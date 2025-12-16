شمشیر تیز نیروهای مسلح ایران در کمین هر خطای دشمن

مرتضی روح اللهی

در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، روند تحولات منطقه‌ای و تحرکات پنهان و آشکار دشمنان، فضای امنیتی پیرامون ایران را وارد مرحله‌ای تازه کرده است؛ مرحله‌ای که در آن، ایالات‌متحده، رژیم صهیونیستی و گروه‌های تروریستی وابسته به آنها تلاش دارند دامنه تهدیدات خود را افزایش دهند و با ایجاد فشار روانی، امنیتی و عملیاتی، ایران را در معرض بی‌ثباتی قرار دهند.

در چنین شرایطی، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی با هوشیاری و اشراف اطلاعاتی گسترده، این تحرکات را تحت رصد و اشراف خود قرار دهند تا کوچک‌ترین اقدام خصمانه در نطفه خنثی شود.

افزایش تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونیستی

در هفته‌های اخیر، آمریکا و رژیم صهیونیستی تلاش کرده‌اند با بالا بردن دامنه تهدیدات، ایجاد جنگ روانی و افزایش تحرکات عملیاتی، فضا را متشنج کنند؛ تلاشی که بیش از آنکه از موضع اقتدار باشد، بازتابی از سردرگمی و ناتوانی آنها در تغییر موازنه‌های موجود است. این دو بازیگر، به‌ویژه پس از شکست‌های میدانی اخیر خود و ناکامی در ایجاد فشار راهبردی مؤثر، با فعال‌سازی شبکه‌های نیابتی و بهره‌گیری از رسانه‌های وابسته می‌کوشند فضای ادراکی جامعه ایران را هدف قرار دهند و از طریق بزرگ‌نمایی تهدیدها، احساس ناامنی و بی‌ثباتی روانی را تزریق کنند.

در این چارچوب، جنگ روایت‌ها و عملیات روانی به مکمل اقدامات میدانی بدل شده و تلاش می‌شود با انتشار اخبار جهت‌دار، تحلیل‌های اغراق‌آمیز و فضاسازی‌های هدفمند، تصویر نادرستی از شرایط منطقه‌ای و داخلی ترسیم شود. هدف اصلی این راهبرد، تضعیف اعتماد عمومی، فرسایش سرمایه اجتماعی و القای این گزاره است که ایران در موقعیت ضعف قرار دارد؛ در حالی که واقعیت‌های میدانی و تحولات منطقه‌ای نشان می‌دهد این تحرکات بیش از هر چیز واکنشی عصبی به بن‌بست‌های راهبردی و شکست در تحمیل اراده سیاسی و امنیتی است.

حضور پنهان نیروهای هوابرد آمریکا در اربیل

یکی از موارد مهم و قابل‌توجه در این زمینه، ورود یک هنگ از چتربازان هوابرد ارتش آمریکا به اربیل عراق در هفته‌های گذشته است؛ حضوری که در سکوت خبری و با تلاش برای مخفی‌سازی کامل از دید ایران انجام شد. هدف از این اقدام، آن‌گونه که برخی تحلیل‌ها اشاره می‌کنند، ایجاد پایگاه عملیاتی پنهان در نزدیکی مرزهای ایران برای فراهم کردن زمینه فعالیت‌های خرابکارانه احتمالی بوده است. این حرکت، نمونه‌ای آشکار از تلاش آمریکا برای نزدیک‌تر شدن به مرزهای ایران و گسترش توان عملیاتی نیابتی و مستقیم خود در منطقه است.

با این حال، این تلاش با هوشیاری کامل ایران مواجه شد و حضور این نیروها از همان ابتدا تحت نظارت دقیق قرار گرفت. توان اطلاعاتی و عملیاتی نیروهای مسلح ایران، امکان شناسایی تحرکات پنهانی و ارزیابی دقیق اهداف احتمالی را فراهم کرد و عملاً برنامه‌ریزی‌های آمریکا برای ایجاد پایگاه‌های مخفی و اقدامات خرابکارانه احتمالی را با محدودیت جدی روبه‌رو ساخت. این رخداد، بار دیگر نشان داد که هرگونه تحرک خصمانه در مرزها و مناطق پیرامونی، حتی با اقدامات مخفیانه، از دید ایران پنهان نخواهد ماند و پاسخ مقتدرانه و بموقع را به همراه خواهد داشت.

