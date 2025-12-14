کشف 40 هزار قلم داروي غيرمجاز و قاچاق از یک داروخانه

رئيس پليس امنيت اقتصادي فراجا از کشف 40هزار قلم داروي قاچاق و غيرمجاز لاغری و... از یک داروخانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاري پليس، سردار حسين رحيمي با تاکيد بر اينکه مقابله و مبارزه با همه مصاديق قاچاق از جمله داروي قاچاق در دستورکار پليس امنيت اقتصادي است، اظهار داشت: با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي موجود و منابع اطلاعاتي، کارآگاهان پليس امنيت اقتصادي فراجا از يک داروخانه مقدار 40هزار قلم داروي غيرمجاز و قاچاق لاغري و... را کشف کردند.

رحیمی با اشاره به اينکه داروهاي قاچاق که توسط سوداگران و دلالان اقتصادي و تجاري وارد کشور مي‌شوند، سلامت مصرف‌کنندگان آن را به خطر مي‌اندازد، گفت: داروي قاچاق علاوه‌بر اينکه اقتصاد کشور را به چالش مي‌کشاند، به طور مستقيم سلامت مصرف‌کننده آن را نيز به مخاطره مي‌اندازد. وي با اشاره به حضور کارشناسان سازمان غذا و دارو و دانشگاه علوم‌پزشکي در اين ماموريت و دستگيري يک متهم در اين زمينه، ادامه داد: کارشناسان ارزش تقريبي داروهاي مکشوفه را نزديک به 9ميليارد تومان برآورد کردند. اين مقام ارشد انتظامي با اشاره به اينکه ستاد خبري پليس امنيت اقتصادي با شماره 30110 به صورت شبانه‌روزي آماده دريافت اخبار و اطلاعات هموطنان گرامي است، افزود: به طور حتم با همکاري و مشارکت مردم بهتر مي‌توان با جرايم و مفاسد اقتصادي و کالاي قاچاق و احتکار مقابله و مبارزه کرد.