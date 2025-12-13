سرویس خارجی-

«ولودیمیر زلنسکی» در حالی که پیش از این هرگونه مبادله سرزمینی با روسیه را غیر ممکن عنوان کرده بود در یک عقب‌نشینی واضح گفت اگر مردم بخواهند او هم حرفی ندارد.

موضوع واگذاری دونباس در شرق اوکراین به روسیه به عنوان پیش‌شرط آتش‌بس در جنگ به مهم‌ترین و چالش برانگیز‌ترین بخش طرح ترامپ تبدیل شده است. زلنسکی تاکنون در مقابل تمامی فشارهای آمریکا برای پذیرش این مسئله مقاومت کرده و حاضر نشده بود بر سر خاک اوکراین معامله کند اما ظاهراً فشارهای سیاسی ترامپ و فشارهای نظامی پوتین مؤثر واقع شده و او از موضع قبلی و سفت و سخت

خود عقب نشسته است. بر‌اساس گزارش‌های منتشر شده وی تصمیم‌گیری در زمینه واگذاری دونباس به روسیه را به نتایج مثبت همه‌پرسی از مردم اوکراین موکول کرده است.

به نوشته آکسیوس یک مقام کاخ‌سفید در این‌باره گفت که اظهارات رئیس‌جمهور اوکراین درباره برگزاری همه‌پرسی، از سوی واشنگتن نشانه‌ای از پیشرفت در مسیر مذاکرات برای حصول توافق صلح ارزیابی شده است. طبق گزارش آکسیوس نمایندگان ترامپ یعنی «استیو ویتکاف» و «جارد کوشنر» قرار است دوشنبه (فردا) در برلین با رئیس‌جمهور اوکراین و سران آلمان، فرانسه و انگلیس دیدار کنند که حضور آنها نشان‌دهنده رضایت آمریکا از پیشرفت مذاکرات است. بر‌اساس این گزارش در حالی که کاخ‌سفید فشار زیادی بر اوکراین وارد می‌کند تا با طرح آمریکا موافقت کند، امتیازات ارضی که از کی‌یف خواسته شده همچنان کانون اختلافات است. از نگاه آمریکا، به‌جز مسائل سرزمینی، سایر اختلافات تقریباً حل شده و زلنسکی مسیر تازه‌ای برای حل‌وفصل این موضوع پیشنهاد داده است.یکی از مقامات کاخ‌سفید گفت زلنسکی در اظهارات علنی خود در روز پنجشنبه

اشاره کرد که اوکراین می‌تواند درباره توافق صلحی که شامل واگذاری بخشی از خاک باشد، همه‌پرسی برگزار کند.

به گزارش فارس آکسیوس می‌افزاید: آمریکا خواسته روسیه را در طرح خود گنجانده، اما پیشنهاد داده است که منطقه مورد اختلاف به منطقه حائلِ غیرنظامی تبدیل شود. پیشنهادی که زلنسکی را قانع نکرده و در اظهارات اخیر خود به روشنی گفت که نسبت به پیشنهاد آمریکا برای ایجاد «منطقه اقتصادی آزاد» در دونباس بسیار بدبین است زلنسکی گفته است مردم اوکراین باید از طریق همه‌پرسی یا انتخابات تصمیم بگیرند که آیا امتیازهایی که از اوکراین خواسته شده منصفانه است یا خیر. به نوشته آکسیوس گرچه برگزاری همه‌پرسی در شرایط کنونی با چالش‌های جدی روبه‌روست، اما اروپایی‌ها در نشست روز جمعه اعلام کردند که اگر زلنسکی پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی درباره مسائل ارضی را مطرح کند، از او حمایت خواهند کرد.

