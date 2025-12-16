فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۴۴۰۸
تاریخ انتشار : ۲۵ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۷
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

حراج کفش چهره‌های مشهور جهان برای کودکان پابرهنه غزه

سلبریتی‌های ‌هالیوودی و اروپایی برای خرید کفش کودکان پابرهنه غزه، کفش‌های خود را به حراج گذاشتند.
بعد از حملات رژیم صهیونیستی به غزه هنرمندان و سلبریتی‌های خارجی تلاش کردند تا صدای مردم بی‌دفاع غزه در جهان باشند. آنها با برگزاری کمپین «همه باهم برای فلسطین» تلاش کردند تا در یک گردهمایی بزرگ به نوعی ابراز همدردی با مردم غزه داشته‌ باشند. در این گردهمایی آنها دو میلیون دلار برای غزه جمع‌آوری کردند تا به دست آنها برسد. آنها در توضیحاتی گفته‌اند که «با پولی که از فروش این کفش‌های استفاده‌شده سلبریتی‌ها جمع می‌شود، می‌توانیم برای کودکان پابرهنه غزه کفش‌های محافظ و ضدآب تهیه کنیم؛ هر جفت فقط 20 پوند! هدیه‌هایی منحصربه‌فرد، پایدار و تأمین مالی کمک‌های انسانی؛ یک برد-برد واقعی.» از جمله هنرمندان و بازیگرانی که در این پویش شرکت کرده‌اند می‌توان به: کیت وینسلت، بانی رایت، ‌بندیکت کامبربچ، سایمون پگ، ژاکی او سالیوان، جن بریستر، پاپی دلوین، گلن متلاک، یوسف سیرکس، سایمون پگ، مایانا بورینگ، آییشا ‌هارت، جرمی کوربین، جولیا بیر، آماندا ابینگتون، ژاکی او سالیوان و جن گرانت اشاره کرد.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

دونه، دونه!(گفت و شنود)

راه و بی‌راه(یادداشت روز)

چین حاکمیت خود بر تایوان را قابل تردید دانست(نکته)

کارشناسان: تیراندازی در ساحل سیدنی کار موساد است

اخبار ویژه

خاطره‌ای از حضرت آیت‌الله شاهچراغی

دلیل اصرار گروسی بر بازرسی از تأسیسات بمباران‌شده تأیید موفقیت یا شکست حمله آمریکا است

آنها که تورم را دامن زدند و برایش مرثیه هم ساختند!

برخورد جدی با مدیران بانکی که با دلالان ارز و طلا همکاری می‌کنند

گاردین: ترامپ در آمریکا مشغول پاکسازی قومی است