اظهار داشت: این اتفاق بعد از جنگ ۱۲ روزه رخ داد و فیبا تصمیم گرفت به دلایل مسائل لجستیکی میزبانی پنجره اول را از ایران و رژیم صهیونیستی بگیرد. متأسفانه در کشور ثالث مسابقات را برگزار کردیم و همان زمان مکاتبات را شخصا و از طریق کمیته ملی المپیک و وزارت ورزشوجوانان انجام دادیم. متأسفانه باز هم با وجود این تلاشها و ملاقاتهایی که داشتیم و دفاعیاتی که داشتیم، این دفعه به بهانه عدم امنیت این تصمیم را گرفتند. باز هم پیگیر هستیم که از طریق نامهنگاری و حتی اگر شد با حضور شخصی بتوانیم این مسئله را حل و پیگیری کنیم.
وی افزود: چنین فکری را نمیکردیم. در جلسه هند، دبیر فیبا خیلی دوپهلو صحبت کرد و صحبتها، نگرانیهایی منطقهای بود. امید بیشتر من این بود که چون رئیس فیبا قطری است و از شرایط منطقه آگاه است، بتواند کمک کند. در همان روزی که در لبنان بودیم، یک اتفاق تروریستی در لبنان رخ داد. در کشور ما امنیت کامل است و حتی یک گلوله هم شلیک نشده است اما به راحتی میزبانی را از ما گرفتند.
او در مورد اینکه کشور ثالث میزبان مشخص شده است یا نه، گفت: انتخاب میزبان پنجره آسیایی بر عهده ایران است. با توجه به اینکه عراق محروم بود، آنها زودتر از ما به لبنان اعلام کرده بودند. خود عراق زودتر از ما به لبنان این موضوع را اعلام کرده بود هرچند ما کشور قطر را در نظر داشتیم. ما شرایط پروازی را بررسی کردیم و هماهنگیهایی با فدراسیون لبنان داشتیم که دیداری تدارکاتی هم داشته باشیم. زودتر به لبنان رفتیم و دو دیدار تدارکاتی نیز داشتیم.
رئیس فدراسیون بسکتبال تصریح کرد: درخصوص پنجره دوم، اقداماتی را باز هم انجام میدهیم اما با کادر فنی تصمیم نگرفتهایم که میزبان کجا باشد. انتخاب میزبان با ایران است و ایران شرایط خودش را اعلام میکند که میزبان این کشور باشد. با وزارت ورزش و کادرفنی بررسی میکنیم تا کشور ثالث میزبان، میزبانی باشد که مورد نظر ما باشد. ما حتی نامهنگاری کردهایم که مسابقات ما جابهجا شود و ابتدا مهمان باشیم و سپس میزبان که البته فکر نکنم موافقت شود. ما شرایط را برای آینده میبینیم و میزبان تا این لحظه مشخص نیست.
لبنان را پیشنهاد نمیدهیم
حالا اما محسن معزیفر دبیر فدراسیون بسکتبال میگوید موضع ما مشخص است. فدراسیون بسکتبال ایران با صراحت به فیبا آسیا اعلام کرده توانایی برگزاری هر رقابتی را در امنیت کامل دارد. آقای داوری رئیس فدراسیون هم در سفر اخیر خود به هند این موضوع را به مقامات آسیایی اعلام کرد.
دبیر فدراسیون بسکتبال ادامه داد: کنفدراسیون بسکتبال آسیا وعده داد که پیشنهاد ایران برای میزبانی مسابقات را بررسی میکند. این جلسه در روزهای گذشته برگزار شد و آنها به این نتیجه رسیدند که در ایران و اسرائیل، امنیت برقرار نیست و هیچ مسابقهای در ایران و اسرائیل برگزار نشود.
معزیفر گفت: تصاویری از برگزاری مسابقات مختلف در جزیره کیش و ورود تیمهای اروپایی به این منطقه آزاد که حتی به ویزا هم نیاز ندارد، به دفتر آسیایی فیبا ارسال کردیم و نامهنگاریهایی انجام شد؛ اما در نهایت تصمیم بر این شد که کشوری را به عنوان میزبان (کشور ثالث) برای بازیهای خودمان معرفی کنیم. در درجه اول به دنبال احیای حق میزبانی و در درجه دوم، معرفی کشوری مناسب برای میزبانی بازیهای تیم ملی هستیم. وی با اشاره به میزبانی لبنان در پنجره نخست انتخابی جام جهانی تصریح کرد: لبنان را عراقیها پیشنهاد دادند و چون نمیخواستیم این بازی و تیم ملی، درگیر حاشیه شود، آن را قبول کردیم. برای دو بازی بعدی تیم ملی اما لبنان را پیشنهاد نخواهیم داد و به دنبال کشور دیگری هستیم تا بازی تیم ملی در آن انجام شود.