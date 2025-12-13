تسلیم آمریکا و اسرائیل نمیشویم اگر تسلیم شویم لبنانی باقی نمیماند
سرویس خارجی-
دبیرکل حزبالله لبنان گفت: «حصر سلاح مقاومت به نابودی قدرت لبنان میانجامد؛ تسلیم خواسته آمریکا و اسرائیل نخواهیم شد. با تسلیمشدن، لبنانی باقی نخواهد ماند و وضعیت سوریه پیشروی ما خواهد بود.»
شیخ «نعیم قاسم»، دبیرکل حزبالله لبنان، دیروز در تجمع فاطمی که توسط بخش امور زنان حزبالله لبنان و به مناسبت ولادت حضرت فاطمهزهرا(س) برگزار شد، گفت: مشکل اصلی دولت، انحصار سلاح برای پیشرفت کشور نیست. به گفته وی، انحصار سلاح به شکلی که مطرح میشود، یک خواسته آمریکایی- اسرائیلی است...حصر سلاح با این منطق، نابودی قدرت لبنان است. شیخ نعیم قاسم ریشههای واقعی مشکلات دولت را نیز «تحریم» و «فساد» دانست و درباره پیامدهای تسلیم شدن هشدار داد. وی با اشاره به وضعیت برخی کشورهای منطقه گفت: «با تسلیم شدن، لبنانی باقی نخواهد ماند و وضعیت سوریه پیش روی ما خواهد بود... تسلیم شدن به زوال لبنان میانجامد.
اسوهای برای زنان جهان
دبیرکل حزبالله لبنان در آغاز این تجمع گفت: «حضرت فاطمهزهرا(سلام الله علیها) الگو و اسوهای برای زنان جهان است. امروز ما برعهد مقاومت، حزبالله و سید حسن نصرالله، سید شهدای امت و بانی این مسیر و روشنکننده همه زمینههای مختلف براساس اصول اصیل اسلامی گرد هم آمدهایم. من به زنان مقاومت افتخار میکنم، دختر، مادر، همسر، مادربزرگ و همه زنانی که در جامعه ما زندگی میکنند. شما پرچمداران کرامت، اخلاق و وطن و پیشگامان تربیت نسلهای آینده بر اساس استقامت و راه درست هستید.»
تجاوز اسرائیل خطری برای همه
دبیرکل حزبالله در بخش دیگری از سخنانش به تحولات روز لبنان اشاره کرد و با اشاره به توافق آتشبس گفت: «از زمان توافق آتشبس در 27 نوامبر 2024 ما وارد مرحله جدیدی شدهایم، ما وارد مرحله جدیدی شدهایم که رویکرد متفاوتی را میطلبد. دولت اکنون مسئول تلاش برای تثبیت حاکمیت و استقلال لبنان شده است و مقاومت به تمام تعهدات خود در اجرای توافق و کمک به دولت عمل کرده است.» دبیرکل حزبالله لبنان سپس به تجاوزات مستمر رژیم اشغالگر صهیونستی اشاره کرد و اظهار داشت: «تجاوز اسرائیل خطری برای لبنان و همه ماست. هیچ جنبش مقاومتی در دنیا وجود ندارد که سلاحهایی قدرتمندتر از سلاحهای دشمن صهیونیستی در اختیار داشته باشد و عدم توازن قدرت در غیاب صلح نیز امری عادی و طبیعی است. وی در ادامه گفت که دستاوردهای مقاومت با آزادسازیهایی که انجام داده سنجیده میشود و بازدارندگی برای دشمن یک مورد استثنایی است. دبیرکل حزبالله با اشاره به قدرت بازدارندگی مقاومت در برابر تجاوزات صهیونیستها ادامه داد: «هیچ مقاومتی در جهان نتوانسته است 17 سال دشمن را از انجام هرگونه اقدامی بازدارد؛ این یک بازدارندگی استثنایی است.»
ماموریت اصلی، آزادسازی است
شیخ نعیم قاسم به اهداف جنبشهای مقاومتی نیز اشاره کرد و آنجا که گفت: «ماموریت اصلی مقاومت، آزادسازی است. مقاومت بر ایمان و آمادگی برای فداکاری استوار است. این دولت و ارتش هستند که باید بازدارندگی ایجاد کنند و نقش مقاومت حمایت از آنهاست. نقش مقاومت این است که وقتی دولت و ارتش از انجام این کار (بازدارندگی) ناتوانند، ایفای نقش کند.» دبیرکل حزبالله در بخش دیگری از اظهاراتش ضمن اشاره به خواستههای رژیم صهیونیستی و آمریکا برای خلع سلاح مقاومت این سؤال را مطرح کرد که «اگر ارتش توان تأمین حفاظت را نداشته باشد، باید خواستار خلع سلاح ارتش شویم؟ چنانچه مقاومت نیز نتواند محافظت کند و تجاوز رژیم اسرائیل ادامه داشته باشد، باید خواستار خلع سلاح مقاومت شویم؟ مقاومت با یک استراتژی دفاعی که از قدرت لبنان و مقاومت بهره میبرد، موافق است، اما برای هیچ چارچوبی که منجر به تسلیم در برابر آمریکا و اسرائیل شود، آماده نیست.»
