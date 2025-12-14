دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با انتقاد از سریال‌هایی که به گفته او ترویج بی‌بندوباری می‌کنند، این سؤال را پرسید که چرا باید فیلم ‌و سریالی ساخته شود که باعث درگیری در جامعه شود؟ خسروپناه درباره مسئله حجاب هم گفت: بخشی از مشکلات ما در این مسئله به تساهل و تسامح برخی مدیران بازمی‌گردد؛ مانند اتفاقی که در ماراتن کیش رخ داد.

عبدالحسین خسروپناه در نشست خبری چهل‌ویکمین سالگرد تاسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی که دیروز (یکشنبه، ۲۳ آذر) در دبیرخانه این شورا برگزار شد گفت: در مسئله حجاب جلسات متعدد با ‌مسئولان مختلف برگزار شد و تصمیمات فرهنگی گرفته شد که این مسائل با عقلانیت کار کند.

خسروپناه تاکید کرد: در این زمینه رسانه هم مسئول است. این‌جا رسانه‌ها و صدا و سیما نقش مهمی دارند که با تولید پویانمایی، سریال و فیلم می‌توانند انجام دهند. بعضی از این سکوهایی که سریال‌هایی می‌سازند که ترویج بی‌بندوباری است باید از این کارها دست بردارند. یک بحث قانونی و دستگاه قضائی است که کاری ندارم که وارد شوند یا خیر؛ اما کسانی که مسئول سکوهای نمایش خانگی هستند، نسبت به فرزندان این جامعه مسئول هستند و اینکه نشان دهند خانمی سیگار می‌کشد یا مشروب می‌خورد و این صحنه‌ها را عادی‌سازی کنند یا نمایش صحنه‌های قتل‌های عجیب و غریب را به نمایش گذاشتن درست نیست. یک زمانی ‌هالیوود و بالیوود این کارها را می‌کرد،‌ اما الان نقدهایی بر همین صحنه‌ها می‌نویسند. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به سؤالی در زمینه سنجش عملکرد پلتفرم‌های ساخت و انتشار سریال‌های شبکه نمایش خانگی،‌ توضیح داد: تدوین سیاست‌ها و ضوابط شبکه نمایش خانگی که وقت زیادی هم از ما گرفت،‌ انجام شد. در این زمینه اختلافاتی بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیما وجود داشت که باید برطرف می‌شد. جلسات متعددی برگزار شد تا به عقل جمعی برسیم و سیاست‌هایی تدوین شده و در اختیار دفتر رئیس‌جمهور است تا ابلاغ کنند البته معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نقدها و اشکالاتی به این مصوبه وارد دانستند که برای ما تعجب‌آور بود چون ما تمام مصوبات خود را قبل از آنکه برای ابلاغ برای ریاست‌جمهوری بفرستیم،‌ برای معاونت‌های مختلف ارسال می‌کنیم تا نکات خود را بگویند، آن زمان هیچ نکته‌ای نداشتند اما حالا ایراداتی وارد کردند که اصلا به قانون اساسی وارد است و اشکال به مصوبه ما نیست و از این اتفاق تعجب کردم.