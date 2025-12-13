سرویس خارجی-

مجلس نمایندگان آمریکا مجموعه‌ای تازه از اسناد و تصاویر ارتباط مقامات کنونی و سابق آمریکا مثل ترامپ با پرونده جزیره فحشای «جفری اپستین» را منتشر کردند. رئیس‌جمهور آمریکا در نخستین واکنش خود مدعی شد اطلاعی در این‌باره ندارد.

پرونده جزیره فحشای «جفری اپستین» دست از سر ترامپ برنمی‌دارد و هرچند وقت یک‌بار انتشار جزئیات جدید از این پرونده ترامپ را گوشه رینگ می‌برد. دموکرات‌ها، جمهوری‌خواهان و حامیان مالی و پایگاه مردمی حامی وی در جنبش «مگا» از ترامپ یک پاسخ می‌خواهند اما او تمامی اسناد و شواهد واضح را انکار و همه را «توطئه» می‌داند. چندی پیش وی با تغییر رویکرد قبلی خود مدعی شد که چیزی در این پرونده برای پنهان‌کردن ندارد و از کنگره آمریکا خواست اسنادش را منتشر کند. کنگره نیز با رای قاطع از انتشار کامل اسناد حمایت کرد. براساس گزارش‌ دست‌کم 19 میلیون سند در این پرونده وجود دارد و اگر همه اسناد منتشر شود می‌تواند زلزله سیاسی بزرگی در آمریکا به راه اندازد. هرچند کارشناسان بر این باورند که بعید است اسناد مربوط به روابط چهره‌های قدرتمند سیاسی، اقتصادی و امنیتی آمریکا با این پرونده فحشا به طور کامل منتشر شود. با این وجود پای ترامپ در این پرونده حسابی گیر است و هر چقدر دست‌وپا می‌زند بیشتر در این منجلاب فساد فرو رفته و شخصیت کثیفش برملا می‌شود.

پرونده ارتباط ترامپ با اپستین به اهرم فشاری در دستان حزب دموکرات تبدیل شده است و آنها هرچند وقت یک‌بار با انتشار اسناد جدید او را در موضع انفعال قرار می‌دهند. این احتمال نیز بسیار بالا گرفته شده است که پشت همه این ماجرا، صهیونیست‌ها قرار دارند.

اما روز جمعه‌ای که گذشت دموکرات‌های مجلس نمایندگان تصاویر جدیدی از این پرونده منتشر کردند. براساس گزارش رسانه‌های آمریکایی در تصاویر جدید چهره‌هایی مثل «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا، «بیل کلینتون» رئیس‌جمهور پیشین، «استیو بنن» استراتژیست سابق ترامپ‌، «لری سامرز»، وزیر خزانه‌داری سابق کلینتون، «بیل گیتس»، بنیانگذار مایکروسافت، «وودی آلن»، کارگردان سینما، «ریچارد برانسون»، کارآفرین میلیاردر و «آلن درشویتز»، وکیل برجسته دیده می‌شوند. بسیاری از این افراد پیش‌تر با اپستین ارتباط داشته‌اند، اما این تصاویر ممکن است ابعاد تازه‌ای از آن روابط را آشکار سازد. براساس گزارش سی‌ان‌ان، در ابتدا ۱۹ تصویر منتشر شدند که بنا به گفته کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا از املاک اپستین به دست آمده‌اند و نشان می‌دهد او در گذشته با طیف وسیعی از افراد قدرتمند و بانفوذ در ارتباط بوده است؛ روابطی که اکنون زیر ذره‌بین قرار گرفته‌اند. به گزارش فارس به نقل از سی‌ان‌ان یکی از تصاویر، کاسه‌ای پر از تجهیزات جنسی با تصویر کارتونی ترامپ وجود دارد. تصویر دیگری، ترامپ را در کنار شش زن با گردنبند گل نشان می‌دهد که چهره‌هایشان توسط کمیته محو شده است. براساس این گزارش پس از انتشار اولیه ۱۹ تصویر، دموکرات‌ها ۷۰ تصویر دیگر نیز منتشر کردند. بسیاری از آن‌ها زاویه‌های متفاوتی از تصاویر قبلی از جزیره خصوصی اپستین را نشان می‌دهند، از جمله اتاقی با صندلی دندان‌پزشکی و ماسک‌های روی دیوار؛ برخی دیگر خود اپستین را نشان می‌دهند. کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا تاکید کرده است که در هیچ‌یک از این تصاویر منتشرشده رفتار جنسی مجرمانه یا حضور دختران خردسال را نشان نمی‌دهند!

