رهبر انقلاب اسلامی در پیامی، درگذشت عالم مجاهد و خدوم حجت‌الاسلام سیدمحمد شاهچراغی را تسلیت گفتند. متن پیام حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای به شرح زیر است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

درگذشت عالم مجاهد و خدوم مرحوم حجت‌الاسلام آقای حاج سیدمحمد شاهچراغی رحمهًْ‌الله‌علیه را به مردم شریف استان سمنان و ارادتمندان و علاقه‌مندان ایشان و به‌ویژه خاندان محترم شاهچراغی و خانواده‌ آن مرحوم تسلیت عرض می‌کنم. سال‌ها امامت جمعه‌ سمنان و انس با عناصر انقلابی و جوانان و دیگر خدمات مردمی ایشان، از جمله‌ امتیازات این سیّد بزرگوار و مستوجب تفضلات الهی است، رحمهًْ‌الله‌علیه.

سیّدعلی خامنه‌ای

۲۳ آذر ۱۴۰۴