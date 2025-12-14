استاد ایرانی دانشگاه در آمریکا به اتهام انتقاد از اسرائیل و تمجید از رهبر انقلاب اخراج شد
«شیرین سعیدی» استادیار ایرانی علوم سیاسی دانشگاه آرکانزاس در پی حمایت از ایران، تمجید از رهبر انقلاب و انتقاد از اسرائیل برکنار شد.
به گزارش ایرنا، روزنامه آمریکایی نیویورکپست شنبه به وقت محلی گزارش داد که یک استاد علوم سیاسی در دانشگاه آرکانزاس به ستایش از رهبر جمهوری اسلامی ایران با استفاده از سربرگ دانشگاه و انتقاد از رژیم صهیونیستی متهم شده است.
این رسانه آمریکایی افزود: شواهد نشان میدهد که «شیرین سعیدی» رئیس برنامه مطالعات خاورمیانه دانشگاه از حمید نوری که در سوئد بازداشت بود هم حمایت کرده
است.
نیویورکپست ادامه داد: اکنون، قانونگذاران و گروهی از مخالفان ایرانی از مدیران دانشگاه خواستهاند که سعیدی را که به گفته سخنگوی دانشگاه، روز جمعه از سمت خود برکنار شد، بیشتر تحت فشار قرار دهند.
این رسانه آمریکایی اعلام کرد: سعیدی در پیامهایی که در ماه نوامبر در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، از آیتالله خامنهای رهبر عالی ایران تمجید کرد و برای حفاظت از او دعا و تاکید کرد که او «رهبری است که ایران را در طول حمله اسرائیل سالم نگه داشت، خدا او را حفظ کند».
نیویورک پست ادامه داد: او همچنین، اسرائیل را «دولتی تروریست» و «نسلکش» نامیده است.
آزادی بیان غربی گزینشی و کاملاً سیاسی است
در همین زمینه، خبرگزاری دانشجو نوشت: «حذف و برکناری استادان دانشگاههای غربی به بهانه ابراز دیدگاههای سیاسی یا عقیدتی، بار دیگر نشان میدهد که آنچه در غرب تحت عنوان «آزادی بیان» و «فضای آکادمیک» تبلیغ میشود، بیشتر یک پوشش نمایشی است تا واقعیت.
آنچه در این ماجرا قابل تأمل است، تضاد آشکار بین ادعاهای بلندپروازانه دانشگاهها و محدودیتهای عملی آنهاست. خانم سعیدی حتی برای بیان مواضع خود از شبکه اجتماعی استفاده کرده بود، اما حساب او به دلیل «تخطی از قوانین» تعلیق شد. همچنین استفاده از سربرگ دانشگاه برای ارسال نامهای به منظور حمایت از زندانی سیاسی، بهانهای شد برای محدود کردن فعالیتهای علمی و حرفهای او این رفتار نشان میدهد که فضای آکادمیک در غرب نه تنها مستقل و بیطرف نیست، بلکه کاملاً تحت فشار سیاستهای ایدئولوژیک و خطوط قرمز سیاسی اداره میشود.
این نمونه تنها محدود به یک استاد ایرانی در ایالات متحده نیست. مقایسه این رویکرد با وضعیت «مهدیه اسفندیاری»، فعال حقوقبشر که به دلیل حمایت از فلسطین زندانی شد، نشان میدهد که حتی در سطح جامعه مدنی و فعالیتهای حقوق بشری نیز اصول دموکراسی و آزادی بیان در غرب اغلب به شکل گزینشی و ایدئولوژیک اعمال میشود. حمایت از فلسطین، انتقاد از اسرائیل، یا حتی مخالفت با سیاستهای رسمی آمریکا و متحدانش، میتواند به سرعت به محرومیت از حقوق اجتماعی، آکادمیک یا حتی آزادی فردی منجر شود.
دموکراسی گزینشی؛ واقعیتی پنهان در پس شعارهای غربی
واقعیت تلخ این است که بسیاری از دانشگاهها و نهادهای غربی، فضای آکادمیک و آزادی بیان را ابزاری برای مشروعیتبخشی به سیاستها و مواضع خود میدانند، نه زمینهای برای بحث آزاد و نقد بیطرفانه. اگرچه شعار «دموکراسی، تنوع دیدگاهها و آزادی اندیشه» بارها تکرار میشود، اما عملکرد عملی آنها نشان میدهد که هر گونه مخالفت با سیاستهای رسمی یا ایدئولوژی غالب میتواند به محرومیت و فشار منجر شود.
ماجرای شیرین سعیدی و مهدیه اسفندیاری، هر دو نمونههای واضحی هستند که ثابت میکنند در غرب، آزادی بیان و دموکراسی، تنها در چارچوب ایدئولوژیک مورد تأیید قابل اجرا هستند و هرگونه انحراف از این چارچوب، حتی در سطح علمی یا مدنی، با محدودیتها و تنبیهات شدید مواجه میشود؛ بنابراین آنچه غرب به عنوان فضای آزاد دانشگاهی و دموکراسی تبلیغ میکند، در عمل بیشتر یک نمایش سیاسی است تا واقعیتی مبتنی بر اصول علمی و انسانی است.»
