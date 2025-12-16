سلبریتی‌های ‌هالیوودی و اروپایی برای خرید کفش کودکان پابرهنه غزه، کفش‌های خود را به حراج گذاشتند.

بعد از حملات رژیم صهیونیستی به غزه هنرمندان و سلبریتی‌های خارجی تلاش کردند تا صدای مردم بی‌دفاع غزه در جهان باشند. آنها با برگزاری کمپین «همه باهم برای فلسطین» تلاش کردند تا در یک گردهمایی بزرگ به نوعی ابراز همدردی با مردم غزه داشته‌ باشند. در این گردهمایی آنها دو میلیون دلار برای غزه جمع‌آوری کردند تا به دست آنها برسد. آنها در توضیحاتی گفته‌اند که «با پولی که از فروش این کفش‌های استفاده‌شده سلبریتی‌ها جمع می‌شود، می‌توانیم برای کودکان پابرهنه غزه کفش‌های محافظ و ضدآب تهیه کنیم؛ هر جفت فقط 20 پوند! هدیه‌هایی منحصربه‌فرد، پایدار و تأمین مالی کمک‌های انسانی؛ یک برد-برد واقعی.» از جمله هنرمندان و بازیگرانی که در این پویش شرکت کرده‌اند می‌توان به: کیت وینسلت، بانی رایت، ‌بندیکت کامبربچ، سایمون پگ، ژاکی او سالیوان، جن بریستر، پاپی دلوین، گلن متلاک، یوسف سیرکس، سایمون پگ، مایانا بورینگ، آییشا ‌هارت، جرمی کوربین، جولیا بیر، آماندا ابینگتون، ژاکی او سالیوان و جن گرانت اشاره کرد.