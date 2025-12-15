دلیل اصرار گروسی بر بازرسی از تأسیسات بمبارانشده تأیید موفقیت یا شکست حمله آمریکا است
مدیرکل آژانس اتمی روز دوشنبه ضمن اشاره به از سر گرفته شدن بازرسیها در ایران، گفت که به تاسیسات کلیدی دسترسی ندارند.
«رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت که بازرسیها در ایران از سر گرفته شده است.
گروسی در مصاحبه با شبکه «ریانووستی»، با بیان اینکه بازرسیها بسیار محدود هستند، تایید کرد که آژانس هنوز به تاسیسات هستهای کلیدی در ایران دسترسی ندارد.
وی در اینباره تایید کرد: «ما فقط اجازه دسترسی به تاسیساتی را داریم که مورد حمله قرار نگرفتهاند. این از آن نظر خوب است که این تاسیسات در فهرست مورد توافق برای بازرسی قرار دارند».
مدیرکل آژانس اتمی ادامه داد: «این برای ما مهم است. اما البته، آن سه تاسیسات دیگر (در نطنز، اصفهان و فردو) حتی از اهمیت بیشتری برخوردارند، زیرا هنوز حاوی مقادیر قابل توجهی مواد و تجهیزات هستهای هستند و ما باید به آنجا برگردیم».
آژانسی که به ابزار جاسوسی و فشار
تبدیل شود، شریک دیپلماسی نیست
بلکه بخشی از تهدید است
اصرار لجوجانه و غیرحرفهای رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، بر بازگشت بازرسان به تأسیسات هستهای فردو، نطنز و اصفهان، نه یک مطالبه فنی و پادمانی، بلکه حلقهای دیگر از زنجیره خوشرقصی سیاسی وی برای آمریکا و رژیم صهیونیستی جهت تصدی مقام دبیرکلی سازمان ملل است؛ خوشرقصیای که در ماههای پس از جنگ ۱۲ روزه، بهوضوح جایگاه آژانس را از نهاد فنی به ابزار فشار و حتی بازوی شناسایی دشمن تنزل داده است.
گروسی در حالی با لحنی طلبکارانه از «اهمیت بیشتر» این تأسیسات سخن میگوید که عامدانه و آگاهانه از محکومکردن حمله آشکار، غیرقانونی و خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به سایتهایی که ذیل پادمان ثبت و به آژانس اعلام شدهاند، طفره رفته است. این سکوت معنادار، نه سهلانگاری دیپلماتیک، بلکه نشانه همسویی کامل با متجاوزان است؛ متجاوزانی که با زیر پا گذاشتن تمامی قواعد حقوق بینالملل، امنیت هستهای و حتی نظام و رژیم حقوقی منع اشاعه تسلیحات هستهای را به بازی گرفتند.
اصرار عجیب و مشکوک گروسی بر بازرسی از این تأسیسات، آن هم در شرایطی که به دلایل روشن ایمنی، فنی و امنیتی چنین بازرسیهایی ممکن نیست، پرسشهای جدی را پیش روی افکار عمومی و نخبگان قرار میدهد. آیا مدیرکل آژانس از جایگاه یک مقام فنی سخن میگوید یا در نقش بازرس نظامی آمریکا و اسرائیل ظاهر شده است؟ آیا هدف از این سماجت، چیزی جز ارزیابی میزان موفقیت یا شکست حملات نظامی به زیرساختهای هستهای ایران است؟
جمهوری اسلامی ایران، با وجود خیانت آشکار به دیپلماسی و حمله مستقیم نظامی به خاک خود، مسیر خویشتنداری را برگزید و برای اثبات حسن نیت، در ماههای پس از جنگ، توافق قاهره را با هدف کاهش تنش میان ایران و آژانس امضا کرد. اما این حسن نیت، نهتنها با تغییری در رفتار مدیرکل همراه نشد، بلکه گروسی با تداوم مواضع خصمانه و ادبیات تحریکآمیز، نشان داد که تصمیم خود را گرفته و آژانس را در مسیر تقابل بیشتر با ایران قرار داده است.
