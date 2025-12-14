هشدار قرمز هواشناسی نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی و وقوع سیلاب در جنوب کشور

سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار قرمز از تشدید فعالیت سامانه بارشی در جنوب کشور و وقوع سیلاب خبر داد.

به گزارش ایسنا، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح قرمز از تداوم تشدید فعالیت سامانه بارشی در فارس، بوشهر، کرمان و هرمزگان خبر داد و اعلام کرد: از سه‌شنبه تا جمعه در این چهار استان رگبار شدید باران، رعدوبرق، وزش باد شدید در برخی مناطق، گردوخاک در مناطق سردسیر و کوهستانی، بارش برف و لغزندگی جاده‌ها در مناطق مستعد، بارش تگرگ، مه‌آلودگی و کاهش دید و کاهش محسوس دما رخ می‌دهد. این شرایط با بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، سیلابی‌شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی، رعدوبرق و تگرگ، آبگرفتگی معابر به صورت گسترده،‌ انسداد راه‌ها و احتمال تخریب پل‌ها، اختلال جدی در سفرهای بین شهری و داخل شهری، تعطیلی فعالیت‌های عمرانی، باغی و زراعی، خسارت به برخی زیرساخت‌ها مانند خطوط انتقال برق و غیره، تخریب تاسیسات و سازه‌های واقع‌شده در حریم و بستر رودخانه‌ها، تخریب سازه‌های موقت و سبک در اثر وزش باد شدید و اختلال در سفرهای هوائی همراه است.

سازمان هواشناسی کشور همچنین با صدور دو هشدار سطح نارنجی از تشدید فعالیت سامانه بارشی نیز خبر داد و اعلام کرد: تا جمعه بارش برف یا باران در نواحی گرمسیر، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت در نقاط مستعد تگرگ‌، پدیده مه و کاهش محسوس دما مورد انتظار است.

این سازمان اعلام کرد که این شرایط، دوشنبه در بوشهر، فارس، هرمزگان، غرب کرمان و سه‌شنبه در خراسان‌رضوی، خراسان‌جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، جنوب اصفهان، گیلان، اردبیل، غرب مازندران، آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی، زنجان، غرب استان‌های کردستان و کرمانشاه پیش‌بینی می‌شود.

سپس چهارشنبه در اردبیل، گیلان، مازندران، خراسان‌رضوی، خراسان‌شمالی، خراسان‌جنوبی، یزد، اصفهان، آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی، زنجان، لرستان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، شمال کردستان، نیمه‌جنوبی استان‌های قم، مرکزی و همدان، ارتفاعات استان‌های قزوین، البرز، تهران و سمنان، پنجشنبه گیلان، مازندران، نیمه‌جنوبی ایلام، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، همدان، لرستان، مرکزی، قم، سمنان، خراسان‌رضوی، خراسان‌جنوبی، یزد، زنجان، ارتفاعات استان‌های قزوین، البرز و تهران و جمعه گیلان، مازندران، گلستان، خراسان‌شمالی، خراسان‌جنوبی، خراسان‌رضوی، سمنان، اصفهان، یزد، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، همدان، مرکزی، قم، نیمه‌شمالی زنجان، ارتفاعات استان‌های قزوین، البرز و تهران با این شرایط رو‌به‌رو می‌شوند.

آماده‌باش وزیر کشور

به استانداران کرمان، فارس، بوشهر و هرمزگان

وزیر کشور نیز در پی اعلام هشدار قرمز هواشناسی برای استان‌های فارس، بوشهر، هرمزگان و کرمان به استانداران مربوطه و سازمان مدیریت بحران دستور آماده‌باش

صادر کرد.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، اسکندر مؤمنی در این دستور تاکید کرده است، با توجه به اعلام بالاترین سطح هشدار هواشناسی برای روزهای سه‌شنبه تا جمعه، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و استانداران مربوطه با برگزاری فوری جلسات مدیریت بحران در مرکز و استان‌ها و حفظ آمادگی، پیش‌بینی امکانات و تمهیدات لازم را به منظور جلوگیری از بروز مشکلات حاد برای هموطنان عزیز به عمل آورند. مؤمنی تاکید کرده است که استانداران، با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها به‌ویژه صداوسیما برای اعلام هشدارها و آگاهی‌بخشی به مردم، با بسیج تمامی دستگاه‌های خدمت‌رسان و نیروهای امدادی، اهتمام لازم را برای مدیریت شرایط پیش‌رو داشته باشند.