انتشار تنها یک‌چهارم از ۹۵ هزار تصویر

«رابرت گارسیا» دموکرات ارشد کمیته نظارت مجلس روز جمعه به خبرنگاران گفت تصاویر منتشر شده «مهم» هستند و افزود دموکرات‌های کمیته تنها حدود یک‌چهارم از ۹۵ هزار عکس تحویل داده شده را بررسی کرده‌اند. گارسیا گفت: «فکر می‌کنم هر چیزی که منتشر کنیم مهم است. مردم باید بتوانند خودشان درباره آنچه در این تصاویر می‌بینند قضاوت کنند. برای ما، این موضوع شفافیت است»؛ او همچنین گفت: «وقت آن است که پنهان‌کاری کاخ‌سفید پایان یابد و عدالت برای بازماندگان جفری اپستین و دوستان قدرتمند او اجرا شود.» وی تصریح کرد: «این عکس‌های نگران‌کننده، سؤالات بیشتری را در مورد اپستین و روابط او با برخی از قدرتمندترین مردان جهان مطرح می‌کند. ما تا زمانی که مردم آمریکا حقیقت را نفهمند، آرام نخواهیم گرفت. وزارت دادگستری باید همین حالا همه پرونده‌ها را منتشر کند»

واکنش ترامپ

ترامپ در نخستین واکنش خود به انتشار تصاویر جدید مدعی شد که چیز تازه‌ای رخ نداده است. وی خطاب به خبرنگاران و در پاسخ به سؤالی درباره این تصاویر گفت: «من آن‌ها را ندیده‌ام، اما، منظورم این است که همه این مرد را می‌شناختند. او با همه عکس دارد. منظورم این است که تقریبا صدها و صدها نفر با او عکس دارند. بنابراین این چیز مهمی نیست. من چیزی در مورد آن نمی‌دانم.»

در این میان یکی از سخنگوهای کاخ‌سفید نیز درباره این تصاویر منتشر شده از سوی دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا گفت: «یک‌بار دیگر دموکرات‌های مجلس نمایندگان به صورت گزینشی تصاویری گلچین شده‌ای را با روایت‌های نادرست منتشر کرده‌اند». وی افزود: «خدعه دموکرات‌ها علیه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور بارها بی‌اعتبار شده و دولت ترامپ با درخواست مکرر برای شفافیت، انتشار هزاران صفحه سند و درخواست تحقیقات بیشتر در مورد دوستان دموکرات اپستین، بیش از هر زمان دیگری برای قربانیان اپستین کار انجام داده است».

راهبرد جدید جنگ سایبری آمریکا

خبر دیگر از آمریکا این که بلومبرگ در گزارشی نوشته است دولت دونالد ترامپ، در حال آماده‌سازی برای همکاری با شرکت‌های خصوصی به منظور انجام عملیات سایبری تهاجمی علیه کشورهای دیگر است. این اطلاعات بر‌اساس گفته‌های افراد آگاه از موضوع به بلومبرگ منتشر شده و نشان‌دهنده گسترش جنگ الکترونیکی پنهان است که معمولاً توسط آژانس‌های اطلاعاتی مخفی آمریکا انجام می‌شود. براساس این گزارش کاخ‌سفید قصد دارد این برنامه را در استراتژی ملی سایبری جدید (یک سند رسمی برای سیاست‌های امنیت سایبری کشور) اعلام کند. پیش‌نویس این استراتژی، که حدود پنج صفحه است و توسط کارشناسان صنعت و مقامات بررسی شده، توسط دفتر مدیر ملی سایبری (یک نهاد دولتی مسئول هماهنگی امنیت سایبری) در هفته‌های آینده منتشر خواهد شد.