ارتباط مزدوران عربستان و امارات در یمن با مأموران رژیم صهیونیستی

روزنامه «تایمز» انگلیس از سطح ارتباط عمیق بین رژیم اسرائیل و مزدوران مورد حمایت عربستان و امارات در یمن پرده برداشت.

طی ماه‌های اخیر مزدوران مورد حمایت عربستان و امارات اقدامات سیاسی و رسانه‌ای را اتخاذ و اظهارات سیاسی مکرری را ایراد کردند که به صورت آشکار نشان‌دهنده همسویی مواضع آنها با موضع رژیم آپارتاید اسرائیل در قبال یمن و منطقه بود. روزنامه «تایمز» انگلیس در گزارشی درباره ارتباط عمیق بین رژیم اسرائیل و مزدوران مورد حمایت عربستان و امارات و در رأس آن شورای انتقالی جنوب یمن نوشت: «این شورا هیئت‌هایی را برای دیدار با مسئولان اسرائیلی به دلیل پرونده مشترک آنها علیه صنعا اعزام کرده بود.»

عادی‌سازی در قبال جدا کردن جنوب یمن!

گزارش روزنامه انگلیسی «تایمز» نشان می‌دهد شورای انتقالی جنوب یمن در عدن به دنبال جلب تأیید دونالد ترامپ برای گسترش عادی‌سازی روابط با رژیم اشغالگر در ازای به رسمیت شناختن استقلال جنوب یمن است. براساس این گزارش، پروژه جدایی جنوب یمن یک طرح سیاسی وابسته به حمایت خارجی، به‌ویژه رژیم اشغالگر است و موضوع عادی‌سازی به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به یک ساختار غیرقانونی تبدیل شده است. پیام‌ها و اقدامات این جریان طی دوره گذشته حاکی از تلاش برای ارائه خدمات امنیتی و سیاسی به دشمن صهیونیستی در مقابل تضمین حمایت خارجی و بقای سیاسی است. تحلیلگران تأکید دارند که تشدید تنش‌های مزدوران مورد حمایت عربستان و امارات صرفاً داخلی نیست، بلکه در خدمت منافع صهیونیستی قرار دارد؛ زیرا رژیم اشغالگر یمن را بخشی کلیدی از معادله بازدارندگی منطقه‌ای می‌داند و قدرت‌گیری صنعا را تهدیدی مستقیم تلقی می‌کند. تحولات اخیر و اظهارات مقامات صهیونیستی نشان می‌دهد این رژیم به دنبال استفاده از مزدوران محلی برای پیشبرد اهداف خود در دریای سرخ و جنوب یمن است و اقدامات نظامی و سیاسی آنان بخشی از جنگ نیابتی و یک پروژه بلندمدت امنیتی و سیاسی به زیان حاکمیت و وحدت یمن محسوب می‌شود.

ورود هیئت سعودی- اماراتی به عدن

جالب توجه است که دخالت بیگانگان در جنوب یمن به حد عجیبی رسیده است. هیئتی مشترک از عربستان و امارات در چارچوب تلاش‌ها برای مهار تنش‌ها در شرق یمن و بازگرداندن ثبات، وارد شهر عدن شد تا درباره سازوکارهای خروج نیروهای شورای انتقالی جنوب از استان‌های حضرموت و المهره و تحویل این مناطق به نیروهای وابسته به شورای ریاستی یمن گفت‌وگو کند. این سفر پس از آن انجام شد که نیروهای شورای انتقالی کنترل کامل المهره و بخش‌های مهمی از حضرموت و شبوه را در دست گرفتند و به درخواست‌های عربستان برای عقب‌نشینی توجهی نکردند. مقام‌های یمنی و سعودی تأکید کردند که هدف از این رایزنی‌ها، بازگرداندن اوضاع به روال عادی، پایبندی به توافق ریاض، جلوگیری از اقدامات یکجانبه و تمرکز بر مقابله با انصارالله و اصلاحات اقتصادی است.

۷۷ کشته و زخمی در درگیری‌ میان مزدوران

خبر دیگر آن‌که به گزارش «مهر» به نقل از «اسپوتنیک»، در جریان حمله عناصر شورای انتقالی جنوب یمن (وابسته به امارات) علیه نظامیان وابسته به دولت خودخوانده این کشور (تحت حمایت عربستان) در استان حضرموت طی روزهای گذشته دست‌کم ۷۷ تن کشته و زخمی شدند و این درگیری‌ها باعث شد مزدوران امارات کنترل بزرگ‌ترین استان یمن را به دست بگیرند؛ مقامات نظامی دولت خودخوانده یمن اعلام کردند این حمله بدون هیچ دلیلی و با هدف بی‌ثبات کردن امنیت حضرموت انجام شده و در پی آن ۳۲ نظامی کشته و ۴۵ تن دیگر زخمی شده‌اند و همچنین تعدادی از افسران و نظامیان ناپدید شده‌اند، ضمن این‌که این مقامات مزدوران امارات را به کشتن زخمی‌ها و اسرا متهم کردند.