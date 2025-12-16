یک گام تا قرارداد ۱/۶ میلیارد یورویی ایران و روسیه برای تکمیل گذرگاه شمال- جنوب

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی از تملک

۱۱۲ کیلومتر از مسیر خط ‌آهن رشت–آستارا خبر داد و اعلام کرد که این پروژه راهبردی مشترک ایران و روسیه، با هدف تکمیل حلقه مفقوده کریدور شمال–جنوب، با شتاب بیشتری نسبت به گذشته در حال پیگیری است.

به گزارش فارس؛ «مهران قربانی» معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه طول کل مسیر خط ‌آهن رشت–آستارا حدود ۱۶۰ کیلومتر است، گفت: تاکنون ۱۱۲ کیلومتر از اراضی این پروژه تملک شده و فرآیند تملک باقیمانده مسیر نیز در حال انجام است. به‌گونه‌ای که هدف‌گذاری شده تا پایان سال به سرانجام برسد.

وی با بیان اینکه این خط‌ آهن یکی از پروژه‌های اولویت‌دار و راهبردی کشور در سطح ملی و بین‌المللی محسوب می‌شود، افزود: رشت–آستارا به‌عنوان حلقه مفقوده کریدور بین‌المللی شمال–جنوب، نقش کلیدی در اتصال شبکه ریلی ایران به قفقاز، روسیه و اروپا ایفا می‌کند و تکمیل آن تأثیر مستقیمی بر افزایش ترانزیت و درآمدهای حمل‌ونقلی کشور

خواهد داشت.

گفتنی است ارزش قرارداد اجرائی پروژه خط‌آهن رشت–آستارا حدود یک و شش دهم میلیارد یورو برآورد شده که ۱۵ درصد آن توسط ایران و ۸۵ درصد از سوی فدراسیون روسیه تأمین مالی خواهد شد.

به گفته مسئولان، چارچوب نهائی قرارداد آماده شده و پس از رفع یک تأخیر کوتاه حقوقی، امضای آن طی یکی دو هفته آینده انجام می‌شود.

پیش از این نیز «فرزانه صادق مالواجرد» وزیر راه و شهرسازی، در ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴ از نهائی شدن مذاکرات قراردادی این پروژه خبر داده و تأکید کرده بود که چشم‌انداز اجرای خط‌آهن رشت–آستارا روشن است و روند پیگیری آن با سرعت بیشتری نسبت به گذشته دنبال می‌شود.

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور به‌عنوان مجری پیگیری تأمین مالی و اجرای پروژه، مسئولیت هماهنگی‌های داخلی را برعهده ‌دارد و طرف روسی نیز به‌عنوان شریک خارجی، نقش اصلی در تأمین منابع مالی ایفا

می‌کند.

این پروژه در مجموع یکی از مهم‌ترین طرح‌های ریلی کشور برای تکمیل شبکه حمل‌ونقل و تقویت جایگاه ایران در کریدورهای بین‌المللی به شمار می‌رود.

دسترسی ایران به آذربایجان، روسیه و گرجستان

به گزارش خبرگزاری تسنیم، «امین ترفع» رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی هم اظهار کرد: در ژانویه 2025 میلادی(دی ماه سال قبل) با نقشه راهی که بین وزیر راه و شهرسازی و همتایان ایشان در روسیه امضا شد، تفاهم شد که تا پایان سال جاری عملیات تملک اراضی راه‌آهن رشت به اتمام برسد و این برنامه مطابق زمان‌بندی

پیش می‌رود.

وی افزود: امضای قرارداد تجاری مستلزم رعایت یک‌سری الزامات بود، به این معنا که اقداماتی متعدد باید انجام می‌شد.

به گفته ترفع، بر اساس طراحی اولیه، احجام پروژه شامل سیگنالینگ، زیرسازی، روسازی و ساختمان‌ها مشخص شد و قیمت‌های مربوط به هر بخش تعیین شد. تنها برخی مسائل مربوط به احجام ساختمان‌ها در حال نهائی شدن است و سایر موارد مورد توافق قرار گرفته‌اند.

رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت راه ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود پس از نهائی شدن احجام و قیمت واحد کارها بزودی و حداکثر تا ابتدای سال 2026 میلادی قرارداد اجرائی امضا شود و با تکمیل عملیات تملک تا پایان سال، از سال آینده عملیات اجرائی پروژه آغاز خواهد شد.

وی درباره تامین مالی پروژه بیان کرد: وامی به این پروژه اختصاص یافته است که در مقایسه با وام‌های مشابه بین‌المللی با سه درصد نرخ سود مناسبی دارد و دوره بازپرداخت آن متناسب است.

رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت راه تاکید کرد: هرگونه تشکیک درخصوص نرخ یا دوره بازپرداخت وام باید با مقایسه دقیق انجام شود و با توجه به اینکه هیچ یک از این موارد برخلاف منافع کشور نیست، اقدام دولت در اختصاص این وام تصمیمی مناسب بوده است.

ترفع یادآور شد: این مسیر ریلی علاوه‌بر تسهیل دسترسی شبکه ایران به آذربایجان، روسیه و گرجستان، اهمیت ویژه‌ای در شرق دریای خزر دارد و ایجاد دسترسی پرظرفیت به همه همسایگان برای ایفای نقش مثبت و تاثیرگذار ایران در ترانزیت منطقه ضروری است.

به گفته وی، با تکمیل این مسیر، ظرفیت مناسبی برای گسترش تجارت ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایجاد خواهد شد.