غلامرضا فرخی برترین فرنگیکار جهان شد
اتحادیه جهانی کشتی، غلامرضا فرخی را بهعنوان برترین فرنگیکار جهان در سال ۲۰۲۵ انتخاب کرد.
اتحادیه جهانی کشتی، غلامرضا فرخی فرنگیکار ۲۳ ساله ایران را به عنوان برترین فرنگی کار جهان در سال ۲۰۲۵ انتخاب کرد.اتحادیه جهانی کشتی در این باره نوشت:«فرخی برای نخستین بار در مسابقات جهانی بزرگسالان به عضویت تیم ملی ایران درآمد و با شکست قاطع تمامی رقبا به مدال طلای جهان رسید. فرخی با کسب ۱۷ پیروزی پیاپی و بدون باخت موفق به کسب ۴ مدال طلا در مسابقات جهانی بزرگسالان، زیر ۲۳ سال، کشورهای اسلامی و تورنمنت زاگرب کرواسی دست یافت. بولدزر ۲۳ ساله ایرانی فقط رقبای خود را نبرد بلکه آنها را تار و مار کرد.» غلامرضا فرخی که در رقابتهای قهرمانی جهان 2025 در کرواسی خوش درخشید و مدال طلای این مسابقات را بر گردن آویخت، در نخستین حضور جدی خود در سطح بزرگسالان نمایش خیرهکنندهای ارائه داد و نگاه کارشناسان دنیای کشتی را به خود جلب کرد. فرخی در 4 مسابقه قهرمانی جهان کرواسی، زیر 23 سال جهان، رنکینگ زاگرب و بازیهای کشورهای اسلامی در اوزان 82 و 87 کیلوگرم به مدال طلا دست یافت. و در کل این مسابقات 17 پیروزی بهدست آورد بدون اینکه کشتی را واگذار کند. این فرنگیکار ایرانی با عملکردی مقتدرانه و کسب پیروزیهای متوالی، به یکی از چهرههای غیرقابلچشمپوشی سال تبدیل شد؛ تا جایی که اتحادیه جهانی کشتی او را شایسته دریافت عنوان پدیده سال کشتی فرنگی جهان بداند. در سالی که معمولاً وزن 82 کیلوگرم در اختیار کشتیگیران باتجربه است، فرخی با قدرتنمایی کمنظیرش نشان داد نسل جدید کشتی ایران آماده درخشش در میادین جهانی است.