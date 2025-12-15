دونه، دونه!(گفت و شنود)

گفت: رئیس جبهه اصلاحات توئیت زده و خطاب به رئیس‌جمهور نوشته است؛ «‌تورم مزمن، زندگی مردم ایران را فرسوده کرده است، سفره‌ها کوچک شده و‌...‌».

گفتم: خوشان این بلا را بر سر ملت آورده‌اند و حالا علیه همان مشکلی که خودشان ایجاد کرده‌اند، شعار می‌دهند! دولت دست خودشان بوده و هست‌.

گفت: اتفاقاً یکی از نزدیکان رئیس‌جمهور هم به ایشان همین پاسخ را داده و نوشته است؛ «تقریباً نیمی از کابینه و جاهای کلیدی آن، در اختیار اصلاح‌طلبان است. پاسخ اعتماد رئیس‌جمهور به شما باید این باشد‌»؟!

گفتم: مدعیان اصلاحات در دولت روحانی هم پست‌ها را قبضه کرده بودند و‌لی به جای پاسخگویی در مقابل آن همه مشکلاتی که برای مردم ایجاد کرده بودند، برای خودشان نوشابه باز می‌کردند و بَه‌بَه و چَه‌چَه می‌گفتند!

گفت: این مدعیان اصلاحات دیگر از دولت آقای پزشکیان چه می‌خواستند که به آنها داده نشده است؟!

گفتم: طرف انگور را با خوشه به دهان می‌کشید. گفتند؛ انگور را دانه‌ دانه می‌خورند نه با خوشه. گفت؛ آن بادمجان است که دانه دانه می‌خورند، نه انگور!