آثار باستانی!(گفت و شنود)

گفت: اقدام شجاعانه رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست‌جمهوری که همراه با استعفای خود فهرستی از مطالبات واقعی مردم را منتشر کرده و نشان داده بود مشکلات مردم معیشتی و اقتصادی است و نه فیلترینگ و کنسرت و‌....! با تقدیر فراوان ملت رو‌به‌رو شد.

گفتم: ولی انتشار این گزارش و تیتر و یادداشت کیهان به مذاق بعضی‌ها خوش نیامده و ادعا کرده‌اند که گزارش و یادداشت کیهان یک مغالطه است و مردم، هم از مشکلات اقتصادی رنج می‌برند و هم از فیلترینگ و‌...!

گفت: اگر مسائلی مثل فیلترینگ هم در میان مطالبات مردم بوده است، چرا در فهرستی که آقای جوادی‌یگانه منتشر کرده‌اند نیامده است؟!

گفتم: چه عرض کنم؟! از شخصی پرسیدند آیا در شهر شما آثار باستانی هم وجود دارد؟ گفت؛ نه، ولی داریم

می‌سازیم!