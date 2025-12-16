پشت پرده «عجله» در دوازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهران

سیدمسعود شجاعی طباطبایی، دبیر دوازدهمین دوسالانه بین‌المللی کارتون و کاریکاتور تهران، از برنامه‌ریزی این رویداد بر سه محور اصلی خبر داد: ارتقای کیفیت آثار و جایگاه بین‌المللی، ایجاد توازن میان نسل‌های باتجربه و جوان، و تأکید بر شفافیت کامل در دریافت، انتخاب، داوری و نمایش آثار.

عنوان بخش کارتون موضوعی این دوره «عجله» انتخاب شده است. شجاعی طباطبایی این موضوع را بازتاب شتاب زندگی مدرن، تصمیمات عجولانه، فشارهای اجتماعی و تأثیر زندگی دیجیتال بر کیفیت زیست انسان دانست و آن را مفهومی چندبعدی، جهانی و پرظرفیت برای طنز و نقد اجتماعی توصیف کرد. این عنوان پس از بررسی گزینه‌های متعدد در شورای سیاست‌گذاری ۱۵ نفره به تصویب رسید. در بخش‌های کارتون آزاد و کمیک‌استریپ آزاد، هنرمندان بدون محدودیت موضوعی و با تمرکز بر نوآوری، خلاقیت و روایت تصویری قوی رقابت می‌کنند. با وجود فشردگی زمان (مهلت ارسال آثار تا دوم دی‌ماه)، دبیرخانه با دریافت آنلاین ۲۴ ساعته، فعالیت سه شیفته و پاسخگویی لحظه‌ای، چالش‌ها را مدیریت می‌کند. کارهای موازی مانند طراحی پوستر، ساخت موشن، مستند پرتره استاد لطیفی و آماده‌سازی نمایشگاه نیز در جریان است. شجاعی طباطبایی بر کشف استعدادهای جوان تأکید کرد و گفت: در انتخاب آثار، به نگاه‌های نو و جسارت نسل جدید توجه ویژه می‌شود تا دوسالانه سکویی برای ورود آنها به عرصه حرفه‌ای باشد. فراخوان بین‌المللی از طریق بیش از ۳۰ پایگاه معتبر جهانی منتشر شده و تاکنون هنرمندانی از ۴۳ کشور از جمله ترکیه، برزیل، اندونزی، چین و کشورهای عربی آثار خود را ارسال کرده‌اند.