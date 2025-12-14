جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت از تدوین و انتشار اسناد و فعالیت‌های مردمی مرتبط با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه خبر داد و گفت: همه اسناد باید به‌صورت منسجم جمع‌آوری شود تا برای آگاهی و استفاده عموم مردم منتشر شود.

امیر سرتیپ نبی سهرابی روز ۲۳ آذر در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان اردبیل، با اشاره به نقش برجسته این استان در دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: مستندسازی صحیح وقایع این جنگ، سد محکمی در برابر جنگ روایت‌ها و تحریف دشمن است. وی با بیان اینکه استان اردبیل بیش از سه‌هزار و ۴۰۰ شهید و ۱۸ شهید در جنگ ۱۲ روزه تقدیم کرده است، افزود: انتقال هدفمند پیام شهدا و تبیین ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، مأموریت اصلی بنیاد است که از طریق موزه‌های دفاع مقدس در سراسر کشور دنبال می‌شود.سهرابی همچنین بر ضرورت محتواسازی موزه دفاع مقدس اردبیل و حضور رزمندگان و ایثارگران برای الگوسازی نسل جوان تأکید کرد.

در این مراسم، سرهنگ علی حبیب‌زاده به عنوان مدیرکل جدید حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان اردبیل معرفی و از تلاش‌های علی واحد، مدیرکل سابق، قدردانی شد.