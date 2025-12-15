فوت ۹ کارگر در شهرستان برخوار بر اثر گازگرفتگی در کارگاه

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت:

بر اثر گازگرفتگی ۹ نفر از کارگران کارگاه‌ در منطقه صنعتی دولت‌آباد شهرستان برخوار جان باختند.

منصور شیشه‌فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان به خبرگزاری فارس گفت: صبح روز یکشنبه در خط تولید یکی از واحدهای کارگاهی واقع در منطقه صنعتی دولت‌آباد شهرستان برخوار حادثه آتش‌سوزی رخ داد.

وی افزود: بلافاصله تیم‌های آتش‌نشانی و اورژانس به محل اعزام و نسبت به کنترل حریق اقدام کردند. در این حادثه متأسفانه بر اثر گازگرفتگی ۹ نفر از کارگران کارگاه‌ صنعتی جان باختند. همچنین علل وقوع حادثه توسط تیم‌های آتش‌نشانی در دست بررسی است.