سرویس ورزشی-

رئیس فدراسیون وزنه‌برداری در تازه‌ترین صحبت‌های خود مدعی شد که همکاری با سرمربیان تیم‌های ملی ادامه دارد و مشکل خاصی نیست.

مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان مهرماه امسال در نروژ برگزار شد و تیم ملی وزنه‌برداری ایران با وجود اینکه نتوانست در هیچ وزنی به مدال طلای مجموع دست پیدا کند، بعد از 8 سال برای دومین بار قهرمان جهان شد. تیم ملی وزنه‌برداری ایران که با ترکیبی 8 نفره و تحت هدایت بهداد سلیمی و با همراهی قهرمانان دیگری همچون سجاد انوشیروانی و حسین رضازاده در مسابقات جهانی نروژ حاضر شده بود، در نهایت با قهرمانی در بخش تیمی به کار خود پایان داد. وزنه‌برداری ایران توانست با 387 امتیاز قهرمان بخش مردان شود و با وجود عدم کسب مدالهای خوشرنگ در شب آخر مسابقات و دسته سنگین وزن جشن قهرمانی بگیرد. ایران پس از 8 سال مجددا عنوان قهرمانی جهان را به دست آورد؛ عنوانی که برای دومین بار در تاریخ به نام وزنه‌برداران ایرانی زده شد.

در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ایران در 10 وزن مردان و زنان نماینده داشت اما از 30 طلای ممکن سهمش تنها 2 طلا بود. تیم مردان و زنان ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض صاحب 2 مدال طلا، 4 نقره و 9 برنز شدند. سهم مردان یک مدال طلا و سهم زنان نیز یک مدال طلا بود. این در حالی است که در دوره گذشته، وزنه‌برداری در بازی‌های کشوری اسلامی قونیه 9 مدال طلا، 6 نقره و 12 برنز گرفت که سهم مردان 8 مدال طلا و زنان یک مدال طلا بود. وزنه‌برداری مردان در گرفتن مدال طلا انتظارات را برآورده نکرد آن هم در شرایطی که در هر سه حرکت یک‌ضرب، دوضرب و مجموع امکان گرفتن مدال طلا وجود داشت. بازی‌های آسیایی جوانان بحرین نیز آبان ماه امسال به پایان رسید و وزنه‌برداران جوان ایران یک طلا، دو نقره و یک برنز کسب کردند. در این رقابت‌ها حسین یزدانی مدال طلای دوضرب را کسب کرد، همچنین نسیم قاسمی 2 نقره و مهسا بهشتی یک برنز کسب کردند که دستاورد تاریخی وزنه‌برداری بانوان جوان محسوب می‌شود.

انوشیروانی:

در بازی‌های آسیایی بحرین انتظارم بیشتر بود

حالا اما سجاد انوشیروانی در تازه‌ترین صحبت‌های خود در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه وزنه‌برداری سه رویداد پشت سر هم قهرمانی جهان، بازی‌های آسیایی جوانان بحرین و بازی‌های کشورهای اسلامی را داشت و عملکرد در کدام رویداد مطابق میل او نبود؟ تاکید کرد: در بازی‌های آسیایی بحرین انتظارم بیشتر بود. فکر می‌کنم نتیجه در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین خیلی بهتر از این می‌توانست باشد. انتظار از پسران بالاتر بود. البته ورزشکاران و کادر فنی تلاش خود را کردند و به لحاظ فنی مشکلی نداشتم و به نظرم از لحاظ روحی و روانی با مشکل مواجه شدند.

او ادامه داد: در بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض فکر نمی‌کردیم که سطح رقابت تا این اندازه بالا باشد و دوره گذشته سطح رقابت پایین‌تر بود. در ریاض تغییر قوانین داشتیم و در هر وزن تنها یک نماینده می‌توانستیم داشته باشیم در حالی که در دوره پیش هر کشور می‌توانست در هر وزن دو نماینده داشته باشد و این خیلی به نفع ما بود اما تغییر قوانین در ریاض به ضرر ما شد. نکته دیگری که در مورد بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض وجود داشت، این بود که پیش از بازی‌های ریاض، مسابقات قهرمانی جهان را پشت سر گذاشتیم و لازم بود که ما در آن رویداد پرقدرت ظاهر شویم.

سجاد انوشیروانی درباره اینکه تصمیمی در مورد ادامه همکاری با بهداد سلیمی سرمربی تیم ملی بزرگسالان، سهراب مرادی سرمربی تیم ملی نوجوانان جوانان و الهام حسینی سرمربی تیم زنان برای سال ۲۰۲۶ گرفته است؟ بیان کرد: جلسه کمیته فنی را روز یکشنبه برای نوجوانان و جوانان و بانوان و چند روز بعد برای تیم ملی بزرگسالان خواهیم داشت. در آن جلسه تبادل نظر می‌شود. فعلا با این مربیان کار می‌کنیم و اگر قرار باشد تصمیمی در مورد کادر فنی گرفته شود حتما کمیته فنی فدراسیون بررسی می‌کند. فعلا با کادر فنی هستیم و ادامه می‌دهیم و مشکل خاصی وجود ندارد.

صحبت جدی رئیس فدراسیون با کادر فنی

رئیس فدراسیون وزنه‌برداری در گفت‌و‌گوی خود با خبرگزاری ایسنا با اشاره به شرایط وزنه‌برداران گفت: تیم ما دارد یک دست‌تر می‌شود و به سمت این می‌رود که تبدیل به یک تیم قدرتمند شود. تک به تک وزنه‌برداران روند پیشرفت رکوردی خوبی داشتند. باید از لحاظ روانی روی وزنه‌برداران بیشتر کار کنیم تا خودشان را با میادین بزرگ بهتر وقف بدهند. حتما نیاز است تیم‌های بزرگسالان، جوانان و نوجوانان از لحاظ روانشناختی بیشتر روی آنها کار شود.

انوشیروانی در مورد اینکه در سال ۲۰۲۶ رویدادهای مهمی در انتظار وزنه‌برداری است بنابراین اتمام حجتی با کادر فنی تیم‌های ملی داشته است که سال آینده عملکرد موفق‌تری نسبت به امسال داشته باشند؟ تصریح کرد: صحبت جدی داشتیم و تاکید هم کردیم چون می‌خواهیم یکی از بهترین نتایج ادوار را در بازی‌های آسیایی ناگویا بگیریم و ابزار آن را هم داریم. برنامه‌های کادر فنی هم پس از بررسی به اجرا در خواهد آمد. ما همیشه سفت و سخت با کادر فنی و ورزشکاران عهد و پیمان می‌بندیم که روند به رو به رشد داشته باشند و باید شاخص‌های پیشرفت را داشته باشند تا مورد حمایت قرار بگیرند. انصافا این شاخص‌ها را داشته‌اند. او افزود: البته وقتی نسل عوض می‌شود، در ابتدا کار خیلی سخت است تا این جوان‌ها بتوانند تجربه کسب کنند و فاصله خود را با رقبای درجه یک خود کم کنند. به نظرم وزنه‌برداری نسل عوض می‌کند و نیاز به زمان دارد تا جا بیفتد. فدراسیون و کادر فنی همه با نگاه به آینده کار می‌کنیم نه به صورت مقطعی و شخصی. نگاه ما به المپیک لس‌آنجلس است تا وزنه‌برداری ایران از ظرفیت مردان و زنان خود به خوبی استفاده کند.