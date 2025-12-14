شورش پالمیرا علیه آمریکا با 3 کشته و 3 زخمی رویترز: کار نیروهای جولانی است

سرویس خارجی-

نیروهای آمریکایی در پالمیرا(تدمر)، در مرکز سوریه، هدف حمله‌ای مرگبار قرار گرفتند؛ سخنگوی پنتاگون اعلام کرد ۲ سرباز ارتش و یک مترجم غیرنظامی آمریکایی کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند. «رویترز» به نقل از منابع خود نیروهای جولانی را عامل این حمله معرفی کرده است.

در بحبوحه تحولات پیچیده سوریه که قدرت دست‌نشانده، مشغول تثبیت‌کردن خود است، یکی از چالش‌های اساسی پیش‌روی رژیم احمد جولانی کنترل کامل بر مجموعه نیروهای وفادار به خود است. تجربه تاریخی گروه‌های «تکفیری» نشان می‌دهد که حتی در ساختارهای به‌‌ظاهر منسجم، بخش‌هایی از بدنه عملیاتی- به‌‌ویژه عناصر میدانی با گرایش‌های رادیکال‌تر- لزوماً از دستورات کادر مرکزی تبعیت نمی‌کنند. این شکاف درونی، که ریشه در ایدئولوژی‌های متفاوت، رقابت‌های محلی یا انگیزه‌های شخصی دارد، می‌تواند منجر به اقدامات خودسرانه شود، اقداماتی که بدون تأیید سرکرده انجام می‌گیرند، اما پیامدهای

سنگینی برای کل ساختار به همراه دارند. چنین پدیده‌ای نه‌تنها قابلیت پیش‌بینی‌پذیری رفتار رژیم را کاهش می‌دهد، بلکه متحدان خارجی را نیز در معرض ریسک‌های غیرمنتظره قرار می‌دهد. این وضعیت، یادآور این واقعیت است که در سازمان‌هایی با ریشه‌های

«جهادی»، اهلی‌سازی کامل همه گرگ‌ها هرگز تضمین‌شده نیست و همیشه احتمال گازگرفتن دست ارباب وجود دارد!

حمله مرگبار پالمیرا

سخنگوی پنتاگون اعلام کرد در پالمیرا سوریه، ۲ سرباز ارتش آمریکا و یک مترجم غیرنظامی آمریکایی کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند. به گزارش ایسنا، منابع امنیتی سوری عصر شنبه گزارش دادند که «هیئتی از نیروهای ائتلاف بین‌المللی به سرکردگی آمریکا در نزدیکی پالمیرا در مرکز سوریه مورد گلوله قرار گرفت.» طبق گزارش «راشاتودی»، «شان پارنل»، سخنگوی ارشد پنتاگون،

شامگاه شنبه، در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «این حمله زمانی رخ داد که سربازان در حال انجام یک درگیری با رهبران کلیدی بودند.

مأموریت آن‌ها پشتیبانی از عملیات جاری ضدداعش و ضدتروریسم در منطقه بود.» سخنگوی پنتاگون افزود: «اسامی سربازان و همچنین اطلاعات مربوط به واحدهای آن‌ها تا ۲۴ ساعت پس از اطلاع‌رسانی به بستگان‌شان، محرمانه نگه داشته می‌شود.»

پارنل گفت که این حمله در حال حاضر تحت بررسی است.

دفاعیه ترامپ برای جولانی

«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، شامگاه شنبه، در شبکه اجتماعی «تروث‌سوشال» نوشت: «ما در سوگ از دست‌دادن سه سرباز میهن‌پرست آمریکایی بزرگ در سوریه، ۲ سرباز و یک مترجم غیرنظامی هستیم. به همین ترتیب، برای سه سرباز مجروح که حالشان به تازگی تایید شده، دعا می‌کنیم.» ترامپ مدعی شد: «این یک حمله داعش علیه ایالات‌متحده و سوریه، در منطقه‌ای بسیار خطرناک از سوریه بود که به‌ طور کامل تحت کنترل آن‌ها نیست.» وی افزود: «احمد الشرع(رئیس موقت سوریه) نیز از این حمله بسیار عصبانی و آشفته است.» رئیس‌جمهور آمریکا در پایان تأکید کرد: «انتقام بسیار جدی در پی خواهد داشت.» گفتنی است، این پیام بیش از آن‌که سوگواری سربازان آمریکایی باشد، دفاعیه‌ای دستپاچه از سرکرده تروریست‌های حاکم بر سوریه، یعنی «ابومحمد جولانی» یا همان «احمد الشرع» است!

رژیم جولانی: به آمریکایی‌ها گفته بودیم!

