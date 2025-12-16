خاش با ریل ذوبآهن اصفهان، به ایرانشهر میرسد
اصفهان- خبرنگار کیهان:
تکمیل بخشی دیگر از راهآهن راهبردی چابهار- زاهدان با استفاده از ریل ذوبآهن اصفهان در آستانه بهرهبرداری قرار گرفت؛ بهگونهای که محور خاش- ایرانشهر پس از پایان عملیات ریلگذاری، تا پایان آذرماه سال جاری به شبکه ریلی کشور متصل میشود و گامی مهم در توسعه کریدور ترانزیتی شرق کشور و اتصال بندر اقیانوسی چابهار به بازارهای داخلی و بینالمللی به شمار میرود.
قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا به عنوان کارفرمای راهآهن چابهار- زاهدان برای تامین نیاز ریلی این پروژه به طول حدود 700 کیلومتر، در سال 98 تفاهمنامهای را با ذوبآهن اصفهان به عنوان تنها تولیدکننده ریل در غرب آسیا، برای دریافت 90 هزار تن ریل 60E1 باگرید R260 امضا کرد.
اولین پارت ریلی این پروژه در سال 99 از سوی ذوبآهن اصفهان ارسال شد و پس از آن بر اساس نیاز کارفرما، تعداد سه پارت ریلی دیگر نیز تا پایان سال 1400 به قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا تحویل گردید و همچنین حدفاصل زاهدان- خاش نیز در سال1401 با ریل ملی به بهرهبرداری
رسید.
شایان ذکر است طبق اعلام مسئولان، بخشی از راهآهن چابهار- زاهدان حدفاصل (خاش-ایرانشهر) که ریلگذاری آن به پایان رسیده است تا پایان آذرماه سال جاری با ریل ملی به بهرهبرداری میرسد.