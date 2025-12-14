نایب قهرمانی ایران در بازیهای پاراآسیایی جوانان با رکورد تاریخی 262 مدال
کاروان جمهوری اسلامی ایران در پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان که به میزبانی شهر دبی امارات برگزار شد، با ثبت عملکردی درخشان و کسب 262 مدال رنگارنگ، عنوان نایب قهرمانی این رویداد را از آن خود کرد.
به گزارش خبرنگار اعزامی کیهان، کاروان کشورمان با نام «فرزندان ایران، سفیران پیروزی» و شعار «ایمان، ایستادگی، اقتدار»، در رقابت با نمایندگان 34 کشور آسیایی، موفق شد 76 مدال طلا، 96 نقره و 90 برنز کسب کند و با مجموع 262 مدال، رکوردی تازه در تاریخ حضور ایران در بازیهای پاراآسیایی جوانان به ثبت برساند.در این دوره از مسابقات، 194 ورزشکار ایرانی در 11 رشته پسران و 10 رشته دختران به میدان رفتند و با رشدی چشمگیر نسبت به دوره گذشته، روند رو به توسعه ورزش پارالمپیکی کشور را بهخوبی به نمایش گذاشتند. کاروان ایران در دوره پیشین این رقابتها (بحرین 2021) با 145 ورزشکار موفق به کسب 144 مدال شده بود، اما در بازیهای پاراآسیایی جوانان 2025 امارات، با جهشی قابل توجه، مجموع مدالهای کشورمان به 262 مدال افزایش یافت، آماری که بالاترین رکورد ایران در ادوار مختلف این بازیها محسوب میشود.
در این افتخارآفرینی، بیشترین سهم مدالها به رشتههای پاراشنا با 104 مدال و پارادوومیدانی با 82 مدال اختصاص داشت و سایر رشتهها از جمله پارامچاندازی، پاراوزنهبرداری، پاراتکواندو، پاراتنیس روی میز، بسکتبال با ویلچر سهنفره، گلبال و بوچیا نیز نقش مؤثری در موفقیت کاروان ایران ایفا کردند.نایب قهرمانی کاروان «فرزندان ایران» در دبی، تصویری روشن از آینده ورزش پارالمپیکی کشور و ثمره برنامهریزی، پشتکار و استعداد نسل جوان ورزشکاران ایران را به نمایش گذاشت.
اسامی رشتههای مدالآور به شرح زیر است:
پارادوومیدانی 27 طلا، 33 نقره و 22 برنز (مجموع 82 مدال)
پاراشنا 23 طلا، 39 نقره و 42 برنز (مجموع 104 مدال)
پاراوزنهبرداری 9 طلا، شش نقره و چهار برنز (مجموع 19 مدال)
پارامچاندازی هشت طلا، 12 نقره و 12 برنز (مجموع 32 مدال)
پاراتنیس روی میز سه طلا و هفت برنز (مجموع 10 مدال)
پاراتکواندو چهار طلا، سه نقره و دو برنز (مجموع 9 مدال)
بسکتبال با ویلچر سه نفره یک طلا و یک نقره (مجموع دو مدال)
گلبال یک طلا و یک برنز (مجموع دو مدال)
بوچیا دو نقره (مجموع دو مدال)