صید بزرگ استقلال در بسکتبال

حامد حدادی، کاپیتان پیشین تیم ملی بسکتبال ایران به تیم استقلال پیوست.

حامد حدادی، پرافتخارترین بازیکن تاریخ بسکتبال ایران، قرار است از هفته دوازدهم لیگ برتر برای باشگاه استقلال دست به توپ شود.او اسفند ۱۴۰۳ در مراسمی رسمی با پیراهن ملی خداحافظی کرد اما اعلام کرد همچنان قصد دارد به فعالیت خود در سطح باشگاهی ادامه دهد.حدادی اکنون برای نیم فصل دوم به استقلال پیوسته است. لیگ برتر بسکتبال ایران با حضور ۱۱ تیم در حال برگزاری است و تیم استقلال با ۲۰ امتیاز در صدر جدول قرار دارد. این سنتر ۲۱۸ سانتی‌متری سابقه بازی در NBA و لیگ‌های معتبر آسیایی را در کارنامه دارد و از تأثیرگذارترین چهره‌های بسکتبال ایران به شمار می‌رود.