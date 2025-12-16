افشاگری دختر ورزشکار ایرانی از شبکه اینترنشنال
ملیپوش سابق اسکی ایران که به آلمان پناهنده شده بود، مسائل پشت پرده جنایت و خیانت شبکه ضدایرانی اینترنشنال نسبت به جوانان ورزشکار ایرانی را افشا کرد.
عاطفه احمدی قهرمان اسکی ایران که سال ۱۴۰۱ به کشور آلمان پناهنده شده بود و آذرماه امسال با حمایت و کمکهای مقام معظم رهبری به کانون گرم خانوادهاش و به ایران برگشت در صفحه اجتماعیاش در فضای مجازی با قدردانی از رهبر معظم انقلاب به افشاگری در رابطه با شبکه ضدایرانی اینترنشنال پرداخت و گفت: گردانندگان این شبکه که وابسته به رژیم صهیونیستی هستند معمولا برای فریب و به دام انداختن جوانان ورزشکار و قهرمان ایرانی یک گزارشگر ثابت دارند و به من هم پیش از اینکه از ایران مهاجرت کنم خیلی اصرار میکردند که حرفهای سیاسی ضد نظام بزن، و بگو که همه چیز خودت را در ایران از دست دادی و بیا خارج و ما بهترین امکانات و فضای ورزشی را برایت فراهم میکنیم، کمکت میکنیم فرش قرمز برای شما پهن میکنیم و من هم براساس صحبتهای گزارشگر این شبکه ضدایرانی به کشور آلمان مهاجرت کردم و با خودم گفتم که وای اگر به آن کشور بروم چقدر موقعیت و شرایط زندگیام عالی خواهد شد اما به هیچ وجه اینگونه نبود و همه چیز سراب بود. وی افزود: من زمانی که وارد کشور آلمان شدم نه تنها این شبکه تلویزیونی هیچگونه حمایتی از من نکرد بلکه مدتها خودم بهدنبال تیمی بودم که اجازه بدهند من تمرین کنم و بتوانم در آن عضو شوم و فعالیت ورزشی داشته باشم، که اجازه نمیدادند و در واقع همه فرصتهای طلایی را که در وطنم داشتم را از دست دادم و در واقع زندگی در خارج از ایران یک رویای حبابی بود که یک چند روزی برای من شکل گرفت و پس از آن، من برگشتم به آن دنیای مهاجرت و زندگی واقعی مهاجرت و کاملا آشفته و سرگردان بودم.
و حالا عاطفه احمدی قهرمان اسکی ایران پس از بازگشت به کشور در صفحه اجتماعی خود نوشت: «سلام به هموطنان عزیز و محترم، باید به شما عزیزان عرض کنم من در کشورم ایران حضور دارم، قطعا کشورم، خاکم، وطنم، امنترین جای دنیا برای من هست، من به عنوان یک ایرانی، ایران همیشه خانه امن من هست، با حمایت و کمکهای رهبر معظم انقلاب به کانون گرم خانواده بازگشتم.»