روح انقلابی شهید رشید سلطهگری را نمیپذیرفت
فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیاء(ص) با بیان اینکه شهادت سپهبد رشید، مُهری بر وفاداریاش به آرمانهای درخشانش بود، گفت: روح انقلابی شهید رشید در برابر هر نشانهای از سلطه و تحقیر میایستاد.
سرلشکر علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیاء(ص) در گفتوگو با دفاعپرس، به نحوه آشنایی خود با سپهبد شهید رشید پرداخت و اظهار داشت: توفیق آشنایی بنده با سپهبد پاسدار شهید غلامعلی رشید اوایل به سال ۱۳۶۰ برمیگردد، پس از آنکه از جبهههای سرپل ذهاب و بازی دراز برمیگشتیم، خدمت شهید بزرگوار یوسف کلاهدوز رسیدیم و گفتیم به همراه تعدادی از دوستان مایل هستیم به جبهه جنوب برویم، در آن زمان مأموریتی از سوی شهید کلاهدوز مرا همراه جمعی از برادران به خوزستان کشاند. مقصد، قرارگاه منطقهای جنوب، پایگاه «منتظران شهادت» یا همان پادگان گلف- بود؛ جایی که قرار بود نخستینبار با مردی دیدار کنم که نامش بعدها در شمار بزرگترین فرماندهان تاریخ معاصر ایران ثبت شد.
وی گفت: البته سردار رشید سابقه مبارزاتی طولانی داشت و از مبارزین قبل از انقلاب بود؛ از روزگاری که هنوز انقلاب رخ نداده بود و جوانان مؤمن این سرزمین در دل تاریکی استبداد، چراغهای مقاومت را روشن میکردند، یکی از این جوانان که سیمای روشن مبارزی راستین را داشت، برادر رشید بود.
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء(ص) با تاکید بر اینکه روح انقلابی شهید رشید در برابر هر نشانهای از سلطه و تحقیر میایستاد، تصریح کرد: فعالیتهای سیاسی شهید رشید علیه رژیم پهلوی او را چند مرتبه روانۀ زندان کرد؛ یکبار در دزفول بهدست ساواک دستگیر و به اهواز منتقل شده و بار دیگر در اصفهان گرفتار و سپس به کمیتۀ مشترک ضدخرابکاری تهران منتقل شده بود.
سرلشکر عبداللهی ادامه داد: به هر حال با ورود ما به پادگان گلف، آنچه دیدم فراتر از انتظار بود، با وجودی که بیش از سی سال سن نداشت، اما هیبت، وقار و صلابتش فراتر از یک فرمانده حاذق بود. باصلابت در وضعیتی که ژ-۳ به دوش داشت، در فضای باز پادگان جلسهای گذاشت؛ چنان آرام، دقیق و آیندهنگر که گویی در برابر استراتژیست کهنهکار نشستهام، نه جوانی سیساله.
وی گفت: نبوغ نظامی شهید رشید، خیلی زود برای همه آشکار شد. او در همان سالهای نخست، از سطح یک فرمانده میدانی فراتر رفت و به ذهن طراحی بسیاری از عملیاتها سرنوشتساز دفاع مقدس، از جمله طریقالقدس، فتحالمبین، بیتالمقدس، والفجر ۸،
کربلای ۵ و... تبدیل شد.
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء(ص) خاطرنشان کرد: در جلسه مشترک فرماندهان سپاه و ارتش که برای طرحریزی عملیات بیت المقدس در سال ۱۳۶۱ برگزار شد، همه حاضرین نظرات و طرحهایشان را بیان کردند، سرهنگ سید علی اکبر موسوی قویدل معاون وقت عملیات ارتش از آقا رشید درخواست کرد که نظرش را بیان کند، بعد از بیان نظرات آقا رشید، با توجه به اشراف کامل این بزرگوار به طرح عملیاتی، سخنان او بر دیگر طرحها غلبه یافت، آقا رشید امینی برای مشورت فرمانده وقت کل سپاه و دیگر فرماندهان در اتاق جنگ بود و مشروعیت و مقبولیت خاصی داشت.
شهید رشید فقط فرمانده نبود
بلکه اهل مطالعه و معنا بود
سرلشکر عبداللهی در رابطه با ویژگیهای شخصیتی شهید رشید نیز گفت: شهید رشید نهتنها جغرافیای جنگ را میشناخت، که روح حاکم بر میدان را میفهمید و این فهم، او را به یکی از ستونهای اتاق فکر جنگ بدل کرد؛ رشید فقط فرمانده نبود، بلکه اهل مطالعه و اهل معنا بود.
وی بیان داشت: شهید رشید همیشه میگفت، فرماندهی که کتاب نخواند، آرام آرام میدان را گم میکند، حتی اگر نقشه و قطبنما در دست داشته باشد. نهجالبلاغه در جیبش، همچون بخشی از تجهیزات نظامی بود. گاهی میان گرمای داغ جلسات عملیاتی، برگهای از آن را بیرون میآورد و برای همراهان از «حکمت در مدیریت» یا «عبادت در دل مسئولیت» میخواند.
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء(ص) گفت: بعد از دفاع مقدس این شهید سرافراز خدمات بسیار شایسته و ارزندهای داشت که در این گفتوگوی کوتاه قابل بیان نیست، از جمله میتوان به تربیت دانشجویان و فرماندهانی که در حال حاضر در مسئولیتهای مهم و حساس در بدنه نیروهای مسلح و دولت قرار دارند، اشاره کرد.
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء(ص) بیان داشت: امروز ۴۴ سال از نخستین دیدارم با او میگذرد؛ بیش از نیم قرن مجاهدت او، همچون رشتهای زرین در تاریخ انقلاب میدرخشد. از سلولهای تاریک ساواک تا اتاق فکرهای جنگ؛ از خاکریزهای جنوب تا عالیترین ردههای فرماندهی؛ از جستوجوی حقیقت در کتابهای کهن تا طراحی عملیاتهایی که سرنوشت یک ملت را تغییر داد؛ همه و همه شاکلۀ شخصیت یگانهای را ساخت که نامش در تاریخ انقلاب، ماندگارترین است.