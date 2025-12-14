ولایتی در دیدار با نماینده حزب‌الله در تهران با اشاره به جایگاه راهبردی حزب‌الله خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران، تحت رهبری و اوامر

رهبر معظم انقلاب، با قاطعیت به حمایت از این مجموعه ارزشمند و فداکار در خط مقدم مقاومت ادامه خواهد داد.

سید عبدالله صفی‌الدین، نماینده حزب‌الله لبنان در تهران، با علی‌اکبر ولایتی، مشاور رهبر انقلاب در امور بین‌الملل، دیدار و گفت‌وگو کرد.در این دیدار، آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

صفی‌الدین با ارائه گزارشی از وضعیت لبنان، حزب‌الله و محور مقاومت، تأکید کرد که حزب‌الله امروز قدرتمندتر از همیشه آماده دفاع از تمامیت ارضی و ملت لبنان است و به هیچ‌وجه سلاح خود را زمین نخواهد گذاشت.

وی با اشاره به نقض‌های مکرر آتش‌بس، تصریح کرد که رژیم صهیونیستی و حامیان آن بدانند حزب‌الله هر زمان که تصمیم بگیرد، با قاطعیت پاسخ خواهد داد.

نماینده حزب‌الله همچنین با قدردانی از حمایت‌های همه‌جانبه جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه رهبر معظم انقلاب، خطاب به ولایتی تأکید کرد: شما از ابتدای تاسیس حزب‌الله، از حامیان اصلی حزب‌الله بوده‌اید و نقش مؤثر و تعیین‌کننده‌ای در حمایت از مقاومت، به‌ویژه جناب‌عالی نقش مؤثری در جریان جنگ ۱۶روزه، ایفا کردید.

وی افزود: این حمایت‌ها موجب شد برای نخستین‌بار رژیم صهیونیستی به رعایت آتش‌بس متعهد شود؛ آتش‌بسی که با تأیید سازمان ملل همراه بود و در نهایت به تثبیت مرزهای جنوبی لبنان با فلسطین اشغالی

انجامید.

به گزارش فارس، در ادامه، ولایتی با اشاره به جایگاه راهبردی حزب‌الله گفت: حزب‌الله به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ستون‌های جبهه مقاومت، نقشی اساسی در مقابله با صهیونیسم دارد و جمهوری اسلامی ایران، تحت رهبری و اوامر رهبر معظم انقلاب، با قاطعیت به حمایت از این مجموعه ارزشمند و فداکار در خط مقدم مقاومت ادامه

خواهد داد.