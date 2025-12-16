تهیه‌کننده سریال «سلمان فارسی»، از برنامه‌ریزی برای تولید نسخه سینمایی این پروژه پس از پایان پخش سریال خبر داد.

به گفته حسین طاهری، تولید سریال «سلمان فارسی» که از سال ۱۳۹۸ به کارگردانی داود میرباقری آغاز شده، نزدیک به شش سال است ادامه دارد و این مجموعه به‌عنوان بزرگ‌ترین پروژه تاریخ تلویزیون ایران شناخته می‌شود. او توضیح داد که فصل مربوط به دوران بیزانس و سفرهای سلمان تا سال ۱۴۰۲ به پایان رسیده و بخش مربوط به ایران، تا پایان بهار سال آینده در ۲۵ قسمت تکمیل خواهد شد. پس از آن، تصویربرداری بخش حجاز آغاز می‌شود.

تهیه‌کننده سریال با اشاره به وسعت تولید این پروژه گفت: این مجموعه در حدود ۸۰ قسمت و در سه فصل ساخته می‌شود و جمع زیادی از بازیگران شناخته ‌شده، بازیگران نقش‌های فرعی و هنروران از شهرهای مختلف کشور در آن حضور دارند. طاهری همچنین تأکید کرد که تمرکز اصلی گروه در حال حاضر بر تکمیل سریال است و پخش آن از سال آینده آغاز خواهد شد. به گفته او، پس از اتمام مجموعه تلویزیونی، نسخه سینمایی «سلمان فارسی» نیز تولید خواهد شد.