آسمان به زمین بیاید تسلیم نمیشویم
شیخ نعیم قاسم خاطرنشان کرد که نقشه دشمن صهیونیستی بعد از ترور سید حسن نصرالله و رهبران دیگر، نابودی حزبالله و ریشهکن کردن مقاومت بود. وی افزود: در نبرد «اولی الباس» ما توانستیم هدف دشمن برای نابودی حزبالله و ریشهکن کردن مقاومت را خنثی کنیم. وجود مقاومت؛ یعنی وجود زندگی، مردم و سرفرازی. با اتحاد و استقامت، ممکن است جنگی اتفاق نیفتد و اگر هم بیفتد، دشمن به اهدافش نخواهد رسید و این کاملا روشن است. شیخ نعیم قاسم خطاب به آمریکا گفت که اگر آسمان به زمین بیاید و همه دنیا علیه لبنان متحد شده و وارد جنگ شوند، ما به دفاع خود ادامه میدهیم و برای رسیدن اسرائیل به اهدافش خلع سلاح نخواهیم شد.
رئیسجمهور لبنان: راهی جز مذاکره نداریم!
شرایط در لبنان بهشدت پیچیده و پرتنش شده است، جایی که دولت ضعیف و ناکارآمد این کشور مدام سیگنالهای ضعف و تسلیمپذیری مخابره میکند، در حالی که رژیم اشغالگر اسرائیل با حملات مداوم و فشارهای نظامی، سعی در تحمیل اراده خود بر ملت لبنان دارد و غربگرایان داخلی، که اغلب به عنوان عوامل قدرتهای غربی عمل میکنند، با حمایت از سیاستهای خلع سلاح، تنها نیروی مقاوم واقعی در برابر تجاوزات اسرائیلی- یعنی حزبالله- را به حاشیه میرانند؛ این غربگرایان، که اولویتشان همسویی با منافع آمریکا و شاید رژیم آپارتاید اسرائیل است تا حفظ حاکمیت ملی لبنان، هم خواهان انحصار سلاح در دست ارتش هستند و هم نگران از خلأ امنیتی ناشی از تضعیف مقاومت، و عملاً کشور را به سمت فروپاشی سوق میدهند و اجازه میدهند رژیم صهیونیستی، با نقض مکرر توافقهای آتشبس، به عنوان یک قلدر منطقهای عمل کند.
در این میان «ژوزف عون»، رئیسجمهور غربگرا لبنان روز جمعه، مواجهه لبنان با رژیم اسرائیل را «بنبست نظامی» توصیف کرد و پرسید: «آیا لبنان قادر به تحمل جنگ جدیدی است؟ گزینههای ما در برابر دشمنی که روزانه سرزمین ما را اشغال میکند، به ما حمله میکند و فرزندان ما را به اسارت گرفته است، چیست؟» وی افزود: «در مفهوم صرفاً نظامی، هنگامی که ارتش در نبرد به بنبست میرسد، گزینه مذاکره به گزینه در دسترس تبدیل میشود.» همچنین عون هفته گذشته نیز در دیدار با هیئتی از اعضای شورای امنیت سازمان ملل تأکید کرده بود: «لبنان برای اجتناب از دور جدیدی از خشونت، گزینه مذاکره با اسرائیل را برگزیده است...»
انتقاد شدید نماینده حزبالله از وزیر خارجه
خبر دیگر از لبنان آنکه نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت وابسته به حزبالله در پارلمان لبنان، مواضع اخیر وزیر امورخارجه این کشور را بهشدت مورد انتقاد قرار داد. «حسین الحاج حسن»، نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت، در مصاحبهای با شبکه خبری «الجزیره»، مواضع اخیر «یوسف رجی»، وزیر امورخارجه لبنان، را بهشدت مورد انتقاد قرار داد و تأکید کرد که این مواضع بیشتر منعکسکننده دیدگاه جریان سیاسی «القوات اللبنانیه» (وابسته به سمیر جعجع) است تا دولت لبنان. الحاج حسن در این مصاحبه تصریح کرد که اظهارات وزیر خارجه لبنان «طوری به نظر میرسید که گویی تلاشی برای توجیه ادامه تجاوزگری اسرائیل است و او نباید روایتی را بپذیرد که حملات اسرائیل را توجیه کند.» این نماینده حزبالله با اشاره به تاریخچه درگیریها، تأکید کرد که «سلاح مقاومت همان چیزی است که جنوب لبنان را در سال ۲۰۰۰ آزاد کرد.» وی افزود که در شرایط فعلی، اولویت باید بر اقدامات دیپلماتیک برای عقبنشینی دشمن صهیونیستی و بازگرداندن اسیران لبنانی از اراضی اشغالی متمرکز باشد.