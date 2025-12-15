فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۴۳۶۴
تاریخ انتشار : ۲۴ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۴
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

فوت ۹ کارگر در شهرستان برخوار بر اثر گازگرفتگی در کارگاه

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: 
بر اثر گازگرفتگی ۹ نفر از کارگران کارگاه‌ در منطقه صنعتی دولت‌آباد شهرستان برخوار جان باختند.
منصور شیشه‌فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان به خبرگزاری فارس گفت: صبح روز یکشنبه در خط تولید یکی از واحدهای کارگاهی واقع در منطقه صنعتی دولت‌آباد شهرستان برخوار حادثه آتش‌سوزی رخ داد.
وی افزود: بلافاصله تیم‌های آتش‌نشانی و اورژانس به محل اعزام و نسبت به کنترل حریق اقدام کردند. در این حادثه متأسفانه بر اثر گازگرفتگی ۹ نفر از کارگران کارگاه‌ صنعتی جان باختند. همچنین علل وقوع حادثه توسط تیم‌های آتش‌نشانی در دست بررسی است.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

زوایای پیدا و پنهان تیراندازی مرگبار سیدنی

آثار باستانی!(گفت و شنود)

آقای پزشکیان خواستن، توانستن است(یادداشت روز)

رکوردشکنی روزانه قیمت دلار دولت نباید تماشاچی باشد

اخبار ویژه

ایران همچنان قوی است باید با مذاکره ضعیف شود

استاد ایرانی دانشگاه در آمریکا به اتهام انتقاد از اسرائیل و تمجید از رهبر انقلاب اخراج شد

شورش پالمیرا علیه آمریکا با 3 کشته و 3 زخمی رویترز: کار نیروهای جولانی است

رانت‌خواران شرکت‌های دولتی که مردم را دنبال نخود سیاه می‌فرستند

هشدار قرمز هواشناسی نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی و وقوع سیلاب در جنوب کشور