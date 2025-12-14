ایران همچنان قوی است باید با مذاکره ضعیف شود

مدیر پروژه ایران در شورای آتلانتیک معتقد است که ایران هنوز برای منافع آمریکا تهدید بوده و بهترین راه برای مقابله با آن، مذاکره و توافق است.

«نتانائیل سوانسون»، مدیر سابق میز ایران در شورای امنیت ملی دولت بایدن و عضو تیم مذاکره‌کننده دولت ترامپ بود. عمده دو دهه فعالیت خارجی او در موضوع ایران و فشار حداکثری بوده و اکنون به‌عنوان مدیر پروژه ایران در اندیشکده «شورای آتلانتیک» فعالیت می‌کند.

به گزارش فارس، سوانسون در مقاله اخیر خود به موضوع جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران و آینده این موضوع پرداخته و می‌نویسد: «ایران هنوز تهدیدی برای منافع ایالات‌متحده است. ایران مقادیر زیادی اورانیوم غنی‌شده و سانتریفیوژهای پیشرفته در اختیار دارد که اکنون بدون هیچ نظارتی از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، فعالیت می‌کند. ایران در طول جنگ دوازده روزه خسارات ملموسی به اسرائیل وارد کرد و به‌راحتی می‌تواند حملات خود را به نیروهای آمریکایی در منطقه از سر بگیرد به‌طور خلاصه، ایران پتانسیل تبدیل شدن به هژمون منطقه‌ای متخاصم را حفظ کرده است.» این چهره امنیتی آمریکا می‌گوید که در کوتاه‌مدت، تغییر رژیم ایران نمی‌تواند توسط آمریکا انجام شود. بنابراین،

سه گزینه برای آینده در نظر می‌گیرد: حفظ وضع موجود: سوانسون معتقد است که اگر آتش‌بس حفظ شود، عالی است. این همان چیزی است که سند راهبردی امنیت ملی آمریکا می‌خواهد. از این راهبرد، با عنوان «بدون بحران، بدون معامله» یاد می‌شود.

برون‌سپاری مشکل به اسرائیل: در این سناریو، احتمالا اسرائیل مجبور است به‌طور دوره‌ای، منافع ایران را هدف قرار دهد. اما این استراتژی، پرخطر است. زیرا اسرائیل نشان داده که توانایی تبدیل موفقیت‌های میدانی به دستاوردهای استراتژیک را ندارد و در صورت ادامه درگیری، سربازان و منافع آمریکایی در خاورمیانه، در تیررس ایران هستند. از طرفی دیگر، حامیان شعار «دوباره آمریکا را بزرگ کن» با ورود به جنگ‌های پرهزینه، مخالف هستند.

مذاکره: سوانسون در سناریوی سوم، اگرچه دستیابی به یک توافق را دشوار می‌داند، اما معتقد است که «دستیابی به یک توافق پایدار با ایران، احتمالاً بهترین گزینه است.»