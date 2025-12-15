گاردین: ترامپ در آمریکا مشغول پاکسازی قومی است
روزنامه انگلیسی با اشاره به مهاجرستیزی و نژادپرستی ترامپ در آمریکا نوشته است دولت او در حال اجرای یک پاکسازی قومی است.
ترامپ طی یکسال گذشته مهاجرستیزی و نژادپرستی را بار دیگر در سرلوحه اقدامات خود در آمریکا قرار داده است. براساس گزارشها طی این مدت دستکم 200هزار مهاجر شناسایی و دستگیر شدهاند. اظهارات نژادپرستانه وی علیه سایر اقوام و نژادها نیز طی یکسال گذشته حسابی خبرساز بوده است. توصیف مهاجران به عنوان آشغال، کثیف، مایه ویرانی آمریکا و کسانی که بو میدهند بهخوبی رویکرد نژادپرستانه وی را نشان میدهد. روزنامه انگلیسی گاردین هم در گزارشی با اشاره به این سیاستها نوشته است ترامپ میخواهد در آمریکا «پاکسازی قومی» راه بیندازد. آنطور که گاردین نوشته علاوهبر تداوم سیاستهای مهاجرستیزانه واشنگتن، اظهارات نژادپرستانه اخیر دونالد ترامپ درباره «ایلهان عمر» و مهاجران سومالیایی فاش میسازند که او به دنبال تبدیل کردن آمریکا به یک کشور صرفا متشکل از سفیدپوستان مسیحی است.
این روزنامه انگلیسی با بازنشر اظهارات نژادپرستانه ترآمپ آورده است: «دونالد ترامپ»، تجمعی در پنسیلوانیا در
۹ دسامبر(18 آذر) که قرار بود در آن درباره وضعیت معیشتی آمریکاییها صحبت کند را به فرصتی برای ایراد یک سخنرانی نژادپرستانه تبدیل کرد که جنجال زیادی به پا کرد. او در این سخنرانی با لحنی توهینآمیز علیه کشورهای خارج از جهان غرب بیان داشت: «ما فقط از کشورهای مزخرف افراد را میپذیریم. چرا ما نمیتوانیم از نروژ، سوئد یا دانمارک افرادی کم را پذیرش کنیم؟ اما ما همیشه از سومالی، از جاهایی که فاجعهبار هستند، افرادی میپذیریم، درست است؟ جاهایی مشمئزکننده، کثیف، چندشآور، پر از جرم و جنایت.»
تحلیلگر روزنامه گاردین ضمن تاکید بر اینکه «این یاوهسراییها شنیع و پر از صحبتهای غلط هستند» مینویسد: «اما این اظهارات یک حقیقت را آشکار میسازند و آن اینکه دیدگاه دولت ترامپ این است که آمریکا باید یک کشور سفیدپوست مسیحی باشد و برای رسیدن به این هدف باید دست به اخراج و حذف همه کسانی که مغایر با دیدگاه آنها هستند زد. در واقع آنها به دنبال پاکسازی قومی هستند».
به گزارش ایسنا به نقل از گاردین ترامپ و مقامهای نزدیک به او در راستای پیشبرد این هدف حالا هرچه بیشتر از عبارت «مهاجرت معکوس» استفاده کرده و حتی پیشنهاد دادهاند ادارهای تحت عنوان «اداره مهاجرت مجدد» تاسیس شود.
بر مبنای این طرح پیشنهادی که برگرفته از دیدگاههای نژادپرستان سفیدپوست اروپا است، مهاجران یک تهدید ذاتی علیه هویت کشورهای سفیدپوست به حساب میآیند. عبارت «مهاجرت مجدد» به معنی بازداشت، اخراج و حذف اجباری و نظاممند مهاجران در راستای «بازیابی سرزمینی سفیدپوست» محسوب میشود.
آنطور که گاردین نوشته است دولت ترامپ حتی برای پیشبرد این «پاکسازی قومی» به دنبال مسدودکردن مسیرهای شهروندی برای افراد واجد شرایط به بهانه ارتکاب اقداماتی است که از نظر این دولت نامطلوب تلقی میشوند. در این راستا دولت ترامپ دست به لغو مراسمهای اعطای شهروندی برای درخواستکنندگان و بیرون انداختن آنها از صف انتظار برای ادای سوگند زده است. ترامپ همچنین یک دستور اجرائی برای لغو سازوکار اعطای شهروندی براساس حق تولد- مکانیسمی که از طریق آن سیاهپوستان آمریکایی که قبلا برده بودند شهروند آنجا شدند- صادر کرده که به دیوان عالی این کشور راه یافته است.
آمریکا بازیگری مخرب
نشریه آمریکایی پولیتیکو هم در گزارشی به سیاستهای مخرب ترامپ در بیرون از مرزهای آمریکا پرداخته و نوشته است: برای بخش بزرگی از جهان، آمریکا دیگر نه یک شریک قابل اعتماد، بلکه بهتدریج به بازیگری مخرب تبدیل شده است. این واقعیت در گفتوگو با فعالان سیاسی و امنیتی اروپای شرقی، بیش از پیش آشکار شده است.»
به گزارش ایسنا، پولیتیکو با اشاره به اقدامات دولت ترامپ مینویسد: در نشستی در بخارست، هنگام بحث درباره «دخالتهای خارجی در انتخابات»، یکی از شرکتکنندگان مجارستانی به تصمیم دولت ترامپ، رئیسجمهور آمریکا اشاره کرد که با اعطای معافیت موقت تحریمهای انرژی به دولت «ویکتور اوربان»، نخستوزیر مجارستان، عملاً به اقتصاد مجارستان در آستانه انتخابات نفس تازهای بخشید؛ اقدامی که از نگاه منتقدان، چیزی جز مداخله انتخاباتی نیست. در مولداوی نیز نگرانیها عمیقتر است. همچنین یک مقام دولتی لهستانی هشدار داد که اعتماد به دولت کنونی آمریکا برای تبادل اطلاعات امنیتی کاهش یافته، چراکه بیم نشت اطلاعات حتی به روسیه وجود دارد؛ تجربهای که در دوره اول ترامپ نیز سابقه داشته است. به نوشته این رسانه، سیاستخارجی آمریکا اکنون بهجای ارزشها، بر معاملهگری، منافع مالی، تعرفهها و پاداش یا تنبیه اقتصادی استوار شده و «دوست و دشمن» نه براساس دموکراسی، بلکه بر پایه سود تعریف میشود.