فشار روانی رژیم صهیونیستی

پس از جنگ ۱۲روزه

رژیم صهیونیستی نیز پس از جنگ ۱۲روزه اخیر، با تشدید تهدیدات، اعلام آماده‌باش‌های ساختگی و القای فضای حمله قریب‌الوقوع، تلاش کرد زندگی روزمره مردم ایران را مختل کند و فشار روانی مضاعفی بر جامعه وارد سازد. این راهبرد، بیش از هر چیز به منظور ایجاد آشفتگی و القای حس ناامنی طراحی شده بود و نشان‌دهنده تکیه این رژیم بر حربه‌های روانی به جای اقدامات واقعی و راهبردی است.

بخشی از این تلاش‌ها برای پوشاندن بحران‌های داخلی رژیم و ناکامی‌های سیاسی و امنیتی آن صورت می‌گیرد و بخش دیگر آن با هدف بازپس‌گیری بازدارندگی از دست‌رفته و القای این تصور است که رژیم صهیونیستی هنوز می‌تواند فشار و تهدیدات خود را به ایران تحمیل کند. با این حال، هوشیاری نیروهای امنیتی و نظامی ایران و آمادگی کامل جامعه، عملاً این تلاش‌ها را ناکام گذاشته و نشان می‌دهد که هرگونه بازی روانی و تهدید نمایشی، به آسانی نمی‌تواند اراده ملی و امنیت داخلی کشور را تضعیف کند.

همگرایی جیش‌الظلم

با دیگر گروهک‌های تروریستی

در جبهه دیگری از تهدیدات، گروهک تروریستی جیش‌الظلم با برخی گروه‌های تروریستی مستقر در مناطق مرزی پاکستان وارد توافق‌های جدید برای یکپارچه‌سازی، تجهیز و تأمین مالی شده است. این روند، در صورت موفقیت، می‌توانست به افزایش توان عملیاتی این گروه علیه مردم ایران و حتی پاکستان منجر شود.

هدف این همکاری، افزایش قدرت خرابکاری، کشتار مردم بی‌گناه، ترور نیروهای امنیتی و ایجاد ناامنی در مناطق شرقی بوده است.

مواضع سیاسی امارات درباره جزایر سه‌گانه

در عرصه سیاسی نیز امارات متحده عربی با تکرار برخی ادعاهای بی‌اساس درخصوص جزایر سه‌گانه ایرانی کوشیده است سطح گفتمان خود را پیرامون این ادعای موهوم بالا ببرد. هدف از این بیانیه‌ها، نه‌تنها فشار سیاسی، بلکه تلاش تبلیغاتی در جهت تغییر فضای روانی منطقه بوده است؛ موضوعی که با واکنش قاطع تهران رو‌به‌رو شد.

اما پاسخ نیروهای مسلح کشورمان به این اقدامات خصمانه و متوهمانه آمریکا، اسرائیل و گروهک‌های تروریستی در خور توجه و هشدار دهنده بود.

رزمایش سپاه

در نزدیکی مرزهای اقلیم کردستان

پس از ورود پنهانی نیروهای هوابرد آمریکا به اربیل، سپاه پاسداران بلافاصله رزمایشی گسترده در نزدیکی مرزهای اقلیم کردستان برگزار کرد؛ رزمایشی که در آن توپخانه‌های سنگین، واحدهای موشکی، یگان‌های زرهی، نیروهای زمینی و حتی مین‌های ضدهوایی برای پوشش برخی تاسیسات در سطح ارتفاع پایین به‌کار گرفته شد.

پیام این رزمایش روشن بود؛ ایران نه‌تنها از حضور نیروهای آمریکایی باخبر است، بلکه برای هرگونه خطای احتمالی نیز آمادگی کامل دارد و هزینه هر تحرک را پیشاپیش برای آمریکا آشکار کرده است.

آمادگی در برابر رژیم صهیونیستی

سپاه و ارتش ایران به‌طور همزمان، اقدامات مهمی را برای بازیابی توان دفاعی علیه تهدیدات رژیم صهیونیستی آغاز کرده‌اند. این اقدامات شامل: به‌روز‌رسانی سامانه‌های موشکی و پدافندی، رفع نقاط ضعف نمایان‌شده در جنگ ۱۲روزه، تمرکز بر شناسایی دقیق نقاط ضعف دشمن و آماده‌سازی سناریوهای تهاجمی و بازدارنده بود که منجر به بازنگری سیاست‌های ددمنشانه و رذیلانه رژیم صهیونیستی شده است.