پروندهسازی ضدانقلاب و صهیونیستها
علیه استاد زن ایرانی
خبرگزاری فارس نیز درخصوص این ماجرا نوشت:« «یهودستیزی» برچسب و اتهامی است که در دانشگاههای آمریکا برای برکناری و حذف دانشگاهیان اعم از دانشجویان، اساتید و حتی رؤسای دانشگاهها در این کشور و کشورهای غربی استفاده تام و تمامی از آن میشود.
اخیرا «شیرین سعیدی» مدیر برنامه مطالعات خاورمیانه دانشگاه آرکانزاس به دلیل اینکه عنوان کرده بود مدیریت رهبر انقلاب در وقایع بعد از ۷ اکتبر و جنگ ۱۲ روزه ایران را در مقابل رژیم صهیونیستی حفظ کرد، مورد بازخواست قرار گرفته و از سمت خود در این دانشگاه برکنار شده است.
داستان از اینجا شروع شده که آف بیآی که حالا وظیفه انگزنی و اتهام زنی به دانشگاهیان را در آمریکا برعهده دارد با بخشی از اعضای ضدانقلاب از جمله «لادن بازرگان» ارتباط گرفته و برای این استاد زن پروندهسازی صورت گرفته است.
موضوع جالب توجه این است که افرادی همچون «مصی علینژاد» که خواهان حمله نظامی به ایران هستند علیه وی با واشنگتن پست که این خبر را درج کرده نیز مصاحبه کرده است. از سوی دیگر، سعیدی در شبکه اجتماعی ایکس، اسرائیل را «دولتی نسلکش» نامیده است. کار به جایی رسیده که در سرکوب نظرات متفاوت حساب کاربری این استاد دانشگاه را در شبکه ایکس بستهاند.
«مایک هاکبی»، سفیر ایالات متحده در اسرائیل، در ایمیلی به روزنامه واشنگتن پست، با همین اتهام «سم یهودستیزانه سرشار از نفرت» سعیدی را محکوم کرد و خواستار اخراج این استاد دانشگاه از آمریکا شده است. این موضوع نشاندهنده یک حلقه تنگ و خفقان در آمریکاست که بعد از اعتراض دانشجویان آمریکایی در این کشور نسبت به نسلکشی صهیونیستها در غزه به وجود آمد و طی آن رئیس دانشگاه هاروارد و پنسیلوانیا اخراج شدند و حالا این حلقه صهیونیستی با ضدانقلاب ایران برای حذف هرگونه نظر متفاوت و غیر از نظرات صهیونیستی همکاری شدیدی دارند.
درحالی آمریکا و ضدانقلاب با همدستی صهیونیستها علیه یک استاد زن پروندهسازی میکنند که همواره شعار «زن، زندگی، آزادی» سر داده و خود را مدعی دفاع از آزادی نشان میدهند. این در شرایطی است که در نمونههای مختلف زنان قربانی سیاستهای سرکوبگرانه غرب و ضدانقلاب میشوند.»
اخراج استاد ایرانی رسوایی دیگر آمریکا در نقض حقوق بشر
ناصر سراج معاون امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر نیز در واکنش به اخراج شیرین سعیدی استادیار علوم سیاسی و مدیر برنامه مطالعات خاورمیانه در دانشگاه آرکانزاس به دلیل انتقاد از رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: حذف و برکناری اساتید ایرانی و مخالفان جنایتهای رژیم نسلکش و کودککش صهیونیستی در دانشگاههای غربی، نشان میدهد که آنچه در غرب تحت عنوان «آزادی بیان» و «فضای آکادمیک» تبلیغ میشود، بیشتر یک پوشش نمایشی و ضدحقوق بشری است تا واقعیت.
سراج با اشاره به تمجید و حمایت خانم سعیدی از رهبر معظم انقلاب اسلامی طی حمله رژیم صهیونیستی به ایران، یادآور شد: آنچه در این ماجرا قابل تأمل است، تضاد آشکار بین ادعاهای پرطمطراق حقوق بشری آمریکا و برخی کشورهای غربی است. وی افزود: اخراج این استاد ایرانی نشاندهنده این موضوع است که فضای آکادمیک در غرب نه تنها مستقل و بیطرف نیست، بلکه کاملاً تحت فشار سیاستهای ایدئولوژیک قرار دارد. چنین اقداماتی تنها محدود به یک استاد ایرانی در ایالات متحده نیست؛ ماجرای شیرین سعیدی و مهدیه اسفندیاری، هر دو نمونههای واضحی هستند که ثابت میکنند در غرب، آزادی بیان و دموکراسی، تنها شعاری بیش نیست و هر آنچه مغایر با خواستههای آنها، حتی در سطح علمی یا مدنی باشد، با محدودیّت و اخراج مواجه میشود.