طبیعی است که گروه تروریستی حاکم بر سوریه نیز خود را تبرئه کند؛ البته این رژیم افزون بر تبرئه خود، فرار به جلو هم کرده است! به گزارش «ایسنا»، «نورالدین البابا»، سخنگوی وزارت کشور دولت موقت سوریه، تأکید کرد که نیروهای ائتلاف بین‌المللی تحت امر آمریکا هشدارهای دمشق درخصوص یک حمله احتمالی از سوی گروه تروریستی داعش در بادیه سوریه را نادیده گرفتند. او در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «الاخباریه» سوریه اظهار داشت که فرماندهی امنیت داخلی، از قبل، نیروهای شریک در منطقه را از احتمال وقوع نفوذ یا حملات احتمالی از سوی داعش مطلع ساخته بود، اما ائتلاف بین‌المللی این هشدارها را جدی تلقی نکرد. سخنگوی وزارت کشور سوریه تصریح کرد که در جریان یک گشت‌زنی مشترک میان فرماندهی ائتلاف و فرماندهی امنیت داخلی سوریه؛ یکی از عناصر منتسب به گروه داعش اقدام به تیراندازی به سمت درب یکی از مقرهای امنیتی در بادیه تدمر کرد.

متهم ردیف اول، رژیم جولانی

اما این دفاعیه ترامپ و بیانیه رژیم جولانی‌ دقیقاً در شرایطی صادر می‌شوند که خود همین جولانی و نیروهای او متهم اصلی این حمله هستند. خبرگزاری «رویترز» گزارش داده است که نیروهای امنیتی سوری عامل حمله مرگبار به نظامیان آمریکایی در این کشور بودند، تهاجمی که «اولین تلفات نظامی آمریکا» بعد از روی کار آمدن شورشیان سوری محسوب می‌شود. آن‌طور که «فارس» نوشته است، رسانه‌های مختلف گزارش دادند نیروهای امنیتی سوری‌ که در دولت شورشیان حاکم بر این کشور مشغول به‌کارند، عملیات مرگبار علیه نظامیان آمریکایی را برگزار کرده‌اند. گفتنی است، آمریکایی‌ها نزدیک به یک دهه است که به بهانه مبارزه با داعش در سوریه مستقر هستند و خود بیش از بقیه می‌دانند که این رژیم حاکم بر سوریه یک سازمان تروریستی است که ممکن است به خود ارباب را هم بزند! به هر حال، می‌گویند که گرگ‌ها کاملاً اهلی نمی‌شوند! گرچه توضیح این مسئله پیش‌تر نیز آمده است که تمام نیروهای جولانی از کادر رهبری این سازمان تروریستی حرف‌شنوی ندارند و ممکن است سرخود دست به این حملات بزنند.

کارزار دستگیری در پالمیرا

در واکنش به این حمله یانکی‌ها به تکاپو افتاده‌اند. به گفته خبرنگار «العربی‌الجدید»، نیروهای ویژه آمریکایی، شنبه‌شب، در شهر پالمیرا در حومه شرقی حمص سوریه، یک عملیات دستگیری انجام دادند و سه نفر دستگیر شدند. به گزارش «ایسنا»، این خبرنگار تأیید کرد که بالگردها و هواپیماهای آمریکایی به طور متناوب بر فراز پالمیرا و حومه شرقی حمص پرواز می‌کردند. خودروهای زرهی آمریکایی همزمان با پرواز هواپیماهای جنگی و پهپادهای شناسایی و تهاجمی، در خیابان‌های پالمیرا گشت‌زنی می‌کردند. «محمد الخلف»، فعال سوری به العربی‌الجدید، گفت که هواپیماهای جنگی آمریکا به طور فشرده در ارتفاع پایین بر فراز پالمیرا و صحرای سوریه پرواز می‌کردند و منور می‌انداختند، اما هیچ حمله بمباران زمینی انجام ندادند.

عملیات پالمیرا نشانه آغاز شکست پروژه آمریکا

تحلیلگر معروف عرب در یادداشتی نوشت: «حمله مرگبار به نیروهای آمریکایی در شهر باستانی پالمیرا(تدمر)، فراتر از یک رویداد امنیتی، به ‌عنوان پیامی سیاسی و استراتژیک در حال تفسیر است، پیامی که می‌تواند از ورود بحران سوریه به مرحله‌ای تازه و آغاز افول نقش‌آفرینی آمریکا در معادلات منطقه‌ای حکایت داشته باشد.» «عبدالباری عطوان»، نویسنده و تحلیلگر سرشناس جهان عرب و سردبیر روزنامه رأی‌الیوم، در یادداشتی درباره ابعاد حمله اخیر به آمریکایی‌ها در سوریه نوشت: «کشته‌شدن سه شهروند آمریکایی‌(۲ نظامی و یک مترجم) و زخمی‌شدن سه نفر دیگر در حمله‌ای در شهر باستانی پالمیرا در حومه شرقی حمص، رویدادی کم‌سابقه و شوک‌آور برای دولت آمریکا به‌شمار می‌آید. این حادثه نه‌تنها برای دونالد ترامپ و تیم سیاسی و امنیتی او، بلکه برای توماس باراک، فرستاده ویژه‌اش، و نیز برای رئیس دولت موقت سوریه، نشانه‌ای نگران‌کننده تلقی می‌شود؛ آن هم در زمانی که دمشق خود را در حال جشن‌گرفتن نخستین سالگرد سقوط نظام پیشین و همچنین لغو تحریم‌های اقتصادی آمریکا موسوم به قانون سزار می‌دید.»