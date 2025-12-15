کارشناسان: تیراندازی در ساحل سیدنی کار موساد است
یک روز پس از تیراندازی مرگبار در ساحل «بوندی» سیدنی، کارشناسان و برخی شاهدان عینی همچنان مشغول تحلیل این رویداد هستند. بسیاری ضمن «مشکوک» خواندن این رویداد، ضمن برشمردن دلایلی قابل تامل، نتیجه میگیرند که، این اقدام از سوی موساد و برای رسیدن به چند هدف مشخص انجام شده است.
روز یکشنبه 23 آذرماه بود که رسانههای دنیا از وقوع یک «حمله تروریستی» و «خونین» به مراسم جشن «حنوکای» یهودیان در ساحل «بوندی» واقع در سیدنی استرالیا خبر داده و اعلام کردند، دهها نفر کشته و زخمی شدهاند. ابتدا اعلام شد 20 یهودی از جمله یک خاخام مشهور صهیونیست با نام «ایلی شلنگر» که فرستاده جنبش «حباد» بود و همینطور رئیس شورای یهودیان استرالیا در این حمله کشته شدهاند. اخبار تکمیلی اما نشان داد شمار کشتهها 16 نفر و شمار مجروحین نیز نزدیک حدود 100 نفر است. ساعاتی بعد اطلاعاتی از عوامل این حمله منتشر و اعلام شد تیراندازها یک پدر و پسر با نامهای «نوید اکرم» و «ساجد اکرم» هستند. جالب اینجاست که از خودروی این دو، پرچم داعش کشف شده است!
گزارش مهم شبکه «ایبیسی» استرالیا
براساس گزارش شبکه «ایبیسی» استرالیا، «نوید اکرم»، از افراد «شناختهشده» برای سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا (ASIO) بوده و این سازمان از 6 سال پیش، بهدلیل ارتباطاتش با یک هسته داعش در استرالیا، او را تحتنظر داشته است. براساس این گزارش، تیم ویژه تحقیقاتی که توسط ASIO و پلیس استرالیا تشکیل شده، به این نتیجه رسیده است که این پدر و پسر پیش از انجام حمله با داعش بیعت کرده بودند و در بازرسی از خودروی آنها نیز پرچم داعش پیدا شده است.
در ادامه گزارش آمده است که در سال ۲۰۱۹، ASIO نظارت بر نوید اکرم را بهدلیل ارتباطش با «ایزیک المَتری» آغاز کرد؛ فردی که خود را «فرمانده داعش در استرالیا» معرفی کرده بود. «المتری» همان سال بازداشت شد و در حال حاضر در حال گذراندن محکومیت ۷ سال زندان است. رئیس ASIO نیز در جلسه توجیهی با خبرنگاران تأیید کرده که «نوید اکرم» برای این سازمان اطلاعاتی فردی شناختهشده بوده است.
