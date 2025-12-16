جبلی: پذیرش مخاطب ۷۰ درصدی صداوسیما برای برخی سخت است

پیمان جبلی در آیین نکوداشت هفته پژوهش که برگزار شد، با اشاره به جایگاه پژوهش در صداوسیما اظهار کرد: معتقدم درخشان‌ترین پژوهش‌ها، پژوهش‌های صداوسیما با چند دهه افتخار است و بر جامعیت و مرجعیت مرکز تحقیقات با به‌روز بودن و همکاری با سایر نهادهای علمی، افزوده می‌شود. رئیس رسانه ملی تلاش همکاران پژوهشگر را شوق‌انگیز توصیف کرد و گفت: پیشرانی تولیدات رسانه ملی بر عهده پژوهشگران است. اگر رسانه ملی در دریایی متلاطم حرکت می‌کند، پژوهشگران چراغ راه ما هستند. اکنون در نقطه‌ای قرار داریم که به هیچ تولیدی بدون پیوست پژوهشی نباید بودجه تخصیص دهیم که این امر هم‌اکنون در دست اقدام است.

رئیس رسانه ملی در بخشی از سخنان خود با اشاره به زحمات فراوان پرسشگرانی که در سرما و گرما و شرایط سخت محیطی با مراجعه به اقصی‌نقاط شهری و روستایی کشور نظرات مردم را در باب موضوعات مختلف و ازجمله میزان مخاطب رسانه ملی احصا می‌کنند، افزود: عده‌ای بدون اشراف به روش‌های نظرسنجی، یافته‌های این پژوهش‌ها را زیر سؤال می‌برند و وقتی براساس نظرسنجی‌های روشمند علمی، مخاطب رسانه ملی حدود ۷۰ درصد اعلام می‌شود، پذیرش این واقعیت برایشان سخت است و ناراحت می‌شوند. اگر کسانی هستند که از شنیدن این جمله که نزدیک به ۷۰ درصد مردم جامعه مخاطب رسانه ملی هستند ناراحت می‌شوند، بگذارید در غم و ناراحتی باقی بمانند. مطمئن باشید اگر ما در کنار روش‌های علمی موجود از روش‌های به روز و با جامعیت بیشتر استفاده کنیم؛ مشخص می‌شود که مخاطب محتوای تولیدی رسانه ملی در بسترهای مختلف از جمله فضای مجازی، از این هم بالاتر است.

در ادامه این مراسم، غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با تبریک هفته پژوهش بیان کرد: باید قله‌ای برای حرکت پژوهشی تعیین کرد. پژوهش در رسانه ملی نیز به قله نیاز دارد و راه و روش رسیدن به وضع مطلوب نیز مهم است. صداوسیما به لشکری از نیروهای دانشمند، متفکر و پژوهنده نیاز دارد. چراغ راه این جمعیت باید کار فکری، تحقیقاتی و علمی ‌باشد.