واقعیت آن است که اصرار امروز گروسی، بیش از آنکه دغدغه مواد و تجهیزات هستهای طبق نظام منع اشاعه تسلیحات هستهای باشد، تلاشی برای ثبت دستاورد سیاسی برای واشنگتن و تلآویو و همزمان، سرمایهگذاری شخصی برای آینده سیاسی خود و رؤیای دبیرکلی سازمان ملل است. مدیری که برای رسیدن به این هدف، از نادیده گرفتن اصول بدیهی بیطرفی، حرفهایگری و حتی حقوق ملتها ابایی ندارد، صلاحیتی برای حضور خود و فرستادن جاسوسهای دستگاههای اطلاعاتی غرب به عنوان بازرس در تأسیسات حساس یک کشور مستقل همچون ایران را ندارد.
سؤال اصلی همچنان بیپاسخ مانده است: چرا ایران باید به فردی که عملاً در صف دشمنان ایستاده و نقش دیدهبان پس از حمله را ایفا میکند و این اعمال را فقط به دلیل ماجراجوییهای شخصی خود جهت تصدی مقام دبیرکلی سازمان ملل انجام میدهد، اجازه ورود دوباره به سایتهای هستهای خود را بدهد؟ پاسخ روشن است؛ آژانسی که به ابزار جاسوسی و فشار تبدیل شود، دیگر شریک دیپلماسی نیست، بلکه بخشی از تهدید است و با تهدید، نه بازرسی، که باید برخورد مقتضی و بازدارنده
داشت.
اسلامی: آژانس حق ندارد
ادعای بازرسی از مراکز مورد حمله
قرار گرفته شده، داشته باشد
فشار آژانس برای ما اهمیتی ندارد
محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی نیز روز دوشنبه در جمع خبرنگاران درباره درخواست مدیرکل آژانس برای بازرسی از سایتهای هستهای که مورد حمله نظامی قرار گرفتهاند، گفت: ما برای بازرسی از محلهایی که مورد حمله قرار نگرفته بود، مجوز دادیم، اما مسئله مراکزی است که مورد حمله نظامی قرار گرفتند و باید برای بازرسی از این مراکز پروتکل وجود داشته باشد.
وی گفت: آژانس که نه حملات را محکوم کرده و نه دستورالعملی برای این شرایط دارد حق ندارد ادعای بازرسی داشته باشد. اینکه با فشار سه کشور اروپایی و آمریکا و اسرائیل بر ما فشار میآورد برای ما مهم نیست و تاثیرگذار هم نیست.
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: مدیرکل باید به دنیا پاسخ دهد چون ممکن است برای هر کشوری اتفاق بیفتد. تاسیسات هستهای ما تحت نظارت آژانس بوده و آژانس باید جواب دهد چرا حملات را محکوم نکرد و برای سایتهای هستهای که مورد حمله قرار میگیرند چه دستورالعمل و پروتکلی دارد.
کمالوندی: بازرسیهای اخیر آژانس
با اجازه شورای عالی امنیت ملی بوده است
«بهروز کمالوندی» سخنگوی سازمان انرژی اتمی در جمع خبرنگاران در حاشیه بیستوششمین نمایشگاه بینالمللی پژوهش، فناوری و فنبازار گفت: بازرسیهایی که در ماههای اخیر توسط آژانس انجام شده با اجازه شورای عالی امنیت ملی و بر اساس قانون مجلس بوده است.
وی گفت: همه این بازرسیها مربوط به بخشهایی از صنعت هستهای است که آسیب ندیده است. برای بازرسی از مراکزی که مورد حمله نظامی واقع شده باید مسیر جداگانهای طراحی شود چرا که در موافقتنامه پادمان برای شرایط جنگی پروتکل و شرایطی در نظر گرفته نشده است و ما این مسئله را بارها به آژانس اعلام کردیم بنابراین باید برای بازرسی از سایتهای مورد نظر یک توافق جداگانه نوشته شود. در شرایطی که به تاسیسات و کشور ما حمله شده طبیعی است که نگاه امنیتی
در اولویت است.
کمالوندی اظهار کرد: اینکه ما را تحت فشار میگذارند که زودتر دسترسی دهیم راه به جایی نمیبرد، امنیت کشور و تاسیسات هستهای ایجاب میکند که کار را حسابشده و بر اساس قانون و اطمینان از اینکه خطری متوجه تاسیسات نخواهد شد، انجام دهیم.