نزدیکی رژیم صهیونیستی به داعش
در اینکه داعش و گروههای تروریستی و تکفیری ساخته و پرداخته سازمانهای اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی برای نگهداشتن «اسرائیل» در حاشیه امن است، دیگر هیچ تردیدی وجود ندارد. به قدرت رساندن فردی در قد و قواره جولانی در سوریه که عضو گروههای تروریستی و تکفیری است، آن هم از سوی آمریکا، ترکیه، رژیم صهیونیستی و انگلیس، یک دلیل مهم دیگر برای این ادعاست. تصاویر انتقال مجروحین داعش به بیمارستانهای رژیم صهیونیستی در دوران یکهتازی این گروه تروریستی و عیادت نتانیاهو از آنها هم قابل دسترسی است. به عبارتی اگر این پدر و پسر 50 و 24 از اعضای داعش باشند، اینبار نیز به شکلی دیگر به کمک رژیم صهیونیستی آمدهاند. چگونه؟ بخوانید:
رژیم صهیونیستی در جنگ غزه، افکار عمومی را باخت. امروز نهفقط در شرق عالم و کشورهای اسلامی بلکه، در قلبت اروپا و آمریکا، این رژیم به خاطر نسلکشی در غزه و کشتار بیش از 70هزار نفر از جمله 25هزار کودک و نوزاد، منفور است. از طرفی رژیم صهیونیستی به صورت تاریخی راهحلی که برای فرار از این «نفرت جهانی» انتخاب کرده، «مظلومنمایی» بوده است و راز جعل افسانه «هولوکاست» دقیقا همین است. این رژیم در ماجرای عملیات طوفانالاقصی در 7 اکتبر، تلاش زیادی کرد از خود چهرهای مظلوم بسازد- که تا حدودی هم موفق شد- اما وقتی ماشین کشتار خود را در غزه به راه انداخت، دوباره در افکار عمومی جهان تبدیل به رژیمی یاغی و هیولا شد. حمله به یهودیان ساحل سیدنی در کنار مواضعی که این رژیم پس از این حادثه گرفته، میتواند تلاشی برای مظلومنمایی و تلطیف افکار عمومی نسبت به این رژیم بهویژه در اروپا و آمریکا باشد. نباید فراموش کرد که چندیپیش اعلام شد، رژیم صهیونیستی به «ترمیم چهره» خود که در جنگ غزه لطمه خورد، بهشدت نیاز دارد و برای این امر میلیونها دلار بودجه اختصاص داده است!
پروژه پرچم دروغین
«جیمی دور»، تحلیلگر و مجری سرشناس آمریکایی، یکی از آن کارشناسانی است که معتقد است رژیم صهیونیستی پشت این تیراندازی قرار دارد. او با اشاره به حمله سیدنی میگوید: «اسرائیل در حال برنامهریزی یک عملیات پرچم دروغین در اروپا و نسبتدادن آن به حماس است زیرا اسرائیل روایت مسلط را باخته است؛ نبرد بر سر افکار عمومی در اروپا را از دست داده و مردم اروپا علیه آن موضع گرفتهاند. آنها استدلال را باختهاند.»
«علی الاعور»، یکی دیگر از کارشناسانی است که معتقد است، کارکرد این حمله کمک به رژیم صهیونیستی است. به گزارش مهر به نقل از «قدس پرس»، رسانههای عبری با شتاب حادثه را در چارچوب «یهودستیزی» برجسته کردند تا رژیم اشغالگر را در نقش مظلوم نشان دهند. در حالی که پرسشهای جدی درباره ابعاد سیاسی و رسانهای این حمله و تلاش برای منحرف کردن افکار عمومی از جنایات خونین علیه فلسطینیان مطرح میشود. «علی الأعور»، کارشناس مسائل فلسطین و اسرائیل در اینباره گفت که مطبوعات صهیونیستی با تیترهای پررنگ و هماهنگ، بهویژه در روزنامههای معاریو، یدیعوت آحارونوت و هاآرتص، بر کشتهشدن یهودیان در سیدنی تمرکز کردهاند و حادثه را در قالبی امنیتی و نمادین بازتاب دادند تا در خدمت صهیونیستها قرار گیرد.
در این بین برخی مثل «فایز ابو شماله»، روزنامهنگار فلسطینی نیز معتقد است حسابهای مرتبط با موساد بلافاصله و پیش از آنکه نتایج رسمی تحقیقات استرالیا منتشر شود، عاملان حمله را «جهادی» نامیدند؛ اقدامی که نشاندهنده تلاش رژیم برای بازگرداندن نقش «قربانی» و کسب همدردی جهانی پس از جنگ نسلکشی در غزه است. روزنامه «الشرقالأوسط» نیز گزارش داد، هر کسی تحولات اسرائیل را دنبال میکند، به این نتیجه میرسد که هدف اصلی دولت بنیامین نتانیاهو از این اقدام، دفع اتهامات وارده به خود است.
