روز بدبختی ما و روز جشن دشمن چه روزی است؟ (حدیث دشت عشق)

سرباز شهید رضا نصیری، بیستم آبان سال ۱۳۴۶ در روستای شینقر از توابع قزوین چشم به جهان گشود. علاقه‌ زیادی به کار کردن و کارگری داشت به همین دلیل از بیستم بهمن سال ۱۳۶۳ تا نوزدهم فروردین سال ۱۳۶۴ در شرکت مشغول به کار شد. در جوانی به خدمت سربازی اعزام شد و سوم مرداد سال ۱۳۶۵ به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل حضور یافت، که دهم بهمن سال ۱۳۶۵ در شلمچه به فیض شهادت نائل آمد و پیکر پاکش در گلزار شهدای امامزاده شاهزاده حسین(ع) قزوین آرام گرفت. شهید رضا نصیری در وصیت‌نامه‌اش نوشت: «ای جوانان نکند در غفلت بمیرید که علی(ع) در محراب عبادت شهید شد و مبادا در حال بی‌تفاوتی بمیرید که علی‌اکبر(ع)، حسین(ع) در راه او و با هدف شهید شد. برادران! استغفار و دعا را از یاد نبرید که بهترین درمان برای تسکین درد‌ها است و همیشه به یاد خدا باشید و در راه او قدم بردارید و نگذارید دشمنان بین شما تفرقه بیندازند و شما را از روحانیَّت متعهد جدا کنند که اگر چنین شود، روز بدبختی مسلمانان و روز جشن اَبرقدرت‌ها است. در امام بیشتر دقیق شوید، سعی کنید عظمت او را بیابید، خود را تسلیم او سازید و صداقت و اخلاص خود را همچنان حفظ کنید. سلام مرا به رهبر عزیزم برسانید و بگویید تا آخرین قطره‌ خونم سنگر اسلام را ترک نخواهم کرد و با خداوند پیمان می‌بندم که در تمام عاشورا‌ها و تمام کربلا‌ها با حسین(ع) همراه باشم و سنگر او را خالی نکنم تا هنگامی که همه احکام اسلام زیر پرچم اسلامی امام زمان(عج) به اجرا درآید.»