پیکارهای کاراته قهرمانی کشور، انتخابی تیم ملی، برگزار شد و نفرات برتر هر وزن مشخص شدند و کادر فنی تیم ملی تعدادی کاراته‌کا را به مرحله اول انتخابی دعوت کرد.

این رقابت‌ها از روز چهارشنبه ۱۹ آذر ماه، در سالن شهید کبگانیان تهران به مدت ۵ روز برگزار شد و نفرات ذیل موفق شدند جواز حضور در مرحله دوم انتخابی را کسب کنند:

وزن ۵۵- کیلوگرم: ۱- بهنام دهقان زاده از استان تهران ۲- شاهرخ نجفی از استان مازندران ۳- مازیار حبیب پور از استان گیلان و ابوالفضل تمدن‌زاده از استان فارس

وزن ۶۰- کیلوگرم: ۱- امیر محمد سبزواری از استان کرمانشاه ۲- سید امیر حسینی از استان تهران ۳- علی مسکینی از استان کرمانشاه و معید محمد مقضی از استان اصفهان

وزن ۶۷- کیلوگرم: ۱- امیررضا برزویی از استان کرمانشاه ۲- رضا عنایتی از استان مازندران ۳- علیرضا لفیطه‌پور از استان خورستان و حمیدرضا آژده نیا از استان تهران

وزن ۷۵- کیلوگرم: ۱- بهمن عسگری از استان قزوین ۲- مرتضی نعمتی از استان قم ۳- علی رحیمی از استان اصفهان و محمد جواد صفری از استان کرمانشاه

وزن ۸۴- کیلوگرم: ۱- علی اصغر آسیابری از استان قزوین ۲- حامد اکبری از استان مازندران ۳- صالح فارسی از استان تهران و اسماعیل معتمدی از استان البرز

وزن ۸۴+ کیلوگرم: ۱- مهدی خدابخشی از استان کرمانشاه ۲- محمود نعمتی از استان قم ۳- مهدی گنج زاده از استان تهران و مهدی عاشوری از استان مازندران

در پایان رقابت‌های قهرمانی کشور کادرفنی تیم ملی کاراته در هر وزن نفراتی را هم به عنوان ورزشکاران برگزیده به اردوی تیم ملی دعوت کرد. قرار است مرحله اول انتخابی تیم ملی کاراته روز ۲۹ آذرماه در تهران برگزار شود. در این مرحله بازیکنانی که از سوی کادر فنی دعوت شده‌اند؛ با هم به رقابت می‌پردازند. در هر وزن نفرات برتر به مرحله بعد راه پیدا می‌کنند که در مرحله دوم انتخابی نفرات فوق با نفرات دوم و سوم قهرمانی کشور مبارزه می‌کنند و در نهایت نفرات برتر به مرحله نهائی اردو تیم ملی دعوت خواهند شد که مرحله نهائی انتخابی دی ماه برگزار می‌شود.