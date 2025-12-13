دیروز عصر به وقت تهران، رژیم صهیونیستی ضمن نقض صدباره آتش‌بس در غزه، به خیابان «نابلسی» واقع در جنوب غزه حمله هوائی کرد و جان شمار دیگری از فلسطینی‌ها را گرفت. رژیم صهیونیستی می‌گوید هدف، ترور یک فرمانده ارشد قسام بوده است.

دیروز رسانه‌های عبری «معاریو»، «یدیعوت ‌آحارونوت» و «تایمز‌اسرائیل» به طور همزمان از حمله هوائی رژیم صهیونیستی به یک خودرو در جنوب‌غربی شهر غزه خبر داده و مدعی شدند که هدف از این حمله ترور «رائد سعد» مرد شماره ۲ گردان‌های قسام بوده است. ارتش رژیم صهیونیستی نیز مدعی شد: یکی از عناصر برجسته جنبش حماس را در شهر غزه هدف قرار داده است. شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی نیز دقایقی بعد به نقل از یک مقام صهیونیست اعلام کرد که هدف از عملیات ترور در غزه «رائد سعد» معاون فرمانده شاخه نظامی حماس بوده است.

رائد سعد مسئول بازسازی و تقویت نیروهای حماس است. رادیو ارتش رژیم صهیونیستی

دیروز مدعی شده طی دو هفته اخیر فرصت‌هایی برای هدف قراردادن رائد سعد مهیا بود که در دقایق آخر لغو شد. او در زمان جنگ بارها از ترور جان به در برده است و هنوز مشخص نیست که عملیات موفق بوده باشد. براساس گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده، درجریان این تجاوز 4 فلسطینی به شهادت رسیده و 20 تن نیز زخمی‌ شده‌اند. تا لحظه

تنظیم این گزارش، خبر شهادت «رائد سعد» نه تایید و نه تکذیب شده بود. دقایقی پس از انتشار این خبر رسانه‌های عبری به نقل از ارتش رژیم صهیونیستی گزارش دادند که دو نظامی این در جنوب نوار غزه به دلایلی که اعلام نشده، زخمی شده‌اند.

افزایش شمار شهدا به ۷۰هزار و ۶۵۴ نفر

از سوی دیگر روز گذشته وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته، پیکر ۳ شهید به بیمارستان‌های این باریکه منتقل شده است که از این تعداد، ۲ نفر شهید جدید هستند و یک نفر از زیر آوار خارج شده است. همچنین در همین بازه زمانی، ۱۶ نفر بر اثر حملات ارتش صهیونیستی زخمی شده‌اند. براساس این گزارش، از زمان اعلام آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ (19 مهر) تاکنون، شمار کل شهدا به ۳۸۶ نفر و تعداد مجروحان به ۱۰۱۸ نفر رسیده است. همچنین در این مدت، پیکر ۶۲۸ شهید از زیر آوار و مناطق تخریب ‌شده خارج شده است. وزارت بهداشت غزه در ادامه، آمار تجمیعی از آغاز جنگ نسل‌کشی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (15 مهر 402) را نیز به‌روزرسانی کرد. طبق این آمار، تاکنون ۷۰هزار و ۶۵۴ نفر به شهادت رسیده و ۱۷۱هزار و ۹۵ نفر نیز زخمی شده‌اند. این وزارتخانه اعلام کرد که انهدام ساختمان‌ها بر اثر سرمای شدید و تأثیرات سامانه کم‌‌فشار جوی در روزهای اخیر، به شهادت۱۰ نفر انجامیده است. همچنین ۲۷۷ شهید پس از تکمیل اطلاعات هویتی و تایید نهائی از سوی کمیته تخصصی بررسی و تأیید شهدا، به آمار تجمیعی افزوده شده‌اند؛ این موارد مربوط به بازه زمانی ۵ تا ۱۲ دسامبر ۲۰۲۵ (14 تا 21 آذر) است.