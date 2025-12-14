راهحل ناترازی انرژی در برنامه هفتم توسعه آمده است همان را اجرا کنید
اهواز- خبرنگار کیهان:
نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنيت ملي با اشاره به موضوع ناترازی انرژی، خطاب به دولت گفت: راهحل ناترازی انرژی در برنامه هفتم توسعه آمده است، همان را اجرا کنید.
دکتر سعید جلیلی، نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنيت ملي در آمفی تئاتر دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به سال ۱۳۳۲ و ملی شدن صنعت نفت افزود: زمانی که ملت ایران خواستار ملی شدن صنعت نفت شد، تنها مطالبه این بود که یک ملت بخواهد بر منابع خود حاکم باشد. پاسخ چه بود؟ کودتا. همان آمریکایی که امروز برخی میگویند تا چه زمانی میخواهید با آن مقابله کنید، در آن زمان بهجای حمایت از ملت ایران، در کنار انگلیس ایستاد. دولت وقت نیز امید داشت که با کمک آمریکا در برابر انگلیس بایستد، اما آمریکا همانجا نشان داد که در بزنگاهها در کنار منافع خود میایستد.
وی با اشاره به ترورهای هدفمند علیه استادان دانشگاهها گفت: جهانی که در سال ۱۳۳۲، دانشجوی شما را تنها به جرم اعتراض به کودتا در وسط دانشگاه به شهادت رساند، امروز به نقطهای رسیده است که از هزاران کیلومتر آنسوتر، جنگنده و موشک به پرواز درمیآورند. هدف چیست؟ خانه یک استاد دانشگاه. نه محل کارش؛ بلکه خانهاش، کنار همسر و فرزندانش. استادان ما را اینگونه ترور میکنند. آنها میگویند علمی که موجب پیشرفت کشور تو شود، نباید وجود داشته باشد. همانگونه که روزی گفتند نفت نباید ملی شود.
نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنيت ملي به سند راهبرد امنیت ملی آمریکا اشاره کرد و افزود: هفته گذشته، پنجشنبه، سند راهبرد امنیت ملی آمریکا منتشر شد. خودشان در این سند میگویند مسیری که ما رفتیم دیگر جواب نمیدهد. در داخل اما عدهای هنوز میگویند نه، ما باید دوباره همان مسیر را برویم. میگویند چرا نرفتید مذاکره، چرا در شرمالشیخ نرفتید پیش آمریکا. این در حالی است که آمریکاییها حتی میگویند اگر ایران در گذشته وارد گفتوگو میشد و توافق میکرد، نهایتاً فقط هستهایاش را با بمب میزدیم. این استدلال طرف مقابل شماست.
جلیلی با انتقاد از برخی رویکردهای دانشگاهی و نظریههای توسعه گفت: عدهای میگویند ببینید عقلانیت چیست. سؤال این است: کدام عقلانیت؟ همان عقلانیتی که میگوید چون غربیها صدها سال است کورتکس مغزشان ضخیمتر شده، پس آنها عقل دارند و شما ندارید؟ متأسفانه در برخی دانشگاههای ما چنین حرفهایی زده میشود. حتی در رونمایی از کتابهای توسعه گفته میشود چون آنها پیشرفت کردهاند، مغزشان ضخیمتر از ایرانیهاست.
وی با اشاره به تجربه مذاکره در سال ۱۳۹۲ و پیامدهای اقتصادی آن اظهار داشت: سال ۹۲ گفتند مذاکره کنیم، مسیر را باز کنیم، اقتصاد بچرخد. گفتند مواد را خارج کنید، رآکتور را سیمان بریزید، امتیاز بدهید تا اقتصاد درست شود. نتیجه چه شد؟ ۸ سال رشد منفی اقتصاد و دو برابر شدن مشکلات اقتصادی.
نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنيت ملي تأکید کرد: اگر میگوییم کشور باید به جلو حرکت کند، لازمهاش این است که اگر جایی خطا وجود دارد، آن خطا تصحیح شود. هر کسی در حد وسع و توان خود، اگر بتواند کمکی کند تا یک خطا اصلاح شود، چرا باید از این موضوع ناراحت شد؟ مگر اشکال دارد که خطاها تصحیح شوند؟ مگر اشکال دارد کسی به شما تذکر بدهد؟
وی با مقایسه عملکرد اقتصادی دولتها اظهار داشت: رشد صفر و منفی دولت روحانی، یکباره شد رشد ۵ درصد در دولت شهید رئیسی؛ اما چرا دوباره با گذشت ۱۶ ماه از عمر دولت فعلی، رشد اقتصادی به سمت تنازل رفت و به کمتر از یک درصد رسید؟ اینها را باید شناخت و بیان کرد، تا 10 سال دیگر نگوییم «چرا آن موقع نگفتید». الان باید گفت!
جلیلی با اشاره به وجود ناترازی آب گفت: همه میدانیم که بحث ناترازی آب مطرح است. گفته میشود ناترازی وجود دارد و این حرف درستی است اما صرف گفتن کافی نیست. ما بهعنوان وظیفه کارشناسی، بهصورت رسمی نامهای نوشتیم و به دولت اعلام کردیم که به نظر ما برای مسئله آب کشور چه راهحلهایی وجود دارد. اینها حاصل کار کارشناسی است و میشود درباره آنها توضیح داد.
وی ادامه داد: در بحث آب، ما وضعیت اقلیمی کشور را در چند دهه گذشته بررسی کردهایم. از سال ۱۳۴۶ تا امروز، نوسانات آبی کشور تقریباً همین بوده است؛ چند سال کمآبی و چند سال پربارشی. این وضعیت غیرمتعارف یا بیسابقه نیست. بنابراین مدیریت باید بر همین مبنا طراحی شود، نه بر اساس توهم شرایط استثنایی. در حوزه آب، شما با سه مجموعه اصلی مسئله مواجه هستید: اول، خود مسئله آب، دوم، منابع آب، سوم، حکمرانی آب. در هر سه حوزه اختلالهایی وجود دارد که باید اصلاح شوند. برنامهها در این خصوص بهصورت مکتوب به دولت محترم ارائه شد.
نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنيت ملي با تأکید بر شفافیت در مدیریت منابع کشور گفت: هر جا امکان، منبع و رانت وجود داشته باشد، عدهای طمع میکنند. یکی از مهمترین راههای جلوگیری از این مسئله، شفافیت است. شفافیت یکی از جدیترین مباحث حکمرانی است. چرا باید دو تا چهار درصد از منابع نفتی که متعلق به همه مردم است، ردیفهای خاص و غیرشفاف داشته باشد و بعد از جیب مردم به جیب افراد مشخص برود؟ اینها باید دقیق و شفاف شود. وقتی از عقلانیت صحبت میکنیم، باید از تجربه دنیا استفاده کنیم.
وی با اشاره به موضوع ناترازی انرژی، خطاب به دولت بیان داشت: راهحل ناترازی انرژی در برنامه هفتم توسعه آمده است، همان را اجرا کنید.
جلیلی با اشاره به حواشی ایجاد شده در موضوع ضدگلوله بودن خودروی پراید وی، تصریح کرد: گاهی هم توجیه امنیتی میآورند. اگر واقعاً مسئله امنیتی وجود دارد، آن را حل کنید؛ نه اینکه هزینههای لوکس را پشت عنوان امنیت پنهان کنید. برخی مباحثی که در قالب پراید عنوان میکنند، نقطه ضعف نیست؛ اتفاقاً نقطه قوت است. اینکه اجازه ندهیم هر کسی صرفاً به اسم مدیر بودن، از بیتالمال استفاده گزاف کند، هزینه بنزسواری کند، نقطه ضعف نیست؛ نقطه قوت است. نمیشود از یک طرف گفت منابع کم است و از طرف دیگر هزینههای خرید خودرو بنز و امکانات لوکس کنیم و بعد هم یک برچسب امنیتی روی آن گذاشت.
وی ادامه داد: بسیاری از هزینههای غیرضروری وجود دارد که متأسفانه در دولتهای مختلف دیده شده است و نباید بگوییم که تنها در یک دولت خاص رخ میدهد. البته برخی دولتها بیتوجهتر هستند و این هزینهها بیشتر مشاهده میشود. مهم این است که این هزینهها شناسایی و دنبال شوند تا مشخص شود چه هزینههایی واقعاً غیرضروری هستند، مانند برخی سفرها، همایشها و هزینههایی که ضرورت چندانی ندارند.