ممنوعیت مطلق کلنگزنی نمایشی و افتتاحهای زودهنگام
وزیر کشور با اشاره به ضرورت تلاش همگانی برای برگزاری پرشور انتخابات تاکید کرد: با وجود نیاز به مشارکت پرشور، هرگونه کلنگزنی بدون پشتوانه واقعی و افتتاح زودرس پروژهها در نزدیکی انتخابات شوراها، ممنوع است و پیگیری خواهد شد.
اسکندر مؤمنی، وزیر کشور روز دوشنبه (24 آذر) در همایش شهرداران مراکز استانها و کلانشهرها به میزبانی گرگان اظهار کرد: این انتخابات تنها و مجزا از دیگر انتخابات برگزار میشود، بنابراین نیاز به تلاش برای افزایش مشارکت دارد که یکی از روشهای ترغیب بیشتر مردم برای حضور در پای صندوق رأی، خدمات مناسب، فرصت برابر و عدم دخالت در انتخابات است.
مؤمنی به جزئیات انتخابات پیشرو اشاره کرد و گفت: انتخابات شوراها تمام الکترونیکی با احراز هویت، اخذ رأی و شمارش برگزار میشود و در تهران و شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر، انتخابات تناسبی است که احزاب به نسبت آرا کرسی کسب میکنند. وی ادامه داد: انتخابات شورا در تهران تناسبی است و در دوره بعدی شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر تناسبی خواهد شد به این معنا که تشکلها و احزاب به نسبت آرایی که آوردهاند کرسیها را به خود اختصاص میدهند. برای مثال اگر حزبی ۴۰ درصد رای آورده باشد، ۴۰ درصد کرسیها را به خود اختصاص میدهد.
وزیر کشور گفت: ممکن است حزبی که بیشترین رای را میآورد نتواند ائتلاف ایجاد کند و بقیه احزاب با ۶۰ درصد رای با هم ائتلاف کنند و آنها شهردار را انتخاب کنند و اکثریت را به دست گیرند این سبب افزایش رقابت میشود. حتی برخی میتوانند به همراه لیست شهردار خود را انتخاب کنند که این هم مؤثر در مشارکت خواهد بود. به گفته مؤمنی تغییر دیگر این که انتخابات شوراها به صورت تکی و مجزا برگزار میشود و انتخابات دیگری به همراه آن نخواهد بود.
وی نقش شهرداران را در رضایتمندی مردم، ارتقای سرمایه اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی بیبدیل خواند و گفت: شهرداریها بیشترین تأثیر را در زندگی روزمره مردم و رفع مشکلات دارند و در این میان، نقش ۳۱ کلانشهر و مرکز استان، به دلیل تمرکز جمعیت، این نقش تعیینکنندهتر است. وزیر کشور افزود: این شهرها الگویی برای سایر شهرهای استان هستند، بنابراین اقدامات شهرداران فراتر از شهر خود تأثیرگذار است. مؤمنی به ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت: شرایط امسال بهتر از سال گذشته است، اما نیاز به همکاری مدیریت شهری در توسعه انرژی خورشیدی نقطهای مانند پنلها در مراکز خدماتی وجود دارد.
وی مصرف بیرویه سوختهای فسیلی را میراث آیندگان دانست و تأکید کرد: این انرژیها میتواند صرف معیشت و توسعه کشور شود و در کنار آن میتوان مشوقهایی مانند تخفیف در پروانه ساخت برای گسترش پنلهای خورشیدی ارائه کرد. وزیر کشور با اشاره به روز حملونقل، جابهجایی شهروندان را یکی از نیازهای اصلی دانست و گفت: توسعه حملونقل عمومی اولویت مهمی است که بر قیمت کالاها و کیفیت زندگی تأثیر مستقیم دارد. مؤمنی ادامه داد: در حال حاضر ۳۵ تا ۴۰ درصد جابهجاییها با حملونقل عمومی انجام میشود که باید به ۷۰ تا ۷۵ درصد برسد و شرایط به گونهای باشد که شهروندان با ۲۰۰-۳۰۰ متر پیادهروی به سیستم ایمن و ارزان دسترسی داشته باشند. وی با اشاره به برخی دستاوردهای دولت چهاردهم در بخش حملونقل عمومی مانند تصویب خرید ۲ هزار دستگاه اتوبوس، بهرهبرداری از ۴۳۰ کیلومتر مترو و تأمین اعتبار برای خرید هزار و ۷۷۰ واگن مترو با دستور رئیسجمهور تاکید کرد: برقیسازی ناوگان اتوبوس و تاکسی در اولویت قرار دارد و برای سال آینده تهیه ۶ هزار تاکسی برقی نیز پیشبینی شده است. وزیر کشور بر انضباط و ایمنی تأکید کرد و گفت: بخشی از تصادفات به توسعه زیرساختها و هماهنگی بیندستگاهی مربوط است و طرحهایی مانند خودروهای پرظرفیت و سامانههای هوشمند میتواند تلفات را کاهش دهد.
مؤمنی همچنین در شرایط اقتصادی فعلی نقش میادین میوه و ترهبار و فروشگاههای زنجیرهای شهرداریها را در کنترل قیمتها برجسته خواند و از شهرداران خواست به این حوزه توجه ویژه کنند. وی تغییر سریع مقررات را عامل نارضایتی دانست و گفت: قوانین باید پیشبینیپذیر و برای همه یکسان باشد و علاوه بر آن، تخلفات باید پیشگیری شود و شفافیت مالی رعایت گردد.