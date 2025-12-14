کد خبر: ۳۲۴۳۲۰
پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت عالم مجاهد و خدوم حجتالاسلام شاهچراغی
رهبر انقلاب اسلامی در پیامی، درگذشت عالم مجاهد و خدوم حجتالاسلام سیدمحمد شاهچراغی را تسلیت گفتند. متن پیام حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای به شرح زیر است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
درگذشت عالم مجاهد و خدوم مرحوم حجتالاسلام آقای حاج سیدمحمد شاهچراغی رحمهًْاللهعلیه را به مردم شریف استان سمنان و ارادتمندان و علاقهمندان ایشان و بهویژه خاندان محترم شاهچراغی و خانواده آن مرحوم تسلیت عرض میکنم. سالها امامت جمعه سمنان و انس با عناصر انقلابی و جوانان و دیگر خدمات مردمی ایشان، از جمله امتیازات این سیّد بزرگوار و مستوجب تفضلات الهی است، رحمهًْاللهعلیه.
سیّدعلی خامنهای
۲۳ آذر ۱۴۰۴