رزمایش شهید ناظری در خلیج‌فارس

در حوزه دریایی، رزمایش «شهید ناظری» در خلیج‌فارس و تنگه‌هرمز بار دیگر نشان داد که ایران بر حفاظت از تمامی اراضی و آب‌های خود مصمم است و هرگونه اقدام خصمانه دریایی را در نطفه مهار می‌کند. به‌کارگیری موشک‌های جدید، افزایش توان شناورهای تندرو و هماهنگی میان یگان‌های دریایی سپاه، پیام مهمی برای دشمنان ارسال کرد.

اقدامات فرماندهی انتظامی و آمادگی مرزی

در مرزهای شرقی نیز، اقدام سردار رادان فرمانده کل انتظامی کشور در استقرار تجهیزات حفاظتی و آمرپ‌های تازه‌خریداری‌شده از روسیه در کنار تولیدات داخلی نقش مهمی در حفاظت از جان نیروهای مرزبانی و جلوگیری از حملات بزدلانه گروهک جیش‌الظلم داشته است.

این خودروهای ضدگلوله ضمن افزایش امنیت نیروها، مقاومت یگان‌های مرزی را در برابر کمین‌ها و حملات تروریستی بالا برده‌اند.

اشراف وزارت اطلاعات بر تحرکات تروریستی

وزارت اطلاعات نیز با رصد دقیق تحرکات جیش‌الظلم و سایر گروه‌های مسلح، مانع ایجاد ناامنی در سیستان و بلوچستان شده و اجازه نداده این گروهک‌ها با تلاش برای ترور بزرگان اهل سنت، کشتار مردم یا ایجاد تفرقه، اهداف شوم خود را پیش ببرند.

همکاری منطقه‌ای و پیام اقتدار ایران

اما یکی از نقاط اوج نمایش آمادگی ایران، برگزاری رزمایش سهند – ۲۰۲۵ است؛ رزمایشی که با حضور ۱۸ هیئت عالی‌رتبه از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و مجموعه‌ای از سازمان‌های امنیتی منطقه‌ای به میزبانی نیروی زمینی سپاه در شهرستان شبستر برگزار شد. در این رزمایش، ده کشور عضو سازمان همکاری شانگهای- شامل ایران، روسیه، چین، هند، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و بلاروس- مشارکت داشتند.

این سطح از مشارکت، نشان‌دهنده جایگاه فزاینده ایران در شبکه امنیت جمعی منطقه و نقش آن در تأمین ثبات گسترده‌تر آسیای غربی و مرکزی است.

جمهوری اسلامی ایران بیدارتر

و آماده‌تر از هر زمانی است

در مجموع، از حضور پنهانی نیروهای آمریکایی در اربیل تا تهدیدات رژیم صهیونیستی، از تحرکات جیش‌الظلم تا بیانیه‌های امارات درباره جزایر سه‌گانه، و از فشارهای روانی تا تلاش‌های تروریستی که با واکنش مقتدرانه نیروهای مسلح مواجه شده است، روشن شد که جمهوری اسلامی نه‌تنها غافلگیر نمی‌شود، بلکه برای هرگونه اقدام خصمانه آماده و مجهز است. این مجموعه تحرکات دشمنان نشان داد که هر تلاش برای ایجاد آشفتگی یا تهدید امنیت ملی، با واکنش سریع و هوشمندانه مواجه خواهد شد و هیچ نقطه ضعفی

برای بهره‌برداری آنها باقی نخواهد ماند.

پیام این تحولات به تمامی دشمنان آشکار است؛ ایران بیدار، هوشیار و مصمم است و اجازه نخواهد داد هیچ قدرتی امنیت ملی و آرامش داخلی آن را به مخاطره اندازد. این هشدار روشن، هم برای بازیگران خارجی و هم برای گروه‌های نیابتی و تروریستی است که هرگونه سوءمحاسبه یا اقدام خصمانه، با پاسخ‌های راهبردی و بازدارنده روبه‌رو خواهد شد و

بر عزم ملی برای دفاع از کشور و ملت صحه

می‌گذارد.