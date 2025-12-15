ترامپ نگران سقوط رژیم جولانی
رسانه عبریزبان «آی24» به نگرانی دولت ترامپ نسبت به فروپاشی رژیم جولانی در سوریه اشاره کرد.
در شرایطی که رئیس ستاد ارتش رژیم اسرائیل، ضمن ارزیابی وضعیت لشکر ۹۱ ارتش این رژیم، مدعی شده است که نیروهای آن در تلاش برای ایجاد خطوط امنیتی در تمامی میدانها در سوریه و... هستند- و این یعنی نفوذ بیشتر و عملیات بیشتر در خاک سوریه!- واشنگتن میکوشد تا بین رژیم آپارتاید اسرائیل و رژیم تروریستی حاکم بر سوریه را کمی بهتر کند تا بین مهرههایش در منطقه تنش به نقطه بیبازگشت نرسد.
به گزارش «مهر»، سایت صهیونیستی «آی۲۴نیوز» گزارش داد دولت آمریکا «ابومحمد جولانی»، رئیسجمهور خودخوانده سوریه، را همپیمان خود میداند و تلاش دارد مانع تضعیف حاکمیت وی در سوریه شود. قرار است «تام باراک»، فرستاده «دونالد ترامپ»، در اراضی اشغالی با «نتانیاهو» و مسئولان صهیونیست دیگر درخصوص مسائل مختلف به ویژه سوریه و خطوط قرمز واشنگتن در این زمینه صحبت کند. در این گزارش تأکید شده است، دولت آمریکا نگران آن است که حملات رژیم صهیونیستی علیه سوریه باعث فروپاشی رژیم جولانی شود و میکوشد یک توافق امنیتی میان دمشق و تلآویو امضا شود. پیشتر نیز دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، گفته بود که برقراری گفتوگویهای واقعی با سوریه از سوی رژیم صهیونیستی مهم است.
از اینرو، بیجهت نیست که وزرای خارجه سوریه و آمریکا در تماس تلفنی، ضمن تبادلنظر در پی حادثه تدمر (پالمیرا)، این حمله را تلاشی هدفمند برای «برهم زدن روند شکلگیری روابط جدید» میان دمشق و واشنگتن ارزیابی کردند؛ همچنین بیجهت نیست که در پی کشتهشدن شماری از نظامیان آمریکایی در حملهای در حومه حمص، رئیسجمهور موقت و تروریست(!) سوریه با ارسال پیامی رسمی به همتای آمریکایی خود(!)، ضمن ابراز همدردی، بر تعهد دمشق به حفظ امنیت و ثبات در کشور و منطقه تأکید کرده است. همه اینها و پذیرا بودن آمریکا نسبت به این مواضع یعنی تلاش برای تثبیت رژیم جولانی توسط واشنگتن.
از سوریه اخبار دیگری نیز منتشر میشود. به گزارش «ایسنا»، دیدهبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد مناطق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه(قسد) شاهد تحرکات امنیتی نیروهای آمریکایی است و یک کاروان نظامی شامل تعدادی خودروی زرهی از شهر حسکه به سمت دیرالزور حرکت کرد. همچنین وزارت کشور سوریه از کشتهشدن چهار تن از نیروهای خود در ادلب خبر داد. طبق گزارش «اسپوتنیک»، وزارت کشور رژیم جولانی در بیانیهای آورده است که یگانهای امنیتی در حال پاکسازی منطقه مذکور برای تعقیب عاملان حمله هستند. هنوز از عاملان این حمله خبری منتشر نشده است.
در پایان باید با اشاره به اینکه غیر از آمریکا، ترکیه نیز خود را در سوریه صاحب سهم میپندارد، این خبر را آورد که وزیر امورخارجه ترکیه گفت: «ترکیه دشوارترین آزمون تاریخی خود را در سوریه پشتسر گذاشته است.» او تأکید کرد که هرچند این مرحله سخت سپری شده، اما کار ترکیه در سوریه تازه آغاز شده و آنکارا همچنان «در کنار مردم سوریه» خواهد ایستاد. گفتنی است، آنکارا یکی از اصلیترین عاملان برآمدن جولانی در سوریه بود و از اینرو، در کنار آمریکا، این حق توهمی را برای خود قائل است که برای سرویه تصمیمگیری کند!