عجله نکن

به گزارش آکسیوس، مذاکرات درباره تضمین‌های امنیتی‌ که اوکراین از آمریکا و اروپا دریافت خواهد کرد هم «پیشرفتی قابل‌توجه» داشته است. یک مقام ارشد آمریکایی گفت که دولت ترامپ آماده است تضمینی امنیتی بر مبنای ماده ۵ ناتو (دفاع جمعی) به اوکراین بدهد؛ تضمینی که به تصویب کنگره آمریکا برسد و از نظر حقوقی الزام‌آور باشد. او توضیح داد که «ما می‌خواهیم تضمینی امنیتی به اوکراینی‌ها بدهیم که از یک‌سو چک سفید امضا نباشد، اما از سوی دیگر به اندازه کافی قوی باشد. ما حاضریم آن را برای رأی‌گیری به کنگره بفرستیم».

این مقام با بیان این که قرار است سه توافق جداگانه تنظیم شود شامل توافق صلح، توافق تضمین‌های امنیتی و توافق بازسازی، افزود «مذاکرات اخیر برای نخستین‌بار به اوکراین تصویری کامل از دوران پس از جنگ ارائه داده است». او همچنین مدعی شد که مذاکرات درباره بسته اقتصادی و بازسازی پس از جنگ هم روند مثبتی دارد. به گفته وی، «براساس پیشنهاد فعلی، جنگ با حفظ حاکمیت اوکراین بر ۸۰درصد از قلمرو خود پایان خواهد یافت؛ اوکراین بزرگ‌ترین و قدرتمندترین تضمین امنیتی تاریخ خود را دریافت می‌کند و همچنین از یک بسته بسیار قابل‌توجه رفاه و بازسازی اقتصادی بهره‌مند خواهد شد». با این حال به نوشته آکسیوس چند نفر از سران اروپا به زلنسکی توصیه کرده‌اند که برای رسیدن به توافق عجله نکند، «به‌ویژه توافقی که او را مجبور کند سرزمینی را واگذار کند که عملاً در میدان نبرد از دست نداده است». در طرف روسیه هم هنوز مشخص نیست که آیا مسکو حاضر است پیشنهادهای آمریکا را بپذیرد یا خیر.

اقدام خصمانه علیه روسیه

اما در شرایطی که اندکی امیدواری‌ها درباره رسیدن به آتش تا قبل از تعطیلات سال جدید میلادی افزایش یافته است اروپا در یک اقدام خصمانه جدید با مسدودکردن دارایی‌های روسیه به‌صورت نامحدود موافقت کرد و بدین‌ترتیب، یکی دیگر از موانع اعطای وام به کی‌یف را از سر راه برداشت. براساس گزارش رویترز سرانجام اعضای اتحادیه اروپا، پس از کش‌وقوس‌های فراوان و با وجود اختلافات متعدد میان کشورهای اروپایی، به مسدودکردن نامحدود از دارایی‌های روسیه در اروپا رأی مثبت دادند. طبق توافقی که جمعه حاصل شد، دولت‌های اروپایی به‌جای آنکه هر ۶ماه یک‌بار درباره تمدید انسداد ۲۴۶ میلیارد یورو از دارایی‌های روسیه در اروپا رای‌گیری کنند، به مسدودسازی نامحدود آن رای دادند. براساس این گزارش اتحادیه اروپا قصد دارد از اموال روسیه به‌عنوان ضمانت اعطای وامی تا سقف

۱۶۵ میلیارد یورو به اوکراین استفاده کند. قرار است از این وام برای تأمین نیازهای بودجه‌ای نظامی و غیرنظامی این کشور در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ استفاده شود.به نوشته رویترز قرار است این وام تنها زمانی توسط اوکراین بازپرداخت شود که روسیه غرامت‌های جنگی را به کی‌یف بپردازد؛ بنابراین این وام عملاً به‌صورت کمک بلاعوضی خواهد بود که پرداخت‌های غرامت آینده روسیه را پیشاپیش تأمین می‌کند. مسئولان روسی بارها با این اقدام اتحادیه اروپا مخالفت کرده‌اند. بانک مرکزی روسیه اعلام کرده است که برنامه‌های اتحادیه اروپا برای استفاده از دارایی‌های این کشور غیرقانونی است و این نهاد از همه ابزارها برای دفاع از منافع روسیه استفاده خواهد کرد. تا لحظه تنظیم این گزارش روسیه واکنش جدیدی به این تصمیم اتحادیه اروپا نشان نداده است.