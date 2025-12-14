جروزالمپست: متحدان ایران در منطقه همچنان پرنفوذ و قدرتمند هستند
یک نشریه صهیونیستی نوشت: شبهنظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی همچنان نقشی محوری در عراق ایفا میکنند و محور منطقهای ایران، با وجود متحملشدن خسارات در جریان دو سال درگیری اخیر با اسرائیل، با سرعت در حال بازسازی توان خود است.
جروزالمپست با اشاره به لغو تصمیم دولت عراق برای مسدودکردن داراییهای دو گروه حزبالله لبنان و انصارالله یمن، نوشت: اقدام دولت عراق نشان داد که شبهنظامیان مورد حمایت ایران تا چه حد نقش کلیدی در حکومت عراق ایفا میکنند. آنها قادر و مایل به جلوگیری از هرگونه اقدام برای محدودکردن یا کاهش قدرت و ظرفیتهای متحدان خود هستند.
این وضعیت صرفاً به تحولات داخلی عراق محدود نمیشود. در حالی که محور منطقهای ایران پس از خسارات وارده در جریان دو سال جنگ با اسرائیل بهسرعت در حال بازسازی خود است، نگرانیها در تلآویو درباره تداوم قدرتگیری شبهنظامیان مورد حمایت ایران در عراق رو به افزایش است.
با افزایش قدرت این شبهنظامیان، و در صورت تشدید دوباره تنشها میان اسرائیل و ایران، بیابانهای غربی عراق ممکن است به محلی برای پرتاب موشک از سوی این گروهها یا حامیان ایرانی آنها تبدیل شود. اگرچه شبهنظامیان عراق پس از مداخلهای کوتاه در اواخر سال ۲۰۲۳ از دور جنگ کنار ماندند، اما دلیلی وجود ندارد که فرض کنیم این اتفاق تکرار خواهد شد. شبهنظامیان موشکهایی را در بیابانهای وسیع نزدیک مرزهای غربی عراق مستقر کردهاند. فاصله غرب عراق تا شمال اسرائیل تنها ۴۰۰ کیلومتر است و این مسافت نسبتاً نزدیک، شبهنظامیان را قادر میسازد تا طیف وسیعی از پهپادها و موشکها را شلیک کنند که بهسرعت به حریم هوائی اسرائیل میرسند.
تصور عمومی در اسرائیل این است که گروههای شبهنظامی همسو با ایران طی دو سال گذشته شکست خورده یا دستکم دچار شکستهای شدیدی شدهاند. اما این با واقعیات همخوان نیست و در مورد عراق، شبهنظامیان در ماههای اخیر پیشرفتهای چشمگیری داشتهاند. این امید که گروههای مسلح مورد حمایت ایران وادار به خلعسلاح داوطلبانه شوند،
بیاساس است.
با توجه به نتایج انتخابات پارلمانی عراق و عملکرد موفقیتآمیز شبهنظامیان شیعه، نخستوزیر فعلی، بدون حمایت آنها قادر به تشکیل دولت جدید نخواهد بود. تشکیل دولت در چنین فضائی ناگزیر به تأمین خواستههای حشدالشعبی و دیگر گروهها در مناطق حیاتی برای آنها خواهد بود؛ روندی که نمونه آن در لغو تصمیم مسدودسازی داراییهای حوثیها و حزبالله لبنان مشاهده شد.
جهتگیری سیاسی در عراق نشان داد که الگوی شکلگیری متحدان ایران در منطقه، بهرغم وقایع دو سال گذشته، همچنان بدون تغییر باقی مانده است. پیشبینی برخی ناظران اسرائیلی مبنی بر اینکه ایران ناگزیر به اتخاذ یک استراتژی ملی جدید است، چرا که رویکرد مبتنی بر نیروهای نیابتی شکست خورده، درست نیست. لحن پیروزمندانه اسرائیل و توهمآمیزی که پس از آتشبس در غزه رواج یافت، باید فوراً کنار گذاشته شود. بلوک منطقهای به رهبری ایران و پروژه آن نابود نشده است. آخرین تحولات در عراق نشان میدهد که این بلوک بار دیگر در حال پیشرفت است.