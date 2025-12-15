برخورد جدی با مدیران بانکی که با دلالان ارز و طلا همکاری میکنند
به گفته سخنگوی بانک مرکزی، در راستای تقویت اقدامات نظارتی بانک مرکزی، ۱۲ تیم بازرسی تشکیل شده که مسئولیت رسیدگی نامحسوس به شعب مشکوک به تراکنشهای پولشویی و اخلال در بازار ارز و طلا را برعهده دارند. این فرآیند به صورت مستمر و تا اطلاع ثانوی تداوم دارد.
به گزارش کیهان، بازار ارز و طلای کشور مدتی است درگیر افزایش بیسابقه و بیمنطق قیمتها شده است. به گفته کارشناسان، عوامل متعددی در این زمینه دخیل است که بسیاری از آنها به سوءمدیریت و مشکلات داخلی بازمیگردد. مواردی همچون مصوبه افزایش نرخ بنزین، مصوبه واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز و حذف ارز ترجیحی از جمله محرکهای انتظارات تورمی هستند که آثار آنها به سرعت در بازارهای مالی منعکس میشود.
در این بین هرچند التهابات اخیر به عوامل بین دستگاهی و کلان بازمیگردد، با این حال از بانک مرکزی انتظار میرود از ابزارهایی که در اختیار دارد برای کاهش این التهابات استفاده کند.
در این زمینه بانک مرکزی دو روز قبل برنامههای خود برای مدیریت بازار ارز را اعلام کرد و دیروز هم بخش دیگری از این اقدامات مطرح شد.
محمد شیریجیان، سخنگوی بانک مرکزی روز گذشته در پیامی ویدئویی درباره جدیدترین اقدامات سیاستگذار پولی و ارزی گفت: به کلیه ثبت سفارشهای زیر ۱۰۰ هزار دلار در مرکز مبادله ایران و در تالار دوم به صورت کامل توسط بانک مرکزی ارز تخصیص داده میشود. این امر به تسهیل فرآیند تأمین ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران و به مدیریت صف متقاضیان کمک میکند. وی افزود: تاکنون بیش از 41 میلیارد و 700 میلیون دلار تأمین ارز برای صنایع، حوزه کالاهای اساسی، دارو و خدمات تامین شده است. این موضوع به طور مستمر ادامه پیدا خواهد کرد و به میزان قابل توجهی خواهد رسید.
تشدید نظارت و برخورد با متخلفان
شیریجیان در ادامه اظهار داشت: در راستای تقویت اقدامات نظارتی بانک مرکزی، ۱۲ تیم بازرسی تشکیل شده است که مسئولیت رسیدگی نامحسوس به شعب مشکوک به تراکنشهای پولشویی و اخلال در بازار ارز و طلا را برعهده دارند.
عضو هیئت عامل بانک مرکزی افزود: روز یکشنبه نیز بهصورت ناشناس به ۲۰ شعبه مراجعه و پروندههای انتظامی تشکیل شده است که حتما منجر به عزل رؤسای شعب و مدیران بانکی ناظر بر عملکرد آنها خواهد شد. این فرآیند به صورت مستمر و تا اطلاع ثانوی تداوم دارد. برای روز دوشنبه هم حداقل ۲۰ شعبه جدید نیز مشمول بازرسی و رسیدگی
شد.
سخنگوی بانک مرکزی در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی تراکنشهای مشکوک به پولشویی و فعالیت در بازار ارز را شناسایی کرده و در حال مسدودسازی این حسابهاست. هرگونه تراکنش مشکوک ارزی بهصورت مستمر تحلیل و طبق قانون با قاطعیت نسبت به مسدودی حسابها اقدام خواهد شد.
