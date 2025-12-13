منابع خبری سوری از حمله پهپادیِ گروهی ناشناس به نیروهای امنیتی رژیم جولانی در جنوب سوریه، در استان سویداء، خبر می‌دهند.

به گزارش «مهر»، شبکه «الاخباریه» سوریه به نقل از یک منبع امنیتی وابسته به حکومت خودخوانده جولانی گزارش داد که یک پهپاد وابسته به «برخی گروه‌ها»- که مشخص هم نیست چه گروهی است؟- در استان السویداء در جنوب سوریه، خودروی امنیت داخلی را در شهرک المزرعه هدف قرار داده است. این منبع امنیتی وابسته به رژیم الجولانی ادعا کرد: «این حمله نقض توافق آتش‌بس در السویداء است و دولت سوریه تأکید کرده که به هرگونه تخلف با قاطعیت پاسخ خواهد داد.» هنوز از تلفات این حمله خبری منتشر نشده است. گفتنی است، در طول یک سال اخیر رژیم الجولانی و عشایر طرفدار آن همواره با دروزی‌‌هایِ سویداء درگیر هستند و در جریان این درگیری‌ها هزاران غیرنظامی کشته شده‌اند. این وسط رژیم آپارتاید اسرائیل هم به بهانه حمایت از دروزی‌ها(!) بارها به این منطقه تجاوز کرده است.