دلایلی دیگر
ممکن است صهیونیستها با راهاندازی این قائله، به دنبال توجیه جنایاتشان در غزه باشند. به این مهم هم باید توجه کرد که بزرگترین تظاهراتهای ضدصهیونیستی در تاریخ استرالیا، در سیدنی و جریان همین جنگ غزه انجام شد. این تظاهراتها آنقدر گسترده و بیسابقه بود که همانزمان روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» نوشت: «بسیاری از معترضان، چفیه فلسطینی پوشیده یا پلاکاردهایی با رنگ پرچم فلسطین داشتند. پلاکارد جمعیت سیدنی این بود: استرالیا باید همین حالا روابط خود را با اسرائیل قطع کند.»(!)
نکته مهم دیگر این که، بنابر اعلام صهیونیستها به دلیل نفرت جهانی از اسرائیل، طی ماههای گذشته این رژیم در بسیاری از کشورهای اروپایی برای یهودیان وضعیت هشدار صادر کرده بود تا در صورت وقوع حمله- مانند آنچه در سیدنی رخ داد- آنها بتوانند خود را نجات دهند. اما براساس گزارشهایی که از استرالیا و به نقل از شاهدان عینی منتشر شده است، آن دو نفر به مدت 9 دقیقه مشغول تیراندازی بودند بدون این که، پلیس یا نیروی امنیتی وارد عمل شود! به عبارتی شرایطی بسیار مناسب و ایدهآلی برای این تیراندازی مهیا شده بود! طوری که یک کارشناس شبکه 13 رژیم صهیونیستی میگوید: «در زمان این حادثه، حدود 1000 نفر در یک رویداد عمومی و شناختهشده حضور داشتند، اما 9 دقیقه طول کشید تا نخستین نیروی پلیس به محل برسد؛ این یک نقص امنیتی بسیار جدی از سوی پلیس محلی است...» یکی از بازماندگان حمله حتی اعلام کرده است که «4 مامور پلیس آنجا بودند اما هیچ کاری نکردند. ضارب مرتب خشاب عوض میکرد شلیک میکرد اما اینها هیچ کاری نکردند»!
تکرار تاریخ
در جریان جنگ جاری در غزه، لبنان و آن جنگ 12روزه در ایران، بزرگترین مهاجرت معکوس از سرزمینهای اشغالی انجام شده است. این کشتار میتواند از سوی صهیونیستها و با هدف بازگرداندن صهیونیستهایی که از سرزمینهای اشغالیگریختهاند نیز صورت گرفته باشد. کسی که از یک منطقه ناامن میگریزد، دنبال جای امن است. با تبدیل مقاصد این صهیونیستهای فراری به جای «ناامن» آیا نمیتوان آنها را به بازگشت ترغیب کرد؟ تاریخ میگوید میشود!
«روژه گارودی» در کتاب «اسطورههای بنیانگذار سیاست اسرائیل» اسنادی مبنی بر عضویت صهیونیستها در برخی گروههای وابسته به آلمان نازی ارائه کرد و نشان داد افرادی مانند «اسحاق شامیر» (هفتمین نخستوزیر رژیم صهیونیستی) با دامنزدن به فعالیت نازیها نقش قابلتوجهی در ایجاد جو رعب و وحشت علیه یهودیان اروپایی داشتهاند تا از این طریق یهودیان بیشتری را راضی به مهاجرت به فلسطین اشغالی کنند! ماجرای انفجار کشتی «پاتریا» حامل یهودیان اروپایی در سال 1940 قبل از رسیدن به بندر حیفا نیز قابلتوجه است که در گزارش روز دوشنبه کیهان با عنوان «زوایای پیدا و پنهان تیراندازی مرگبار سیدنی» به آن پرداختیم. همینطور اظهارات چندروز پیش «بن کسپیت» روزنامهنگار صهیونیست که در یک برنامه تلویزیونی گفت: «من موافق رشد یهودستیزی در جهان هستم، تا همه یهودیان به اینجا فرار کنند... من یک صهیونیست قدیمی هستم، فکر میکنم یهودیان باید در اسرائیل باشند.»