فاصله زیاد قیمت معاملاتی بازار دوم
با بازارهای غیر رسمی
شیریجیان روز یکشنبه هم با اشاره به تقویت نظارت بانک مرکزی گفته بود: اقدامات انضباطی برای گردشهای مالی که با نیت سوداگریهای کلان و اختلال در بازار ارز انجام میشود به جد در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس با گردشهای مالیای که با نیت اختلال در بازار ارز و کسب سوداگری و سودهای کلان انجام میشود، مواجهه مؤثر خواهد شد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی تلاش میکند فاصله زمانی بین تخصیص و تامین ارز به خصوص در تالار دوم بروز کند، گفت: این موضوع با اولویت متقاضیان ارز خرد شامل متقاضیان کمتر از
۵۰ هزار دلار عملیاتی میشود و میتواند سهم بسزایی بر تسهیل و تسریع شدن جریانات ارزی و کاهش صف در بازار ارز کشور داشته باشد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، تقویت تامین مالی ارزی را از دیگر برنامههای بانک مرکزی برشمرد و گفت: تقویت تامین مالی ارزی از طریق انواع صکوک ارزی از یک سال و نیم گذشته در دستور کار مرکز مبادله است. تاکنون بیش از
۶۳۰ میلیون دلار از طریق اوراق مرابحه ارزی تامین مالی انجام شده و یک و نیم میلیارد دلار نیز در دستور کار قرار دارد.
شیریجیان افزود: همزمان با تأمین مؤثر ارز در تالار اول، هماکنون فرآیند تامین ارز در بازار دوم با نرخ توافقی بین عرضهکننده و متقاضی ارز انجام میشود و هیچگونه اختلالی در تعیین قیمت و قیمتگذاری در بازار دوم وجود ندارد.
عمق بازار شرایط مناسبی دارد و عمق بازار دوم در حال حاضر بیش از ۲۸ میلیون دلار میباشد. قیمت معاملاتی بازار دوم در حال حاضر معادل
۱۰۲ هزار تومان است که فاصله قابل توجهی با قیمتهای بازارهای غیر رسمی و کانالهای تلگرامی دارد.
حسابهای اجارهای شناسایی میشوند
«فرشاد محمدپور» معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی هم روز یکشنبه در حاشیه نشست با رؤسای هیئت مدیره و مدیران مبارزه با پولشویی شبکه بانکی، با اشاره به تشدید نظارت و مقابله با تراکنشهای مشکوک به پولشویی و حسابهای اجارهای در شبکه بانکی در شرایط خاص ارزی کشور گفت: رصد دقیق تراکنشهای مشکوک و برخورد اولیه با آنها باید در اولویت بانکها قرار گیرد و پیش از ورود بانک مرکزی، خود بانکها موظف به اقدام قانونی هستند.
وی افزود: همچنین شبکه بانکی باید طی یک ماه آینده تمامی ۲۴ هزار شعبه بانکی کشور در حوزه مبارزه با پولشویی را مورد بازرسی قرار دهند و عملکرد آنها بهصورت هفتگی در بانک مرکزی ارزیابی میشود.
محمدپور تصریح کرد: شناسایی حسابهای اجارهای، افراد مظنون به پولشویی و عوامل ایجاد التهاب در بازار ارز و طلا از محورهای اصلی این بازرسیهاست و بانک مرکزی هشدار میدهد در صورت ضعف عملکرد از ابزارهای قانونی برای برخورد با بانکهای متخلف استفاده خواهد کرد.
معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه نتایج این بررسیها در جلساتی که به طور منظم به صورت هفتگی در بانک مرکزی برگزار میشود، بررسی خواهد شد، گفت: عملکرد بانکها در زمینه مبارزه با پولشویی و تراکنشهای مشکوک به صورت هفتگی بررسی میشود و چنانچه بانکی در این زمینه عملکرد خوبی نداشته باشد با استفاده از ظرفیتهای قانونی حتماً بانک مرکزی برخوردهای لازم را خواهد داشت. در این زمینه طی یک سال گذشته با دو بانک به طور مشخص برخورد شده است.