کارکنان موزه لوور در اعتراض به شرایط کاری اعتصاب میکنند
کارمندان موزه لوور در فرانسه اعلام کردهاند که هفته آینده و در اعتراض به شرایط بد کاری دست به اعتصاب خواهند زد.
بیش از ۲۰۰ نفر از کارکنان موزه لوور در فرانسه اعلام کردهاند هفته آینده دست به اعتصاب خواهند زد؛ اگر تمامی ۲۱۰۰ کارمند این موزه به این اقدام صنفی بپیوندند، لوور در ایام تعطیلات پیشرو به طور کامل تعطیل خواهد شد. اعتصاب در اعتراض به شرایط بد کاری، کمبود نیروی انسانی و افزایش فشار کاری برنامهریزی شده است. هنوز مشخص نیست که آیا در صورت تعطیلی، نیروهای امنیتی برای حفاظت از آثار هنری مستقر خواهند ماند یا نه. کارکنان موزه لوور اعلام کردند در پی دزدی ۸۸میلیون یوروییِ جواهرات سلطنتی، فرسودگی ساختمانها، کمبود نیرو و افزایش بهای بلیت برای غیراروپاییها، هفته آینده اعتصاب میکنند. طی این سرقت، دو نفر از باند چهارنفره سارقان بهوسیله بالابر به بالکن گالری آپولو، جایی که جواهرات سلطنتی در آن نگهداری میشد، وارد شدند و در کمتر از هشت دقیقه با اجناس سرقی بهوسیله همان بالابر خارج شدند.